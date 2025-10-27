Videó: Kicsoda a DVSC új üdvöskéje? Kelendő lehet az átigazolási piacon, ha…

Óriási hajdúsági fieszta volt múlt vasárnap: A Debreceni VSC 5–2-re megverte az Újpestet a Fizz Liga 11. fordulójában, a meccs egyik legnagyobb pozitívuma talán az, hogy kezdőként lépett pályára a DVSC saját nevelésű futballistája, Cibla Flórián. A támadó kiválóan futballozott, ráadásul gólpassza mellett egy óriási gólt is szerzett (4–0), amely örök emlékként marad meg a fiatal játékosnak. De ki ő valójában, mit kell róla tudni? Portálunk a meccs után szólaltatta meg a mezőny egyik legjobbját, aki több érdekességet is elárult.

Cibla Flórián hatalmas értéke lehet a debreceni labdarúgásnak. Forrás: Vida Márton Péter

Cibla Flórián: akadémiai növendék, nagy értéke lehet a debreceni labdarúgásnak

A 20 éves középpályás remek játéka nem meglepő: Cibla a tavalyi szezonban a Mezőkövesdnél pallérozódott. Csertői Aurél irányítása alatt fiatal kora ellenére a matyóföldiek egyik legjobbja volt az NB II.-ben, így bőven szerzett rutint a felnőtt futballban. Emlékezhetünk: Két héttel ezelőtt Pakson kapott pár percet Cibla, fantasztikus labdát osztott ki Bárány Donátnak, aki sajnos nem tudta értékesíteni a ziccert, de már abból a mozdulatból látszott, ezt nem lehet tanítani, erre születni kell. Félreértés ne essék, nem Aranylabdára szeretnénk javasolni Ciblát, de meg kell említeni, ha van okunk büszkének lenni, hiszen Debrecenben mindig nagy az elvárás az akadémia felé, ahol most szemmel láthatóan jó munkát végeztek. Amellett sem szabad elmenni szó nélkül, hogy az MLSZ ajánlásának is jól jöhet még akár évekig a támadó, hiszen saját nevelésű fiatal labdarúgóként bizony gyűjtheti a perceket.

A nemzetközi piac azonban sosem alszik, ha ilyen teljesítményt fog nyújtani a játékos – kívánjuk neki –, akkor ahogyan vélhetően a Ferencváros labdarúgója, Tóth Alex, se sokáig lesz DVSC-játékos. Ez még a jövő zenéje, a legfontosabb, hogy minél több játéklehetőséget kapjon és éljen is azzal.

A fiatal a 2017/18-as szezontól pallérozódott a DLA-n, rögtön az első szezonjában 31 meccsen 27 gólt szerzett, teljesítményével pedig évről évre meghatározó tagja volt az adott korosztályos csapatnak. A klub együttműködési szerződésének köszönhetően, ahogy fentebb említettük, kulcsfontosságú volt a mezőkövesdi kölcsön.