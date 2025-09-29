Hajdú-Bihar Vármegyei II. Osztály DÉL 6. forduló



Mikepércs - Blondy FC Esztár 4-2(2-1)

80 néző Vezette: Szima B.(Gálfi F., DR. Szigeti K.)

Mikepércs: Gebei Cs. - Karalyos R.(Nagy I.), Czerődi G.(Tószegi T.), Gulyás P., Timák Cs., Kelemen Á., Rácz I., Tar D., Rácz N., Kovács Zs., Dobos Á. Vezetőedző: Péter István

Esztár: Makula Cs. - Mándi L., Pellei E.(Kovács K.), Mező R., Balogh B.(Sóvágó S.), Nagy P., Mona P., Sándor Sz., Bence I., Szalai J.(Halász B.), Nagy D. Vezetőedző: Vajas Vera

Gól: Rácz N., Tar D., Kovács Zs., Tószegi T. Ill. Mező R., Kovács K.

Jók: mindenki ill. senki

Ifi:

Péter István: Számomra kicsit meglepő módon magasan feltolt védelemmel és letámadással kezdte ellenfelünk a mérkőzést, ami miatt kicsit döcögősek voltak a labdakihozatalaink. Miután sikerült összekapnunk magunkat, már jobban nézett ki a csapat. A félidőt 2-1-es vezetéssel zártuk. A második félidő elején talán az egyetlen komolyabb egyéni hibánkat az ellenfél kihasználta. A mérkőzés utolsó harmadára elég lüktető és csapkodó lett a játék, sok lehetőség alakult ki mindkét kapu előtt, de a hajrá szerencsére nekünk sikerült jobban. Mivel nagyobb helyzetek talán inkább előttünk adódtak, így azt gondolom a kétgólos győzelem a játék képe alapján megérdemelt. Köszönjük a parázs mérkőzést az Esztár csapatának és sok sikert kívánok nekik a továbbiakban!

Vajas Vera: Mennyire mély a gödör? Annak is van alja.

DÉL

1. Ebesi SBKE 6 5 0 1 32-10 15 2. Konyári SE 5 4 0 1 15-8 12 3. Nádudvari SE 6 4 0 2 27-13 12 4. Derecskei LSE 5 3 1 1 10-4 10 5. Nagyrábé 5 3 0 2 14-6 9 6. Biharkeresztesi VSE 6 2 1 3 12-18 7 7. NSC Nagyhegyes 5 2 0 3 12-18 6 8. Mikepércs 6 2 0 4 14-23 6 9. KSE Földes 5 1 2 2 7-16 5 10. Báránd KSE 6 1 0 5 11-22 3 11. Blondy FC Esztár 5 1 0 4 11-27 3

