Labdarúgás

1 órája

Visszavághat a DEAC a tavalyi vereságért

Címkék#DEAC#BVSC#MOL Magyar Kupa

A kupa 2024/25-ös kiírásában is találkoztak már a felek, akkor 2-0-ra a Zugló nyert Debrecenben.

Haon.hu
A DEAC a BVSC-t fogadja a MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában a Dóczy utcai sportcampuson.

Forrás: DEAC-archív

Fotó: Istvan Derencsenyi

A DEAC a BVSC-t fogadja a MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában a Dóczy utcai sportcampuson szerdán 12.30-tól. Az NB II.-ben érdekelt fővárosiak eddig finoman szólva se muzsikálnak túl jól, a Dragan Vukmir vezette BVSC nyolc ponttal a tabella utolsó, tizenhatodik helyén áll tizenegy játéknap után. A sors úgy hozta, hogy a kupa 2024/25-ös kiírásában is találkoztak már a felek, tavaly szeptemberben 2-0-ra a Zugló nyert Debrecenben.

– A sérültjeink miatt egyelőre nem tudom, hogy fogunk felállni, de az biztos, hogy egy jó kis erőpróba vár ránk. Természetesen a célunk a továbbjutás, mindent megteszünk majd aztért, hogy mi győzzünk. Kupameccs lévén sok forgatókönyv elképzelhető, mindenesetre pozitívan állunk a következő megoldandó feladathoz, bízunk a legjobbakban – vetítette előre a gárda honlapján a debreceniek mestere.

 

