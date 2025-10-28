1 órája
Visszavághat a DEAC a tavalyi vereságért
A kupa 2024/25-ös kiírásában is találkoztak már a felek, akkor 2-0-ra a Zugló nyert Debrecenben.
A DEAC a BVSC-t fogadja a MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában a Dóczy utcai sportcampuson.
Forrás: DEAC-archív
Fotó: Istvan Derencsenyi
A DEAC a BVSC-t fogadja a MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában a Dóczy utcai sportcampuson szerdán 12.30-tól. Az NB II.-ben érdekelt fővárosiak eddig finoman szólva se muzsikálnak túl jól, a Dragan Vukmir vezette BVSC nyolc ponttal a tabella utolsó, tizenhatodik helyén áll tizenegy játéknap után. A sors úgy hozta, hogy a kupa 2024/25-ös kiírásában is találkoztak már a felek, tavaly szeptemberben 2-0-ra a Zugló nyert Debrecenben.
– A sérültjeink miatt egyelőre nem tudom, hogy fogunk felállni, de az biztos, hogy egy jó kis erőpróba vár ránk. Természetesen a célunk a továbbjutás, mindent megteszünk majd aztért, hogy mi győzzünk. Kupameccs lévén sok forgatókönyv elképzelhető, mindenesetre pozitívan állunk a következő megoldandó feladathoz, bízunk a legjobbakban – vetítette előre a gárda honlapján a debreceniek mestere.
