Örömhír: a DVSC korábbi játékosa élete legszebb napján van túl
A cívisvárosiak egykori kiválósága jelenleg Skóciában keresi kenyerét. Alexandros Kyziridis a korábbi Debreceni VSC-játékos apuka lett!
A Debreceni VSC korábbi kiváló görög szélsője, Alexandros Kyziridis jelenleg a skót Hearts labdarúgója. A támadó átigazolása anno sokakat meglepett, hiszen az utolsó cívisvárosi időszakában nem számított alapembernek, de a görög játékos ezúttal fantasztikus hírrel jelentkezett.
Alexandros Kyziridis: Apuka lett a szélső
A görög futballista hivatalos Instagram-oldalán közölte az örömhírt, melyben így fogalmazott. – I
tt van a fiunk. Életünk legszebb napja. Isten hozott a nagyvilágban kisfiam – már végtelen szeretettel töltötted meg szívünket
– írta a korábbi DVSC-játékos.
A poszthoz többek között Dorian Babunski és Sylvain Deslandes is hozzászólt. Alexandros Kyziridisnék szerkesztőségünk nevében szívből gratulálunk!
