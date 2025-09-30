2 órája
Rangadót is rendeztek a vármegyei III. osztályban! – íme az eredmények és a tabellák
Még csak hat fordulón vagyunk túl, de már egyik csapat sem veretlen. Ez történt legutóbb a vármegyei III. osztályban!
A vármegyei III. osztály 6. fordulóját rendezték múlt hétvégén. A Hajdúhadház II.–Martinka meccs számított a legnagyobb rangadónak, de például a a Hajdúbagos–Sáránd és a Kismarja–Hosszúpályi összecsapás is izgalmas volt. Összeszeedtük, hogy milyen eredmények születtek, és hogyan állnak jelenleg a csapatok.
Vármegyei III. osztály, 6. forduló, eredmények:
- Hajdúhadház II.–Martinka 2–0
- Bocskai SE II.–Hortobágy 4–2
- Fülöp SE–Hajdúsámson II. 8–1
- Újszentmargita–Álmosd 4–0
- Hajdúbagos–Sáránd 4–3
- Kismarja–Hosszúpályi 3–2
- Mezősas–Komádi 1–6
- Szentpéterszeg–Bihartorda 0–1
Vármegyei III. osztály, északi csoport állása:
1. Hajdúhadházi FK 6 5 0 1 21–8 15
2. Újszentmargita FE 6 5 0 1 21–8 15
3. Martinka 6 4 0 2 19–5 12
4. Álmosdi Sportklub 6 3 1 2 11–12 10
5. Hortobágyi LSE 6 3 0 3 21–23 9
6. Bocskai SE II 6 2 1 3 9–14 7
7. Fülöp SE 6 1 0 5 17–22 3
8. Hajdúsámson 6 0 0 6 6–33 0
Vármegyei III. osztály, déli csoport állása:
1. Hajdúbagosi SE 6 5 0 1 23–10 15
2. SRE Komádi 6 4 1 1 27–7 13
3. Hosszúpályi SE 6 4 0 2 24–8 12
4. Kismarjai SE 6 3 1 2 16–15 10
5. Sáránd SE 6 2 2 2 18–22 8
6. Bihartorda KSE 6 2 0 4 7–27 6
7. Szentpéterszegi SC 6 1 0 5 14–26 3
8. Mezősas SE 6 1 0 5 8–22 3
