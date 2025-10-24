Örömhír: a DVSC korábbi játékosa élete legszebb napján van túl

A Debreceni VSC korábbi kiváló görög szélsője, Alexandros Kyziridis jelenleg a skót Hearts labdarúgója. A támadó átigazolása anno sokakat meglepett, hiszen az utolsó cívisvárosi időszakában nem számított alapembernek, de a görög játékos ezúttal fantasztikus hírrel jelentkezett.

Alexandros Kyziridis: Apuka lett a szélső

A görög futballista hivatalos Instagram-oldalán közölte az örömhírt, melyben így fogalmazott. – I

tt van a fiunk. Életünk legszebb napja. Isten hozott a nagyvilágban kisfiam – már végtelen szeretettel töltötted meg szívünket

– írta a korábbi DVSC-játékos.

A poszthoz többek között Dorian Babunski és Sylvain Deslandes is hozzászólt. Alexandros Kyziridisnék szerkesztőségünk nevében szívből gratulálunk!

