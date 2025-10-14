1 órája
Hoppá! Bárány Donát pénzjutalmat kapott, most irtó büszkék rá! – fotókkal
Az intézménynél nagyon hálásak. Bárány Donát mellett még több ismert debreceni sportoló is elismerésben részesült.
Bárány Donát más téren is bizonyít! A héten átadták az Együtt a Gazdaságtudományi Karért Ösztöndíj igazolásait a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán – számolt be róla az intézmény a Facebook-oldalán. Az elismerést azok a hallgatók kapták, akik tanulmányaik mellett a tudomány, a közélet, a művészet vagy a sport területén is kiemelkedően teljesítenek.
Bárány Donát is elismerésben részesült
Díjazták többek között a Debreceni VSC futballistáját, Bárány Donátot, a DSI Debrecen atlétáját, Kozák Lucát, valamint a DEAC vívóját, Battai Sugár Katinkát is. Mint írják, az ösztöndíjat a Gazdaságtudományi Kar saját forrásból finanszírozza, célja a tehetséges hallgatók támogatása és ösztönzése.
Ezúttal 19 hallgató vehette át az elismerést, további 20 díjazott pedig a hónap végén kapja meg igazolását.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Rendőrgyilkosság történt Hajdúhadházon, halántékon szúrták az alhadnagyot
Exkluzív infók! Megnyílt a McDonald’s új étterme Debrecen belvárosában – fotókkal!
Tömeges áramszünet bénít Hajdú-Biharban! Készülj, ha a lakóhelyed ott van ezen a listán!
A DVSC legutóbbi mérkőzésének összefoglalója: