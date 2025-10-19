október 19., vasárnap

Nándor névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
H szektor

2 órája

Premier plánban látták a debreceni srácok: Cristiano Ronaldo előttük ünnepelt Szaúd-Arábiában!

Címkék#DVSC#Szaúd-Arábia#Kovács Zoltán#Cristiano Ronaldo#Horváth Gábor#Debreceni VSC#Dzsidda

Örök élmény lesz számukra. Kiderült, hogy a stadion nézőközönségének fele tulajdonképpen nem is a csapatoknak, hanem Cristiano Ronaldonak szurkolt.

Tóth Huba Elemér

Egy rendkívüli adással folytatódott a H szektor, a Haon sport témájú podcastje. Kovács Zoltánt és Horváth Gábort a hajdú-bihari futballpályákról sokan ismerhetik, szeptemberben Szaúd-Arábiába Jeddah (magyarorsan Dzsidda) városába utaztak, hogy megnézzék az al-Ittihad–al-Nassr találkozót. Talán még többet is kaptak a vártnál, Cristiano Ronaldo varázsolt. 

cristiano ronaldo, dvsc, kovács zoltán, horváth gábor
Lakatos Benjámin, Kovács Zoltán és Horváth Gábor céltudatosan utazott Cristiano Ronaldoék meccsére 
Forrás: Kovács Zoltán-magánarchívum

Cristiano Ronaldo-gólt vártak, meg is kapták

Kovács Zoltán 30. születésnapi ajándéka volt, hogy szeptember végén ellátogattak az al-ittihad–al-Nassr szaúdi mérkőzésre, melyen olyan világsztárok léptek pályára, mint Danilo Pereira, N'Golo Kante, Fabinho, Karim Benzema, valamint Inigo Martinez, Kingsley Coman, Marcelo Brozovic, Sadio Mane, Joao Felix és Cristiano Ronaldo. A meccsen Mane mellett CR7 is betalált sokak örömére – hab volt a tortán, hogy éppen a debreceni srácok előtt ünnepelt a portugál klasszis. Ha pedig már ott jártak, természetesen kirándultak is, elmondásuk szerint egy ilyen út mindennel együtt akár 250-300 ezer forintból is megúszható, az élmény pedig örök.

Az al-Ittihad stadionja kívülről
Forrás: Kovács Zoltán-magánarchívum

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Kovács Zoltánnak és Horváth Gáborral arról is beszélgettünk, hogy Szaúd-Arábiában milyen helyi ételeket kóstoltak meg és mi az, amit az országban különösen kedvelnek.

Az al-Ittihad stadionja belülről
Forrás: Kovács Zoltán-magánarchívum

Az adás végén a portugál–magyar meccsről is szó esett, s vendégeink még azt is megtippelték, milyen eredményt várnak a Paks–DVSC összecsapástól. A mérkőzés végül 1–1-es döntetlennel zárult.

BG20251016_Podcast_HAON_2
Kovács Zoltán és Horváth Gábor a Haon stúdiójában
Fotó: Batta Gergő

A podcast itt hallgatható meg:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu