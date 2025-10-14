október 14., kedd

Helén névnap

Ez igen!

1 órája

Hoppá! Bárány Donát pénzjutalmat kapott, most irtó büszkék rá! – fotókkal

Címkék#DVSC#Debreceni Egyetem#DSI Debrecen#DEAC#Kozák Luca#Bárány Donát#Debreceni VSC

Az intézménynél nagyon hálásak. Bárány Donát mellett még több ismert debreceni sportoló is elismerésben részesült.

Haon.hu

Bárány Donát más téren is bizonyít! A héten átadták az Együtt a Gazdaságtudományi Karért Ösztöndíj igazolásait a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán – számolt be róla az intézmény a Facebook-oldalán. Az elismerést azok a hallgatók kapták, akik tanulmányaik mellett a tudomány, a közélet, a művészet vagy a sport területén is kiemelkedően teljesítenek. 

bárány donát, dvsc
Bárány Donát a focipályán és az egyetemen is jól teljesít.
Forrás: Napló-archív

Bárány Donát is elismerésben részesült

Díjazták többek között a Debreceni VSC futballistáját, Bárány Donátot, a DSI Debrecen atlétáját, Kozák Lucát, valamint a DEAC vívóját, Battai Sugár Katinkát is. Mint írják, az ösztöndíjat a Gazdaságtudományi Kar saját forrásból finanszírozza, célja a tehetséges hallgatók támogatása és ösztönzése.

Ezúttal 19 hallgató vehette át az elismerést, további 20 díjazott pedig a hónap végén kapja meg igazolását.

A DVSC legutóbbi mérkőzésének összefoglalója:

