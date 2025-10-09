Videó! Bárány és Szűcs párbajozott, talán még most is szakadnak a nevetéstől

Visszatért a DVSC korábbi népszerű sorozata: a Debreceni Páros – ezúttal Bárány Donát és Szűcs Tamás ültek háttal egymásnak. A villámkérdések során előbbi futballista egyetlen összehasonlítást sem nyert meg. Arra a kérdésre, hogy ki a jobb csapatkapitány, kinek jobb a haja, ki a jobb játékos és, hogy ki szabálytalankodik többet, nem született egyértelmű válasz.

Úgy döntöttek, hogy Szűcs jobban főz, jobban öltözködik, viccesebb, ugyanakkor sértődékenyebb, többet késik edzésről és hangosabb.

A videó itt tekinthető meg: