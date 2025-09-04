szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

29°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

A sok gól mellett kiállítások is bőven voltak – ilyen eredmények születtek a vármegyei kupa 2. fordulójában

Címkék#Kabai Meteorit SE#Téglás#Sárréti DSK#megyei foci

Mutatjuk, melyik csapatok jutottak tovább! A vármegyei kupa küzdelmei szeptember 3-án, szerdán folytatódtak.

Haon.hu

A vármegyei kupa 2. fordulójában léptek pályára a hajdú-bihari csapatok. A Derecske, a Hajdúsámson, a Sárréti DSK, a Téglás, a BUSE, a Monostorpályi, a HSE, a Kaba, a Hajdúnánás, a Polgár és a Görbeháza több góllal jutott tovább a sorozat következő körébe. A Bocskai SE Vámospércs-Nyíradony VVTK meccs végig kiélezett volt, végül a hazaia büntetőkkel bizonyultak jobbnak. Az Egyek idegenben győzte le a Józsát, míg a Biharkeresztes meglepetésre búcsúztatta a Hajdúböszörményt. Az említett összecsapásokon sok sárga lap mellett nyolc kiállítás is volt.

Vármegyei Kupa 2. forduló
Vármegyei Kupa, 2. forduló: A továbbjutás volt a tét, talán ezért is volt több szabálytalanság a meccseken
Forrás: Napló-archív

Vármegyei Kupa, 2. forduló 

  • Derecskei LSE-Tiszacsege VSE 4-0 (2-0)

Vezette: Szabó P.(Borkó Z.-Kiss B.)

Derecskei LSE: Zsiros V.-Berán B.-Alimán A.-Horváth G.-Makula V.(Vértesi T. 33.)-Kovács B.-Ritli R.(Fekete B. 46.)-Tóth S.(Csizmadia Cs. 46.)-Tóth L.(Czifra A. 68.)-Nagy M.(Csák M. 68.) Csapatvezető: Benedek Barnabás 

Tiszacsege VSE: Csőke F.-Bohács B.(Répási D. 83.)-Nagy Á.-Csernik J.(Kovács  A. 44.) -Nagy L.-Debreceni Sz.(Török Á. 83.)-Deli G.-Nagy B.-Tinku M.-Csurgó Á.-Répási Gy. Technikai vezető: Simon Zoltán 

Gólszerzők: Nagy M. (13.,41.),Makula Cs. (59.),Csák M. (89.)

Sárga lap: Csernik J. (32.),Répási Gy. (38.),Nagy L. (41.),Fekete B. (81.),Csizmadia Cs. (86.)

Piros lap: Alimán  A. (29.) 

 

  • Nagyrábé-Hajdúsámson 1-7 (0-4) 

Vezette: Szentesi D.(Varga Gy.-László J.) 

Nagyrábé: Kállai S.-Bajnók Sz.(Diószegi G. 46.)-Szabó A.-Makai Á.-Jenei L.-Balogh P.(Pásztor T. 57.)-Nyerges B.-Bodó T.(Juhász F. 46.)-Bodnár I.(Csukás A. 46.)-Mezei E.-Etele L. Vezetőedző: Bodó Lajos 

Hajdúsámson: Nagy P.(Kökényesi Cs. 46.)-Tóth B.-Kanalas Cs.(Dudás A. 46.)-Virág T.(Bartha Z. 60.)-Samad A.(Nagy I. 63.)-Kiss J.-Nagy J.-Komádi B.-Kofi A.-Éles M.(Horváth T. 39.)-Szatmári M.  Vezetőedző: Tamás Márk 

Gólszerzők: Makai Á. (öngól 6.),Kiss J. (17.,25.),Nagy P. (45.),Virág T. (56.,59.),Jenei L. (74.),Bartha Z. (76.)

 

  • Sárréti DSK-Álmosdi Sportklub 16-0 (10-0)

Vezette: Pál G.(Csiszár K.-Török Cs.) 

Sárréti DSK: Kiss B.-Dul S.(Kiss N. 55.)-Kardos D.-Jenei B.(Balogh M. 55.)-Vass Á.-Mező M.-Dan J.-Nagy L.(Füleki B. 55.)-Kolompár A.-Kiss D.(Györfi B. 55.)-Nagy M.  Vezetőedző: Szabó Lajos Tamás 

Álmosdi Sportklub: Vadász Zs.-Horváth S.-Zsákai Sz.-Vitonescu J.-Jónás D.-Varga D.-Horváth R.-Sebők A.-Mezei S.-Czégé M.-Molnár I.

Gólszerzők: Jenei B. (3.,4.,11.,30.),Vass Á. (7.,38.,39.,62.,64.),Kiss B. (16.),Zsákai Sz. (öngól 23.),Kolompár A. (31.,60.),Nagy L. (54.),Nagy M. (71.), Györfi B. (72.)

 

  • Hosszúpályi Sportegyesület-Téglás Városi Sportegyesület 0-3 

 

  • Mikepércs-BUSE 0-6 (0-3)

Vezette: Dr. Bendik T.(Jóni T.-Abai S.) 

Mikepércs: Gebei Cs.-Győri A.(Kelemen Á. 46.)-Balogh R.(Tószegi T. 75.)-Folytán Z.-Kovács J.-Gulyás P.-Kropok D.(Czerődi G. 46.)-Tar D.-Kovács Zs.-Dobos Á.(Rajna Z. 41.)-Tasi I. Vezetőedző: Péter István 

BUSE: Virányi G.-Kovács D.-Békési D.-Magyar Sz.-Alimán J.-Sipos R.-Szatmári Á.-Daróczi D.-Ertsey Zs.-Spitzmüller L.(Jánosi B. 70.)-Bagi T. Technikai vezető: Szitkó Róbert 

Gólszerzők: Daróczi D. (16.),Szatmári Á. (18.,28.),Bagi T. (65.,75.),Ertsey Zs. (82.)

Sárga lap: Czerődi G. (55.),Folytán Z. (81.)

 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

 

  • Monostorpályi SE-Püspökladányi LE 9-2 (3-0)

Vezette: Dr. Kiss A.(Tóth B.-Szilágyi Z.) 

Monostorpályi SE: Barta S.-Szabó M.-Bojti Á.(Cseh N. 68.)-Ménes M.-Kereszti M.(Turóczi Á. 68.)-Juhász N.-Nagy Sz.-Gyügyei Z.(Kertész T. 46.)-Szőke M.-Zurbó B.(Rostás G. 46.)-Ujvárosi M.(Szabó I. 88.) Vezetőedző: Bereczky Bence 

Püspökladányi LE: Kunkli Z.-Tőke T.(Fegyverneki Zs. 62.)-Balogh T.-Simon N.(Juhász K. 62.)-Tóth A.-Baranyi L.(Burzán M. 89.)-Hári B.-Németh M.-Gurbai J.-Nagy V.(Szabó B. 62.)-Goncalves I. Vezetőedző: Szabó Máté 

Gólszerzők: Ménes M. (20.,90.),Kereszti M. (26.,53.),Nagy Sz. (43.),Kertész T. (49.,67.),Rostás G. (60.),Fegyverneki Zs. (66.),Juhász N. (69.),Balogh T. (73.)

Sárga lap: Juhász N. (88.)

 

  • Bocskai SE Vámospércs-Nyíradony VVTK 1-1 (1-1) Büntetőkkel: 4-3

Vezette: Czibere B.(Tóth M.-Papp B.)

Bocskai SE Vámospércs: Szabó A.-Nagy N.(Vincze V. 46.)-Kolompár R.(Sarnic M. 17.)-Kolompár K.-Nagy O.-Sarkadi M.-Medve M.(Vértesi D. 65.)-Károlyi A.-Szabó K.-Vértesi N.(Fekete I. 65.)-Kolompár J. Vezetőedző: Oláh Sándor 

Nyíradony VVTK: Rácz T.(Szórádi Á. 46.)-Szabó I.-Gyurina J.-Perényi R.-Vincze G.-Tüzes Zs.(Makkai M. 71.)-Szabó B.-Bara M.-Németi M.-Tövisháti M.-Biró B. Vezetőedző: Szabó Balázs

Gólszerzők: Nagy O. (6.),Szabó B. (30.)

Sárga lap: Nagy O. (37.),Bara M. (47.),Kolompár K. (49.),Biró B. (68.),Sarnic M. (88.),Vincze G. (91.),Szabó B. (93.)

Piros lap: Kolompár J. (91.),Sarkadi M. (93.) 

 

  • Józsa SE-Egyeki SBSE 1-2 (1-1)

Vezette: Rizán Zs.(Kövér T.-Vékony T.) 

Józsa SE: Tóth Cs.-Radnai D.(Szabó O. 65.)-Iványi Á.-Bacskai L.-Szathmári Zs.(Sárközi E. 73.)-Bardi Á.(Iványi D. 46.)-Farkas Z.(Gál Sz. 73.)-Dezső M.-Hamvas E.(Szilágyi Sz. 82.)-Csernyánszky B.-Szanics F. Vezetőedző: Szabó Mátyás 

Egyeki SBSE: Pap Z.(Baranyi Cs. 70.)-Zsólyomi D.-Szatmári Z.-Len Sz.(Szűcs Z. 71.)-Novinics M.-Farkas Z.-Tóth Sz.-Balogh A.-Borbély L.-Juhász R.(Papp B. 54.)-Torma S. Vezetőedző: Farkas Attila 

Gólszerzők: Novinics M. (35.),Iványi Á. (45.),Iványi Á. (öngól 67.)

Sárga lap: Borbély L. (9.),Bacskai L. (18.),Papp B. (81.),Zsólyomi D. (88.),Pap Z. (97.)

Piros lap: Novinics M. (83.),Tóth Sz. (88.) 

 

  • Hajdúdorog Sportegyesület-Aqua-General HSE 0-4 (0-1)

Vezette: Kovács Á.(Nagy L.-Papp J.) 

Hajdúdorog Sportegyesület: Kompár G.-Papp L.(Balogh A. 66.)-Dálnoki Zs.(Tóth K. 58.)-Szilágyi B.(Anga A. 58.)-Mondok D.-Gyúró L.-Kompár B.(Kosdi B. 66.)-Percze N.-Pogácsás J.-Balla K.-Kökényesi Zs.(Sándor P. 32.) Csapatvezető: Oláh Tamás 

Aqua-General HSE: Sávolt Á.-Kovács M.(Fábián P. 72.)-Tóth L.-Bordán A.(Karika B. 72.)-Békési P.-Potornai Á.(Kovács B. 72.)-Sinyi T.(Szathmári Zs. 82.)-Butor L.-Éles Z.-Sallai Cs.(Pallagi J. 72.)-Mezei B. Technikai vezető: Szabó László 

Gólszerzők: Bordán A. (44.),Butor L. (66.),Fábián P. (73.),Karika B. (88.)

Sárga lap: Papp L. (29.),Mondok D. (40.),Butor L. (50.),Percze N. (59.),Sándor P. (59.)

Piros lap: Pogácsás J. (61.)

 

  • Nádudvari SE-Kabai Meteorit SE 0-14 (0-6) 

Vezette: Nagy B.(Zurbó S.-Pintér Á.)

Nádudvari SE: Bujdosó B.-Szőllősi B.-Bodnár N.-Horváth A.-Félegyházi V.-Fekete M.-Nemes B.(Tar G. 61.)-Petrusz P.-Tóth R.-Kiss T.-Varga D. Vezetőedző: Gere Csaba 

Kabai Meteorit SE: Marton A.-Tóth Z.-Molnár Cs.-Oláh S.(Molnár T. 70.)-Kígyós K.(Furkó L. 53.)-Szőke Cs.-Plókai G.(Johan Gy. 70.)-Tóth P.(Bartha D. 57.)-Somogyi I.-Nagy J.-Tóth I.(Kovács M. 53.) Vezetőedző: Tóth Péter 

Gólszerzők: Oláh S. (30.),Kígyós K. (36.),Plókai G. (34.,39.,52.),Nagy J. (43.,82.),Molnár Cs. (44.),Szőke Cs. (55.,60.,70.),Szőllősi B. (öngól 67.),Molnár T. (89.,90.)

Sárga lap: Tóth P. (48.),Nagy J. (71.),Szőllősi B. (74.)

 

  • NSC Nagyhegyes-Hajdúnánás FK 0-6 (0-1)

Vezette: Szima B.(Faragó F.-Erdélyi D.) 

NSC Nagyhegyes: Kiss K.-Rácz T.(Simon Zs. 87.)-Szabó B.-Bajusz R.-Erdélyi Zs.-Váczi P.-Szabó Sz.-Bíró B.(Gellén A. 55.)-Szabó B.(Veres N. 46.)-Jeges K.(Oláh G. 80.)-Szabó Z. Vezetőedző: Plókai Mihály 

Hajdúnánás FK: Kovács D.-Török Á.-Bencze D.-Farkas M.-Lakatos N.-Kéki L.(Pelles G. 63.)-Tóth Cs.(Ujvári Zs. 63.)-Tóth G.(Porkoláb B. 55.)-Qurikó M.(Papp K. 63.)-Pelles D.(Bohács B. 55.)-Gellén B. Vezetőedző: Daróczi Péter 

Gólszerzők: Tóth Cs. (40.),Bohács B. (73.),Farkas M. (79.,81.),Bencze D. (87.),Ujvári Zs. (89.)

Sárga lap: Bíró B. (45.),Bencze D. (66.),Szabó Sz. (67.)

 

  • Biharkeresztesi VSE-Hajdúböszörményi TE 2-1 (1-0)

Vezette: Gálfi F.(Papp N.-Török Z.) 

Biharkeresztesi VSE: Buka Sz.-Kovács B.-Lakatos Zs.(Szabó D. 65.)-Kocsis N.(Szabó K. 46.)-Balogh A.-Okos T.-Buka Á.-Erdei M.-Mészáros I.-Pukoli J.(Lakatos A. 58.)-Bíró G.(Baranyi I. 51.)

Hajdúböszörményi TE: Sallai J.-Szabó Z.-Csecsődi I.-Jónizs Á.-Sustyák B.-Mizsei Sz.(Horváth L. 58.)-Koszta M.-Szekeres Á.-Fehér Z.-Kovács Á.(Balogh M. 58.)-Uzonyi B.(Buglyó A. 58.) Vezetőedző: Rákos Csaba 

Gólszerzők: Lakatos Zs. (32.),Pukoli J. (54.),Sustyák B. (69.)

Sárga lap: Mészáros I. (85.),Buka Á. (85.)

Piros lap: Baranyi I. (75.)

 

  • Polgár VSE-Létavértes SC'97 6-2 (2-1)

Vezette: Piskóczi L.(Biró Á.-Piskóczi Zs.) 

Polgár VSE: Csomós D.-Papp G.-Farkas S.(Rácz L. 74.)-Száraz Á.(Reszegi L. 46.)-Csorba T.-Boros M.(Ludman S. 46.)-Cserés L.-Kádas K.(Rostás Á. 74.)-Hadari E.(Bolgár D. 46.)-Balogh M.-Bojti L. Csapatvezető: Antal József 

Létavértes SC'97: Kállai P.-Szalma N.-Pankotai L.-Ágoston Á.(Emeka A. 82.)-Lakatos B.(Máslányi N. 82.)-Mezei R.(Mazsu S. 65.)-Pál A.-Amanku P.-Ojo O.(Balogh J. 65.)-Ansah W.-Ahmed R.  Vezetőedző: Árva Barna 

Gólszerzők: Ágoston Á. (20.),Kádas K. (29.),Csorba T. (35.,69.),Ludman S. (68.,73.,79.),Amanku P. (56.)

Sárga lap: Kádas K. (48.),Csomós D. (50.),Lakatos B. (51.),Ojo O. (63.),Ansah W. (66.),Ahmed R. (74.)

Piros lap: Reszegi L. (61.)

 

  • Mezősas SE-Görbeházi KSE 0-3 (0-1)

Vezette: Hajdú I.(Nagy R.-Boros S.) 

Mezősas SE: Gergely T.-Nagy T.(Pénzes L. 70.)-Földesi J.(Horváth Sz. 89.)-Csatári Sz.-Borza Cs.(Pap L. 46.)-Vadász I.-Hajdu Sz.-Csordás Cs.-Kiss R.-Balla B.-Baranyi K. 

Görbeházi KSE: Agócs R.-Tóth  A.-Hajdú R.(Tóth P. 75.)-Siket R.(Siket Gy. 57.)-Fábián Sz.(Toronyai L. 75.)-Ilyés Z.-Varga B.(Szabó I. 27.)-Pók D.-Csőke K.-Ferge A.(Pálinkás P. 57.)-Konkoly T.

Gólszerzők: Csőke K. (40.),Pók D. (54.),Csőke K. (82.)

Sárga lap: Vadász I. (37.),Nagy T. (56.),Hajdu Sz. (81.)

 

A jegyzőkönyveket a Hajdú-Bihar vármegyei I. osztály eredmények Facebook-oldal tette közzé.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu