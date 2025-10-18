október 18., szombat

Vívás

2 órája

Bujdosó Sándor nagyszerű bemutatkozása

Címkék#DEAC#Bujdosó Sándor#Pető Sport Egyesület#tőr

Szekeres Pál elismerően beszélt a fiatal sportoló teljesítményéről.

Haon.hu
Pályafutása során először vett részt versenyen a DEAC fiatal vívója, Bujdosó Sándor, akinek teljesítményét Szekeres Pál is méltatta

Forrás: DEAC

Pályafutása során először vett részt versenyen a DEAC fiatal vívója, Bujdosó Sándor – írta a klub honlapja.Mint ismert, a 22 sportolónknak a tavaly elszenvedett súlyos autóbalesete után amputálni kellett a jobb lábát, ezt követően döntött a kerekesszékes vívás mellett. Bő egy év kemény munka után eljött az idő, hogy az ifjú tehetség megmérettesse magát, erre remek alkalom volt a Pető Sport Egyesület által Budapesten rendezett IV. Kerekesszékes Esély Kupa. A bemutatkozás szenzációsan sikerült, hiszen kardban aranyérmes lett, tőrben pedig ezüstérmet nyert, mindössze egy tussal maradt alul a döntőben.

– Elégedett vagyok az eredményemmel, hiszen ez volt az első megmérettetésem, sokat tanulhattam belőle, láttam, mit kell még csiszolnom – mondta a fiatal vívó, akinek ateljes nyilatkozata elolvasható a DEAC honlapján.

 

