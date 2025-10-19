Premier plánban látták a debreceni srácok: Cristiano Ronaldo előttük ünnepelt Szaúd-Arábiában!

Egy rendkívüli adással folytatódott a H szektor, a Haon sport témájú podcastje. Kovács Zoltánt és Horváth Gábort a hajdú-bihari futballpályákról sokan ismerhetik, szeptemberben Szaúd-Arábiába Jeddah (magyarorsan Dzsidda) városába utaztak, hogy megnézzék az al-Ittihad–al-Nassr találkozót. Talán még többet is kaptak a vártnál, Cristiano Ronaldo varázsolt.

Lakatos Benjámin, Kovács Zoltán és Horváth Gábor céltudatosan utazott Cristiano Ronaldoék meccsére

Forrás: Kovács Zoltán-magánarchívum

Cristiano Ronaldo-gólt vártak, meg is kapták

Kovács Zoltán 30. születésnapi ajándéka volt, hogy szeptember végén ellátogattak az al-ittihad–al-Nassr szaúdi mérkőzésre, melyen olyan világsztárok léptek pályára, mint Danilo Pereira, N'Golo Kante, Fabinho, Karim Benzema, valamint Inigo Martinez, Kingsley Coman, Marcelo Brozovic, Sadio Mane, Joao Felix és Cristiano Ronaldo. A meccsen Mane mellett CR7 is betalált sokak örömére – hab volt a tortán, hogy éppen a debreceni srácok előtt ünnepelt a portugál klasszis. Ha pedig már ott jártak, természetesen kirándultak is, elmondásuk szerint egy ilyen út mindennel együtt akár 250-300 ezer forintból is megúszható, az élmény pedig örök.

Az al-Ittihad stadionja kívülről

Forrás: Kovács Zoltán-magánarchívum

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Kovács Zoltánnak és Horváth Gáborral arról is beszélgettünk, hogy Szaúd-Arábiában milyen helyi ételeket kóstoltak meg és mi az, amit az országban különösen kedvelnek.

Az al-Ittihad stadionja belülről

Forrás: Kovács Zoltán-magánarchívum

Az adás végén a portugál–magyar meccsről is szó esett, s vendégeink még azt is megtippelték, milyen eredményt várnak a Paks–DVSC összecsapástól. A mérkőzés végül 1–1-es döntetlennel zárult.

Kovács Zoltán és Horváth Gábor a Haon stúdiójában

Fotó: Batta Gergő

A podcast itt hallgatható meg: