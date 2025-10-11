Hiába vezetett idegenben a DEAC...

Futsal
Az újabb válogatott szünet előtt a DEAC férfi futsalcsapata pénteken még az Aramis otthonában lépett pályára az NB I. 9. fordulójának keretében. A meccs gyászszünettel indult, a pár napja elhunyt Mezey Györgyre emlékeztek a két csapat tagjai és a szurkolók – számolt be róla a deac.hu.
A félidőben Ricardo góljával még a vendég gárda állt jobban, ám a hazaiak fordítottak, és otthon tartották a pontokat.
A tudósítás és a jegyzőkönyv itt tekinthető meg.
