október 11., szombat

Brigitta névnap

15°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

3 órája

Hiába vezetett idegenben a DEAC...

Címkék#DEAC#Aramis#NB I

Haon.hu

Az újabb válogatott szünet előtt a DEAC férfi futsalcsapata pénteken még az Aramis otthonában lépett pályára az NB I. 9. fordulójának keretében. A meccs gyászszünettel indult, a pár napja elhunyt Mezey Györgyre emlékeztek a két csapat tagjai és a szurkolók – számolt be róla a deac.hu.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A félidőben Ricardo góljával még a vendég gárda állt jobban, ám a hazaiak fordítottak, és otthon tartották a pontokat.

A tudósítás és a jegyzőkönyv itt tekinthető meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu