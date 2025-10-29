Maratoni csatában ment tovább a DEAC - fotókkal

Történelmi sikert aratva jutott be a legjobb 16 közé a DEAC a MOL Magyar Kupában, miután 1–0-ra legyőzte a BVSC Zugló együttesét szerdán. Az egyetemisták ezzel egyben revansot is vettek az egy évvel ezelőtti kiesésért, hiszen a tavalyi kiírásban 2–0-ra a másodosztályú fővárosiak nyertek Debrecenben a harmadik körben szeptemberben.

Forrás: Katona Ákos

DEAC: nem esett gól a rendes játéidőben

Kellemes futballidő fogadta a gárdákat a Dóczy utcai sportcampuson, a DEAC a hagyományos fekete-fehér mezében, míg a BVSC a tiszta sárgában lépett pályára. Urbin Péter vezetőedző nem variált a ”bajnoki” csapatán, egy változtatás volt összesen: a hétvégén büntetőt hárító Ratku Rolandot Tóth Dániel váltotta a kapuban. Jól kezdtek az egyetemisták, több ígéretesnek mondható lehetőség is kialakult a fővárosiak kapuja előtt.

A 10. percben egy csúnya szabálytalanság után Fekete Vincze maradt a földön, de szerencsére nem kellett lecserélni.

Csendben csordogált a mérkőzés, a játékrész felénél Kelemen Patrik szerezhette volna meg a vezetést a budapestieknek, de Tóth reflexmozdulattal belekapott a gólba tartó labdába, nagy bravúr volt. Nem sokkal később újfent Feketét kellett ápolni, aggódott is a hazai kispad, de a labdarúgó ezúttal is tudta folytatni a játékot. A félidő hajrája kiegyenlített játékot hozott, 0–0-s állásnál vonultak pihenőre a felek.

Gól a hosszabbításban

Félidőben csak Dragan Vukmir cserélt, de ő annyira elégedetlen volt együttese produkciójával, hogy kettőt is változtatott. Álmosan indult a második félidő, az első komolyabb lehetőséget az 57. percben jegyezhettük fel, ekkor Jankelic célozta meg a bal felsőt, de a kapus résen volt. A félidő felénél Papp G. Benedek végezhetett el szabadrúgást, de próbálkozása elakadt a sorfalban. Nem sokkal később a csereként beállt Tóth vette célba a vendégek kapujának bal alsó sarkát, de Petroff nagy bravúrra hárított.

A rendes játékidőben nem esett gól, így jöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás, amelynek 11. percében Lénárt Gergő ugrasztotta talpra a nagyérdeműt: szép hazai támadás végén a védőjét megelőzve belsőzött a jobb alsóba! 1–0!

Hátránya tudatában a BVSC próbálta volna fokozni az iramot, de az eredmény már nem változott, az DEAC történelmi sikert aratva bejutott a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe. Az ötödik forduló sorsolását a csütörtökön 20 órától kezdődő DVSC–Budapest Honvéd mérkőzés után tartják majd.