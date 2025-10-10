Ennél a klubnál lett vezetőedző Bücs Zsolt

Szerdán hivatalosan eldőlt, hogy a Pénzügyőr férfi felnőtt labdarúgó csapatát az elmúlt 3 fordulóban irányító Csábi József az NB II.-es Ajkánál folytatja. Csütörtökön eldőlt, hogy Bücs Zsolt veszi át az együttes felkészítését, írja a klub honlapja.

Az egykor a Nyíregyháza, a Debreceni VSC, a Rába ETO, illetve a Vasas színeiben az NB I.-ben 174 alkalommal pályára lépő, 2 ízben hazánk válogatottjának szerelését is magára öltő szakember a honi élvonalban másodedzőként megfordult a DVSC-nél, az MTK-nál, illetve a Mezőkövesdnél, míg vezetőedzőként többek között a III. Kerületet, a Dabast, a Sopront, és legutóbb a Dorogot is dirigálta.

