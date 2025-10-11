október 11., szombat

Jégkorong

3 órája

DEAC: Ami Brassóban nem ment, a Csíkszereda ellen már működhet?

Vasárnap ismét pályára lépnek a debreceniek. Vajon visszavágnak?

Haon.hu

Az erdélyi túra első felvonásán, Brassóban ugyan 3–2-re alulmaradt a DEAC jégkorongcsapata, azonban nagy akaraterőről tettek tanúbizonyságot Vaszjunyin Artyom tanítványai, számolt be róla a debreceniek honlapja.

Vasárnap 17.30-tól mutathatja meg a Debreceni Egyetem gárdája, hogy tud gólokat szerezni, méghozzá a Csíkszereda vendégeként. A két gárda október 3-án már megmérkőzött, akkor a Debreceni Jégcsarnokban 3-1-re tudtak nyerni az erdélyiek. Kevin Constantine legénysége pénteken is sikerrel járt, 5-1-re gyűrte le a DAB-ot. Vaszjunyin Artyom vezetőedző nyilatozata itt olvasható.

