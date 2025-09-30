szeptember 30., kedd

Labdarúgás

2 órája

Rangadót is rendeztek a vármegyei III. osztályban! – íme az eredmények és a tabellák

Még csak hat fordulón vagyunk túl, de már egyik csapat sem veretlen. Ez történt legutóbb a vármegyei III. osztályban!

Haon.hu

A vármegyei III. osztály 6. fordulóját rendezték múlt hétvégén. A Hajdúhadház II.–Martinka meccs számított a legnagyobb rangadónak, de például a a Hajdúbagos–Sáránd és a Kismarja–Hosszúpályi összecsapás is izgalmas volt. Összeszeedtük, hogy milyen eredmények születtek, és hogyan állnak jelenleg a csapatok. 

vármegyei III
A vármegyei III. osztályban most is potyogtak a gólok. Forrás: MW-archív/illusztráció

Vármegyei III. osztály, 6. forduló, eredmények:

  • Hajdúhadház II.–Martinka 2–0
  • Bocskai SE II.–Hortobágy 4–2
  • Fülöp SE–Hajdúsámson II. 8–1
  • Újszentmargita–Álmosd 4–0
  • Hajdúbagos–Sáránd 4–3
  • Kismarja–Hosszúpályi 3–2
  • Mezősas–Komádi 1–6
  • Szentpéterszeg–Bihartorda 0–1 

 

Vármegyei III. osztály, északi csoport állása:
1. Hajdúhadházi FK    6    5    0    1    21–8 15
2. Újszentmargita FE    6    5    0    1    21–8 15
3. Martinka    6    4    0    2    19–5 12
4. Álmosdi Sportklub    6    3    1    2    11–12 10
5. Hortobágyi LSE    6    3    0    3    21–23 9
6. Bocskai SE II    6    2    1    3    9–14 7
7. Fülöp SE    6    1    0    5    17–22 3
8. Hajdúsámson    6    0    0    6    6–33 0
 

Vármegyei III. osztály, déli csoport állása:
1. Hajdúbagosi SE    6    5    0    1    23–10 15
2. SRE Komádi    6    4    1    1    27–7 13
3. Hosszúpályi SE    6    4    0    2    24–8 12
4. Kismarjai SE    6    3    1    2    16–15 10
5. Sáránd SE    6    2    2    2    18–22 8
6. Bihartorda KSE    6    2    0    4    7–27 6
7. Szentpéterszegi SC    6    1    0    5    14–26 3
8. Mezősas SE    6    1    0    5    8–22 3

 

