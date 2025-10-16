1 órája
Sokan elfelejtették, de ezek a debreceni játékosok is pályára léptek CR7 ellen – döbbenetes névsor!
A legtöbben már visszavonultak. Cristiano Ronaldo rendesen megkeserítette a magyarok dolgát, ugyanakkor a labdarúgók mégis hálásak lehetnek, hogy játszhattak ellene.
Cristiano Ronaldo a magyarnál csak egy válogatottnak lőtt több gólt a világon – mutatott rá cikkében a Nemzeti Sport. Ennek kapcsán utánanéztük, hogy a portugál világsztár ellen klubcsapatukban vagy a nemzeti együttesben melyik debreceni futballisták játszhattak valaha.
Cristiano Ronaldo többször is játszott Magyarországon
Mint ismert, 2005 augusztusában az UEFA Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörében Debreceni VSC–Manchester United mérkőzést rendeztek, Cristiano Ronaldo ekkor találkozott először magyar klubcsapattal. Az Old Traffordon 3–0-ra nyertek a hazaiak, akkor a Loki kezdőjében Csernyánszki Norbert, Nikolov Balázs, Éger László, Máté Péter, Szatmári Csaba, Dombi Tibor, Dragan Vukmir, Sándor Tamás, Halmosi Péter, Kerekes Zsombor és Igor Bogdanovics volt, csereként pedig Böőr Zoltán és Ibrahima Sidibe lépett pályára. A Puskás Ferenc Stadionban rendezett visszavágón (0–3) Kiss Zoltán, Szatmári Csaba, Madar Csaba, valamint Bojan Brnovic is játszott, a hajdúságiak akkori edzője pedig Supka Attila volt.
2009-ben világbajnoki selejtező volt. A magyar–portugál első felvonásán (0–1 Budapesten) az akkor már nem a DVSC-ben futballozó Halmosi Péter és Dzsudzsák Balázs is pályára lépett, mint ahogyan abban az időszakban a Lokihoz igazoló Bodnár László is. Az Erwin Koeman vezette alakulat a visszavágót a Benfica stadionjában, az Estadio da Luz játszotta, akkor 3–0-s végeredménnyel zárult az összecsapás – a cívisvároshoz kötődő futballisták közül Bodnár és Dzsudzsák akkor is látható volt, Varga József pedig csereként kapott lehetőséget.
A felek következőnek a 2016-os Európa-bajnokságon (a franciaországi Lyonban) találkoztak, 3–3-as döntetlen született. Bernd Storck pályára küldte a két gólt szerződ Dzsudzsák mellett a szintén debreceni nevelésű Korhut Mihályt is, de Lang Ádám (aki jelenleg a Loki futballistája) is nagy segítséget nyújtott. Egykor megfordult kis ideig a DVSC-ben Németh Krisztián is, akit azon a mérkőzésen hajrára becseréltek.
Még a 2017-es vb-selejtezőn is Bernd Storck irányította a magyarokat, Portugáliában az Estadio da Luzban 3–0 lett a végeredmény – ekkor Korhut, Dzsudzsák és Lang is pályán volt. A visszavágót a Grupama Arénában rendezték, 0–1-es meccsen Korhut és Dzsudzsák futballozott.
2020-ban FTC–Juventus (1–4) és Juventus–FTC (2–1) BL-csoportkörös mérkőzéseket is láthattunk, mindkét találkozón játszott Ronaldoék ellen a Debrecenben nevelkedett Sigér Dávid is.
2021-ben a foci-Eb-n a Magyarország–Portugália találkozó 0–3-as eredménnyel zárult a Puskás Arénában. A cívisvároshoz több szállal is kötődő Sallai Roland kezdő volt, Sigér mellett pedig Varga Kevin is csereként állt be.
Ami pedig a mögöttünk hagyott mérkőzéseket illeti, Budapesten (2–3) egy debreceni, vagy Hajdú-Biharhoz kötődő játékos sem kapott lehetőséget. A keddi visszavágón (2–2) a Sporting otthonában, az Estádio José Alvaladeban rendezett vb-selejtezőn Sallai Roland volt végig a pályán.
Az említett labdarúgók büszkék lehetnek, hogy pályára léptek CR7 ellen. Nem tudni, hogy lesz-e még hasonló pillanatban részünk...
