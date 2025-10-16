Sokan elfelejtették, de ezek a debreceni játékosok is pályára léptek CR7 ellen – döbbenetes névsor!

Cristiano Ronaldo a magyarnál csak egy válogatottnak lőtt több gólt a világon – mutatott rá cikkében a Nemzeti Sport. Ennek kapcsán utánanéztük, hogy a portugál világsztár ellen klubcsapatukban vagy a nemzeti együttesben melyik debreceni futballisták játszhattak valaha.

Máté Péter és Cristiano Ronaldo csatája

Forrás: NS-archív

Cristiano Ronaldo többször is játszott Magyarországon

Mint ismert, 2005 augusztusában az UEFA Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörében Debreceni VSC–Manchester United mérkőzést rendeztek, Cristiano Ronaldo ekkor találkozott először magyar klubcsapattal. Az Old Traffordon 3–0-ra nyertek a hazaiak, akkor a Loki kezdőjében Csernyánszki Norbert, Nikolov Balázs, Éger László, Máté Péter, Szatmári Csaba, Dombi Tibor, Dragan Vukmir, Sándor Tamás, Halmosi Péter, Kerekes Zsombor és Igor Bogdanovics volt, csereként pedig Böőr Zoltán és Ibrahima Sidibe lépett pályára. A Puskás Ferenc Stadionban rendezett visszavágón (0–3) Kiss Zoltán, Szatmári Csaba, Madar Csaba, valamint Bojan Brnovic is játszott, a hajdúságiak akkori edzője pedig Supka Attila volt.

Cristiano Ronaldo után futott Halmosi Péter

Forrás: NS-archív

2009-ben világbajnoki selejtező volt. A magyar–portugál első felvonásán (0–1 Budapesten) az akkor már nem a DVSC-ben futballozó Halmosi Péter és Dzsudzsák Balázs is pályára lépett, mint ahogyan abban az időszakban a Lokihoz igazoló Bodnár László is. Az Erwin Koeman vezette alakulat a visszavágót a Benfica stadionjában, az Estadio da Luz játszotta, akkor 3–0-s végeredménnyel zárult az összecsapás – a cívisvároshoz kötődő futballisták közül Bodnár és Dzsudzsák akkor is látható volt, Varga József pedig csereként kapott lehetőséget.

Cristiano Ronaldo és Dzsudzsák Balázs 2017-ben

Forrás: NS-archív

A felek következőnek a 2016-os Európa-bajnokságon (a franciaországi Lyonban) találkoztak, 3–3-as döntetlen született. Bernd Storck pályára küldte a két gólt szerződ Dzsudzsák mellett a szintén debreceni nevelésű Korhut Mihályt is, de Lang Ádám (aki jelenleg a Loki futballistája) is nagy segítséget nyújtott. Egykor megfordult kis ideig a DVSC-ben Németh Krisztián is, akit azon a mérkőzésen hajrára becseréltek.

Korhut Mihály megnehezítette Cristiano Ronaldo dolgát

Fotó: AFP

Még a 2017-es vb-selejtezőn is Bernd Storck irányította a magyarokat, Portugáliában az Estadio da Luzban 3–0 lett a végeredmény – ekkor Korhut, Dzsudzsák és Lang is pályán volt. A visszavágót a Grupama Arénában rendezték, 0–1-es meccsen Korhut és Dzsudzsák futballozott.