A sok gól mellett kiállítások is bőven voltak – ilyen eredmények születtek a vármegyei kupa 2. fordulójában

Vármegyei Kupa, 2. forduló

Derecskei LSE-Tiszacsege VSE 4-0 (2-0)

Vezette: Szabó P.(Borkó Z.-Kiss B.)

Derecskei LSE: Zsiros V.-Berán B.-Alimán A.-Horváth G.-Makula V.(Vértesi T. 33.)-Kovács B.-Ritli R.(Fekete B. 46.)-Tóth S.(Csizmadia Cs. 46.)-Tóth L.(Czifra A. 68.)-Nagy M.(Csák M. 68.) Csapatvezető: Benedek Barnabás

Tiszacsege VSE: Csőke F.-Bohács B.(Répási D. 83.)-Nagy Á.-Csernik J.(Kovács A. 44.) -Nagy L.-Debreceni Sz.(Török Á. 83.)-Deli G.-Nagy B.-Tinku M.-Csurgó Á.-Répási Gy. Technikai vezető: Simon Zoltán

Gólszerzők: Nagy M. (13.,41.),Makula Cs. (59.),Csák M. (89.)

Sárga lap: Csernik J. (32.),Répási Gy. (38.),Nagy L. (41.),Fekete B. (81.),Csizmadia Cs. (86.)

Piros lap: Alimán A. (29.)

Nagyrábé-Hajdúsámson 1-7 (0-4)

Vezette: Szentesi D.(Varga Gy.-László J.)

Nagyrábé: Kállai S.-Bajnók Sz.(Diószegi G. 46.)-Szabó A.-Makai Á.-Jenei L.-Balogh P.(Pásztor T. 57.)-Nyerges B.-Bodó T.(Juhász F. 46.)-Bodnár I.(Csukás A. 46.)-Mezei E.-Etele L. Vezetőedző: Bodó Lajos

Hajdúsámson: Nagy P.(Kökényesi Cs. 46.)-Tóth B.-Kanalas Cs.(Dudás A. 46.)-Virág T.(Bartha Z. 60.)-Samad A.(Nagy I. 63.)-Kiss J.-Nagy J.-Komádi B.-Kofi A.-Éles M.(Horváth T. 39.)-Szatmári M. Vezetőedző: Tamás Márk

Gólszerzők: Makai Á. (öngól 6.),Kiss J. (17.,25.),Nagy P. (45.),Virág T. (56.,59.),Jenei L. (74.),Bartha Z. (76.)

Sárréti DSK-Álmosdi Sportklub 16-0 (10-0)

Vezette: Pál G.(Csiszár K.-Török Cs.)

Sárréti DSK: Kiss B.-Dul S.(Kiss N. 55.)-Kardos D.-Jenei B.(Balogh M. 55.)-Vass Á.-Mező M.-Dan J.-Nagy L.(Füleki B. 55.)-Kolompár A.-Kiss D.(Györfi B. 55.)-Nagy M. Vezetőedző: Szabó Lajos Tamás

Álmosdi Sportklub: Vadász Zs.-Horváth S.-Zsákai Sz.-Vitonescu J.-Jónás D.-Varga D.-Horváth R.-Sebők A.-Mezei S.-Czégé M.-Molnár I.

Gólszerzők: Jenei B. (3.,4.,11.,30.),Vass Á. (7.,38.,39.,62.,64.),Kiss B. (16.),Zsákai Sz. (öngól 23.),Kolompár A. (31.,60.),Nagy L. (54.),Nagy M. (71.), Györfi B. (72.)

Hosszúpályi Sportegyesület-Téglás Városi Sportegyesület 0-3

Mikepércs-BUSE 0-6 (0-3)

Vezette: Dr. Bendik T.(Jóni T.-Abai S.)

Mikepércs: Gebei Cs.-Győri A.(Kelemen Á. 46.)-Balogh R.(Tószegi T. 75.)-Folytán Z.-Kovács J.-Gulyás P.-Kropok D.(Czerődi G. 46.)-Tar D.-Kovács Zs.-Dobos Á.(Rajna Z. 41.)-Tasi I. Vezetőedző: Péter István

BUSE: Virányi G.-Kovács D.-Békési D.-Magyar Sz.-Alimán J.-Sipos R.-Szatmári Á.-Daróczi D.-Ertsey Zs.-Spitzmüller L.(Jánosi B. 70.)-Bagi T. Technikai vezető: Szitkó Róbert

Gólszerzők: Daróczi D. (16.),Szatmári Á. (18.,28.),Bagi T. (65.,75.),Ertsey Zs. (82.)

Sárga lap: Czerődi G. (55.),Folytán Z. (81.)

Monostorpályi SE-Püspökladányi LE 9-2 (3-0)

Vezette: Dr. Kiss A.(Tóth B.-Szilágyi Z.)

Monostorpályi SE: Barta S.-Szabó M.-Bojti Á.(Cseh N. 68.)-Ménes M.-Kereszti M.(Turóczi Á. 68.)-Juhász N.-Nagy Sz.-Gyügyei Z.(Kertész T. 46.)-Szőke M.-Zurbó B.(Rostás G. 46.)-Ujvárosi M.(Szabó I. 88.) Vezetőedző: Bereczky Bence

Püspökladányi LE: Kunkli Z.-Tőke T.(Fegyverneki Zs. 62.)-Balogh T.-Simon N.(Juhász K. 62.)-Tóth A.-Baranyi L.(Burzán M. 89.)-Hári B.-Németh M.-Gurbai J.-Nagy V.(Szabó B. 62.)-Goncalves I. Vezetőedző: Szabó Máté

Gólszerzők: Ménes M. (20.,90.),Kereszti M. (26.,53.),Nagy Sz. (43.),Kertész T. (49.,67.),Rostás G. (60.),Fegyverneki Zs. (66.),Juhász N. (69.),Balogh T. (73.)

Sárga lap: Juhász N. (88.)

Bocskai SE Vámospércs-Nyíradony VVTK 1-1 (1-1) Büntetőkkel: 4-3

Vezette: Czibere B.(Tóth M.-Papp B.)

Bocskai SE Vámospércs: Szabó A.-Nagy N.(Vincze V. 46.)-Kolompár R.(Sarnic M. 17.)-Kolompár K.-Nagy O.-Sarkadi M.-Medve M.(Vértesi D. 65.)-Károlyi A.-Szabó K.-Vértesi N.(Fekete I. 65.)-Kolompár J. Vezetőedző: Oláh Sándor

Nyíradony VVTK: Rácz T.(Szórádi Á. 46.)-Szabó I.-Gyurina J.-Perényi R.-Vincze G.-Tüzes Zs.(Makkai M. 71.)-Szabó B.-Bara M.-Németi M.-Tövisháti M.-Biró B. Vezetőedző: Szabó Balázs

Gólszerzők: Nagy O. (6.),Szabó B. (30.)

Sárga lap: Nagy O. (37.),Bara M. (47.),Kolompár K. (49.),Biró B. (68.),Sarnic M. (88.),Vincze G. (91.),Szabó B. (93.)

Piros lap: Kolompár J. (91.),Sarkadi M. (93.)

Józsa SE-Egyeki SBSE 1-2 (1-1)

Vezette: Rizán Zs.(Kövér T.-Vékony T.)

Józsa SE: Tóth Cs.-Radnai D.(Szabó O. 65.)-Iványi Á.-Bacskai L.-Szathmári Zs.(Sárközi E. 73.)-Bardi Á.(Iványi D. 46.)-Farkas Z.(Gál Sz. 73.)-Dezső M.-Hamvas E.(Szilágyi Sz. 82.)-Csernyánszky B.-Szanics F. Vezetőedző: Szabó Mátyás

Egyeki SBSE: Pap Z.(Baranyi Cs. 70.)-Zsólyomi D.-Szatmári Z.-Len Sz.(Szűcs Z. 71.)-Novinics M.-Farkas Z.-Tóth Sz.-Balogh A.-Borbély L.-Juhász R.(Papp B. 54.)-Torma S. Vezetőedző: Farkas Attila

Gólszerzők: Novinics M. (35.),Iványi Á. (45.),Iványi Á. (öngól 67.)

Sárga lap: Borbély L. (9.),Bacskai L. (18.),Papp B. (81.),Zsólyomi D. (88.),Pap Z. (97.)

Piros lap: Novinics M. (83.),Tóth Sz. (88.)

Hajdúdorog Sportegyesület-Aqua-General HSE 0-4 (0-1)

Vezette: Kovács Á.(Nagy L.-Papp J.)

Hajdúdorog Sportegyesület: Kompár G.-Papp L.(Balogh A. 66.)-Dálnoki Zs.(Tóth K. 58.)-Szilágyi B.(Anga A. 58.)-Mondok D.-Gyúró L.-Kompár B.(Kosdi B. 66.)-Percze N.-Pogácsás J.-Balla K.-Kökényesi Zs.(Sándor P. 32.) Csapatvezető: Oláh Tamás

Aqua-General HSE: Sávolt Á.-Kovács M.(Fábián P. 72.)-Tóth L.-Bordán A.(Karika B. 72.)-Békési P.-Potornai Á.(Kovács B. 72.)-Sinyi T.(Szathmári Zs. 82.)-Butor L.-Éles Z.-Sallai Cs.(Pallagi J. 72.)-Mezei B. Technikai vezető: Szabó László

Gólszerzők: Bordán A. (44.),Butor L. (66.),Fábián P. (73.),Karika B. (88.)

Sárga lap: Papp L. (29.),Mondok D. (40.),Butor L. (50.),Percze N. (59.),Sándor P. (59.)

Piros lap: Pogácsás J. (61.)

Nádudvari SE-Kabai Meteorit SE 0-14 (0-6)

Vezette: Nagy B.(Zurbó S.-Pintér Á.)

Nádudvari SE: Bujdosó B.-Szőllősi B.-Bodnár N.-Horváth A.-Félegyházi V.-Fekete M.-Nemes B.(Tar G. 61.)-Petrusz P.-Tóth R.-Kiss T.-Varga D. Vezetőedző: Gere Csaba

Kabai Meteorit SE: Marton A.-Tóth Z.-Molnár Cs.-Oláh S.(Molnár T. 70.)-Kígyós K.(Furkó L. 53.)-Szőke Cs.-Plókai G.(Johan Gy. 70.)-Tóth P.(Bartha D. 57.)-Somogyi I.-Nagy J.-Tóth I.(Kovács M. 53.) Vezetőedző: Tóth Péter

Gólszerzők: Oláh S. (30.),Kígyós K. (36.),Plókai G. (34.,39.,52.),Nagy J. (43.,82.),Molnár Cs. (44.),Szőke Cs. (55.,60.,70.),Szőllősi B. (öngól 67.),Molnár T. (89.,90.)

Sárga lap: Tóth P. (48.),Nagy J. (71.),Szőllősi B. (74.)

NSC Nagyhegyes-Hajdúnánás FK 0-6 (0-1)

Vezette: Szima B.(Faragó F.-Erdélyi D.)

NSC Nagyhegyes: Kiss K.-Rácz T.(Simon Zs. 87.)-Szabó B.-Bajusz R.-Erdélyi Zs.-Váczi P.-Szabó Sz.-Bíró B.(Gellén A. 55.)-Szabó B.(Veres N. 46.)-Jeges K.(Oláh G. 80.)-Szabó Z. Vezetőedző: Plókai Mihály

Hajdúnánás FK: Kovács D.-Török Á.-Bencze D.-Farkas M.-Lakatos N.-Kéki L.(Pelles G. 63.)-Tóth Cs.(Ujvári Zs. 63.)-Tóth G.(Porkoláb B. 55.)-Qurikó M.(Papp K. 63.)-Pelles D.(Bohács B. 55.)-Gellén B. Vezetőedző: Daróczi Péter

Gólszerzők: Tóth Cs. (40.),Bohács B. (73.),Farkas M. (79.,81.),Bencze D. (87.),Ujvári Zs. (89.)

Sárga lap: Bíró B. (45.),Bencze D. (66.),Szabó Sz. (67.)

Biharkeresztesi VSE-Hajdúböszörményi TE 2-1 (1-0)

Vezette: Gálfi F.(Papp N.-Török Z.)

Biharkeresztesi VSE: Buka Sz.-Kovács B.-Lakatos Zs.(Szabó D. 65.)-Kocsis N.(Szabó K. 46.)-Balogh A.-Okos T.-Buka Á.-Erdei M.-Mészáros I.-Pukoli J.(Lakatos A. 58.)-Bíró G.(Baranyi I. 51.)

Hajdúböszörményi TE: Sallai J.-Szabó Z.-Csecsődi I.-Jónizs Á.-Sustyák B.-Mizsei Sz.(Horváth L. 58.)-Koszta M.-Szekeres Á.-Fehér Z.-Kovács Á.(Balogh M. 58.)-Uzonyi B.(Buglyó A. 58.) Vezetőedző: Rákos Csaba

Gólszerzők: Lakatos Zs. (32.),Pukoli J. (54.),Sustyák B. (69.)

Sárga lap: Mészáros I. (85.),Buka Á. (85.)

Piros lap: Baranyi I. (75.)

Polgár VSE-Létavértes SC'97 6-2 (2-1)

Vezette: Piskóczi L.(Biró Á.-Piskóczi Zs.)

Polgár VSE: Csomós D.-Papp G.-Farkas S.(Rácz L. 74.)-Száraz Á.(Reszegi L. 46.)-Csorba T.-Boros M.(Ludman S. 46.)-Cserés L.-Kádas K.(Rostás Á. 74.)-Hadari E.(Bolgár D. 46.)-Balogh M.-Bojti L. Csapatvezető: Antal József

Létavértes SC'97: Kállai P.-Szalma N.-Pankotai L.-Ágoston Á.(Emeka A. 82.)-Lakatos B.(Máslányi N. 82.)-Mezei R.(Mazsu S. 65.)-Pál A.-Amanku P.-Ojo O.(Balogh J. 65.)-Ansah W.-Ahmed R. Vezetőedző: Árva Barna

Gólszerzők: Ágoston Á. (20.),Kádas K. (29.),Csorba T. (35.,69.),Ludman S. (68.,73.,79.),Amanku P. (56.)

Sárga lap: Kádas K. (48.),Csomós D. (50.),Lakatos B. (51.),Ojo O. (63.),Ansah W. (66.),Ahmed R. (74.)

Piros lap: Reszegi L. (61.)

Mezősas SE-Görbeházi KSE 0-3 (0-1)

Vezette: Hajdú I.(Nagy R.-Boros S.)

Mezősas SE: Gergely T.-Nagy T.(Pénzes L. 70.)-Földesi J.(Horváth Sz. 89.)-Csatári Sz.-Borza Cs.(Pap L. 46.)-Vadász I.-Hajdu Sz.-Csordás Cs.-Kiss R.-Balla B.-Baranyi K.

Görbeházi KSE: Agócs R.-Tóth A.-Hajdú R.(Tóth P. 75.)-Siket R.(Siket Gy. 57.)-Fábián Sz.(Toronyai L. 75.)-Ilyés Z.-Varga B.(Szabó I. 27.)-Pók D.-Csőke K.-Ferge A.(Pálinkás P. 57.)-Konkoly T.

Gólszerzők: Csőke K. (40.),Pók D. (54.),Csőke K. (82.)

Sárga lap: Vadász I. (37.),Nagy T. (56.),Hajdu Sz. (81.)

A jegyzőkönyveket a Hajdú-Bihar vármegyei I. osztály eredmények Facebook-oldal tette közzé.