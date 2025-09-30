Remekül kezdték a szezont a debreceni vívók

Elkezdődött a vívószezon, ismét benépesültek a pástok, múlt hétvégén minden fegyvernemben rendeztek versenyt. A DSI Debrecen pengeforgatói a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban indították a szezont, ahol 110 női párbajtőröző mérettette meg magát a kupa 1. fordulójában, számolt be róla a klub a honlapján.

A fővárosi viadalon Nagy Blanka, Sárvári Rita és Nagy Emma lépett pástra és kezdésként jó eredményekkel örvendeztettek meg minket. Blanka remek vívással a 3. helyen végzett, Rita hatodik, míg Emma kilencedik lett a párbajtőr szezonnyitón.