október 9., csütörtök

Dénes névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Videó! Bárány és Szűcs párbajozott, talán még most is szakadnak a nevetéstől

Címkék#DVSC#Szűcs Tamás#Bárány Donát#Debreceni VSC#loki

Egy-egy kérdést követően kisebb vita alakult ki a DVSC futballistái között.

Haon.hu
Videó! Bárány és Szűcs párbajozott, talán még most is szakadnak a nevetéstől

Szűcs Tamás és Bárány Donát

Forrás: Napló-archív

Visszatért a DVSC korábbi népszerű sorozata: a Debreceni Páros – ezúttal Bárány Donát és Szűcs Tamás ültek háttal egymásnak. A villámkérdések során előbbi futballista egyetlen összehasonlítást sem nyert meg. Arra a kérdésre, hogy ki a jobb csapatkapitány, kinek jobb a haja, ki a jobb játékos és, hogy ki szabálytalankodik többet, nem született egyértelmű válasz.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Úgy döntöttek, hogy Szűcs jobban főz, jobban öltözködik, viccesebb, ugyanakkor sértődékenyebb, többet késik edzésről és hangosabb. 

A videó itt tekinthető meg:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu