Labdarúgás

1 órája

Örömhír: a DVSC korábbi játékosa élete legszebb napján van túl

Címkék#Dorian Babunski#DVSC#Alexandros Kyziridis#Debreceni VSC

A cívisvárosiak egykori kiválósága jelenleg Skóciában keresi kenyerét. Alexandros Kyziridis a korábbi Debreceni VSC-játékos apuka lett!

Haon.hu

A Debreceni VSC korábbi kiváló görög szélsője, Alexandros Kyziridis jelenleg a skót Hearts labdarúgója. A támadó átigazolása anno sokakat meglepett, hiszen az utolsó cívisvárosi időszakában nem számított alapembernek, de a görög játékos ezúttal fantasztikus hírrel jelentkezett. 

Alexandros Kyziridis: Apuka lett a szélső 

A görög futballista hivatalos Instagram-oldalán közölte az örömhírt, melyben így fogalmazott. – I

tt van a fiunk. Életünk legszebb napja. Isten hozott a nagyvilágban kisfiam – már végtelen szeretettel töltötted meg szívünket 

– írta a korábbi DVSC-játékos. 

A poszthoz többek között Dorian Babunski és Sylvain Deslandes is hozzászólt. Alexandros Kyziridisnék szerkesztőségünk nevében szívből gratulálunk! 

