Hiába vezetett idegenben a DEAC...

Az újabb válogatott szünet előtt a DEAC férfi futsalcsapata pénteken még az Aramis otthonában lépett pályára az NB I. 9. fordulójának keretében. A meccs gyászszünettel indult, a pár napja elhunyt Mezey Györgyre emlékeztek a két csapat tagjai és a szurkolók – számolt be róla a deac.hu.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A félidőben Ricardo góljával még a vendég gárda állt jobban, ám a hazaiak fordítottak, és otthon tartották a pontokat.

A tudósítás és a jegyzőkönyv itt tekinthető meg.