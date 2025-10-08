33 perce
Marad vagy megy Debrecenből? – Bárány Donát jövőjéről beszélt a menedzsere
Bízik benne, hogy a válogatottban is szóhoz juthat. Bárány Donát nyitott minden lehetőségre.
Bárány Donát
Forrás: Napló-archív
Filipovics Vladan játékosmenedzser több képviseltje adott interjút az M1-nek. Kiderült, a Debreceni VSC csatára, Bárány Donát jövő januárban klubot válthat. Az NB I. egyik legjobb csatárával, az előző idényben 13 bajnoki találttal záró, a mostani szezonban 9 bajnokin három gólnál járó játékossal kapcsolatban elismerte, volt érdeklődés iránta Angliából is a nyáron.
Bárány Donát eligazol?
Több országból, köztük Angliából, Hollandiából, Belgiumból, Törökországból és Oroszországból is volt érdeklődés, több csapattal tárgyaltunk is. Sajnos nem jött össze a váltás, de bízom benne, hogy januárban lesz rá lehetőség.
– hangoztatta a menedzser.
Hozzátette, véleménye szerint a DVSC támadója megérdemelné a válogatott meghívót, bízik benne, hogy ez jövőre össze is jön neki.
– Természetesen tiszteletben tartom Marco Rossi döntéseit. Varga Barnabás nemcsak a magyar bajnokságban, a nemzetközi kupaporondon és a válogatottban is bizonyított, ha egy-két évvel fiatalabb, nagyon komoly bajnokságokban szerepelhetne. Ugyanakkor a mentalitása, akarása, letámadása, 16-oson belüli bátorsága, veszélyessége miatt sok csapatnak, így a válogatottnak is szüksége lehet egy Donáthoz hasonló játékosra, főleg Varga hiányában, illetve ha éppen az eredmény után kell futni. Lehet, nem első számú csatárként, de csereként tudna segíteni a nemzeti csapatnak –
Filipovics továbbá elárulta, Bárány nyitott minden lehetőségre, főleg külföldre igazolna a következő, téli átigazolási időszakban, de nem zárkózik el a magyarországi folytatástól sem, ha az előrelépést, nemzetközi kupaszereplést jelentene.
