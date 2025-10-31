október 31., péntek

Röplabda

1 órája

Ismét Budapestre utazik a DEAC

A Debreceni Egyetem alakulata azzal a Dággal csap össze, amely pár napja az előző idényben az élbolyban záró MAFC-ot győzte le nagy csatában. A DEAC vezetőedzője is nyilatkozott.

Haon.hu
A DEAC férfi röplabdázói folyamatosan őrölték fel a TFSE-t, és végül 3:1-es győzelemmel zárták a vasárnapi meccset a TippmixPro Férfi NB I. Extraligában, áll a debreceni klub honlapján. Pedig nem indult jól a mérkőzés, hiszen a fővárosiak 7:1-es sorozattal kezdték az első szettet, amit be is húztak. Aztán a folytatásban egyre inkább Fodor Antal legénységének akarata érvényesült. Kellett ez a siker, hiszen játékosaink ezt a szezont a Miskolc elleni 3:0-s vereséggel indították a bajnokságban.

DEAC: Ez a meccs jön!

A DEAC szombaton újra a fővárosba utazik, ezúttal a Dág lesz az ellenfél. A dágiak eddig mindkét meccsüket kimaxolták: Kecskeméten 3:2-re maradtak alul, majd az előző idényben negyedik helyen végző MAFC-cal vívott találkozón 3:2-re diadalmaskodtak. A cívisvárosiak következő vetélytársának keretéből a legjobban Kun Benedeket ismerhetik.

– A Dág megmutatta, hogy számolni kell vele, hiszen nyert a MAFC ellen. Ebből kiindulva egy küzdelmes mérkőzésre számítok, de bízom benne, hogy végig nyomás alatt tudjuk tartani az ellenfelünket. A célunk a három pont begyűjtése – mondta liberónk, Török Zsombor.

Fodor Antal szerint is intő jel lehet az, hogy a Dág megszerezte a MAFC skalpját. A vezetőedző kerete nem lehet teljes, hiszen Kiss Imrére és Remete Lászlóra sem számíthat.

TippmixPro Férfi NB I. Extraliga

  • Swissten Dág KSE–DEAC

Szombat, 14.00: Szent Gellért Sportcsarnok (Budapest)

 

