Vívás

1 órája

Remekül kezdték a szezont a debreceni vívók

#DSI Debrecen#Sárvári Rita#Nagy Emma#Nagy Blanka

Múlt hétvégén a fővárosban rendezték a junior párbajtőrözők számára kiírt Magyar Kupa 1. fordulóját.

Elkezdődött a vívószezon, ismét benépesültek a pástok, múlt hétvégén minden fegyvernemben rendeztek versenyt. A DSI Debrecen pengeforgatói a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban indították a szezont, ahol 110 női párbajtőröző mérettette meg magát a kupa 1. fordulójában, számolt be róla a klub a honlapján.

A fővárosi viadalon Nagy Blanka, Sárvári Rita és Nagy Emma lépett pástra és kezdésként jó eredményekkel örvendeztettek meg minket. Blanka remek vívással a 3. helyen végzett, Rita hatodik, míg Emma kilencedik lett a párbajtőr szezonnyitón.

 

