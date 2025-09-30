Rangadót is rendeztek a vármegyei III. osztályban! – íme az eredmények és a tabellák

A vármegyei III. osztály 6. fordulóját rendezték múlt hétvégén. A Hajdúhadház II.–Martinka meccs számított a legnagyobb rangadónak, de például a a Hajdúbagos–Sáránd és a Kismarja–Hosszúpályi összecsapás is izgalmas volt. Összeszeedtük, hogy milyen eredmények születtek, és hogyan állnak jelenleg a csapatok.

A vármegyei III. osztályban most is potyogtak a gólok. Forrás: MW-archív/illusztráció

Vármegyei III. osztály, 6. forduló, eredmények: Hajdúhadház II.–Martinka 2–0

Bocskai SE II.–Hortobágy 4–2

Fülöp SE–Hajdúsámson II. 8–1

Újszentmargita–Álmosd 4–0

Hajdúbagos–Sáránd 4–3

Kismarja–Hosszúpályi 3–2

Mezősas–Komádi 1–6

Szentpéterszeg–Bihartorda 0–1