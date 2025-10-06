Kézilabda
49 perce
Káprázatos találat! Az EHF-nél Csernyánszki Liliána gólját ítélték a legszebbnek! – videóval
A DVSC kézilabdacsapata múlt hétvégén hatalmas csatára késztette az Esbjerg alakulatát a Bajnokok Ligája előző fordulójában, de végül hazai pályán vereséget szenvedett. A Loki irányítója, Csernyánszki Liliána bődületes gólt dobott, az EHF ítészei a legszebb találatnak választották meg a BL 4. fordulójában.
2025.10.04. 17:35
