28 perce
„Mennyire mély a gödör?”
A Mikepércs az Esztár csapatát fogadta. Mutatjuk, milyen eredmény született a Hajdú-Bihar Vármegyei II. osztály egyetlen vasárnapi meccsén!
Mikepércs-Esztár mérkőzést rendeztek vasárnap a Hajdú-Bihar Vármegyei II. osztály déli csoportjának 6. fordulójában
Forrás: illusztráció/MW-archív
Hajdú-Bihar Vármegyei II. Osztály DÉL 6. forduló
Mikepércs - Blondy FC Esztár 4-2(2-1)
80 néző Vezette: Szima B.(Gálfi F., DR. Szigeti K.)
Mikepércs: Gebei Cs. - Karalyos R.(Nagy I.), Czerődi G.(Tószegi T.), Gulyás P., Timák Cs., Kelemen Á., Rácz I., Tar D., Rácz N., Kovács Zs., Dobos Á. Vezetőedző: Péter István
Esztár: Makula Cs. - Mándi L., Pellei E.(Kovács K.), Mező R., Balogh B.(Sóvágó S.), Nagy P., Mona P., Sándor Sz., Bence I., Szalai J.(Halász B.), Nagy D. Vezetőedző: Vajas Vera
Gól: Rácz N., Tar D., Kovács Zs., Tószegi T. Ill. Mező R., Kovács K.
Jók: mindenki ill. senki
Ifi:
Péter István: Számomra kicsit meglepő módon magasan feltolt védelemmel és letámadással kezdte ellenfelünk a mérkőzést, ami miatt kicsit döcögősek voltak a labdakihozatalaink. Miután sikerült összekapnunk magunkat, már jobban nézett ki a csapat. A félidőt 2-1-es vezetéssel zártuk. A második félidő elején talán az egyetlen komolyabb egyéni hibánkat az ellenfél kihasználta. A mérkőzés utolsó harmadára elég lüktető és csapkodó lett a játék, sok lehetőség alakult ki mindkét kapu előtt, de a hajrá szerencsére nekünk sikerült jobban. Mivel nagyobb helyzetek talán inkább előttünk adódtak, így azt gondolom a kétgólos győzelem a játék képe alapján megérdemelt. Köszönjük a parázs mérkőzést az Esztár csapatának és sok sikert kívánok nekik a továbbiakban!
Vajas Vera: Mennyire mély a gödör? Annak is van alja.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
DÉL
2. Konyári SE 5 4 0 1 15-8 12
3. Nádudvari SE 6 4 0 2 27-13 12
4. Derecskei LSE 5 3 1 1 10-4 10
5. Nagyrábé 5 3 0 2 14-6 9
6. Biharkeresztesi VSE 6 2 1 3 12-18 7
7. NSC Nagyhegyes 5 2 0 3 12-18 6
8. Mikepércs 6 2 0 4 14-23 6
9. KSE Földes 5 1 2 2 7-16 5
10. Báránd KSE 6 1 0 5 11-22 3
11. Blondy FC Esztár 5 1 0 4 11-27 3
A másodosztály szombati meccseit itt tudjátok megnézni:
Balhé a megyei meccsen: „Nem a pályára való, amit a hazaiak vezetői tanúsítottak a győztes gólunk után”
Ajánljuk még:
Jobb előre felkészülni: ezekben az esetekben nem viszik el a kukát októbertől, új szabályok jönnek!
Ezekért a benzinkutas hot-dogokért mindenki megőrül, na de vajon mindegyik megéri az árát? – videóval