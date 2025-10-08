október 8., szerda

Koppány névnap

11°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

33 perce

Marad vagy megy Debrecenből? – Bárány Donát jövőjéről beszélt a menedzsere

Címkék#DVSC#Bárány Donát#Debreceni VSC#Filipovics Vladan

Bízik benne, hogy a válogatottban is szóhoz juthat. Bárány Donát nyitott minden lehetőségre.

Haon.hu
Marad vagy megy Debrecenből? – Bárány Donát jövőjéről beszélt a menedzsere

Bárány Donát

Forrás: Napló-archív

Filipovics Vladan játékosmenedzser több képviseltje adott interjút az M1-nek. Kiderült, a Debreceni VSC csatára, Bárány Donát jövő januárban klubot válthat. Az NB I. egyik legjobb csatárával, az előző idényben 13 bajnoki találttal záró, a mostani szezonban 9 bajnokin három gólnál járó játékossal kapcsolatban elismerte, volt érdeklődés iránta Angliából is a nyáron. 

bárány donát, dvsc
Bárány Donát
Forrás: Napló-archív

Bárány Donát eligazol?

Több országból, köztük Angliából, Hollandiából, Belgiumból, Törökországból és Oroszországból is volt érdeklődés, több csapattal tárgyaltunk is. Sajnos nem jött össze a váltás, de bízom benne, hogy januárban lesz rá lehetőség.

– hangoztatta a menedzser. 

Hozzátette, véleménye szerint a DVSC támadója megérdemelné a válogatott meghívót, bízik benne, hogy ez jövőre össze is jön neki.

– Természetesen tiszteletben tartom Marco Rossi döntéseit. Varga Barnabás nemcsak a magyar bajnokságban, a nemzetközi kupaporondon és a válogatottban is bizonyított, ha egy-két évvel fiatalabb, nagyon komoly bajnokságokban szerepelhetne. Ugyanakkor a mentalitása, akarása, letámadása, 16-oson belüli bátorsága, veszélyessége miatt sok csapatnak, így a válogatottnak is szüksége lehet egy Donáthoz hasonló játékosra, főleg Varga hiányában, illetve ha éppen az eredmény után kell futni. Lehet, nem első számú csatárként, de csereként tudna segíteni a nemzeti csapatnak – 

Filipovics továbbá elárulta, Bárány nyitott minden lehetőségre, főleg külföldre igazolna a következő, téli átigazolási időszakban, de nem zárkózik el a magyarországi folytatástól sem, ha az előrelépést, nemzetközi kupaszereplést jelentene.

 

A DVSC legutóbb az ETO ellen lépett pályára:

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu