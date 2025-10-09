1 órája
Videó! Bárány és Szűcs párbajozott, talán még most is szakadnak a nevetéstől
Egy-egy kérdést követően kisebb vita alakult ki a DVSC futballistái között.
Szűcs Tamás és Bárány Donát
Forrás: Napló-archív
Visszatért a DVSC korábbi népszerű sorozata: a Debreceni Páros – ezúttal Bárány Donát és Szűcs Tamás ültek háttal egymásnak. A villámkérdések során előbbi futballista egyetlen összehasonlítást sem nyert meg. Arra a kérdésre, hogy ki a jobb csapatkapitány, kinek jobb a haja, ki a jobb játékos és, hogy ki szabálytalankodik többet, nem született egyértelmű válasz.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Úgy döntöttek, hogy Szűcs jobban főz, jobban öltözködik, viccesebb, ugyanakkor sértődékenyebb, többet késik edzésről és hangosabb.
A videó itt tekinthető meg:
Csúnya balhé a debreceni szórakozóhelynél: csak rágyújtani ment ki a fickó, úgy kellett visszamenekülnie!
Marad vagy megy Debrecenből? – Bárány Donát jövőjéről beszélt a menedzsere
Bumm! Ez Hajdú B. Istvánék őszinte véleménye Dzsudzsák Balázsról, a tévében mondták meg a frankót – videóval