Balhé a megyei meccsen: „Nem a pályára való, amit a hazaiak vezetői tanúsítottak a győztes gólunk után”

Vármegyei II. Osztály ÉSZAK 6. forduló



Hajdúhadházi FK - Nyírábrány 2-2(0-1)

100 néző Vezette: Gálfi F.(Pintér Á., Boa L.)

Hajdúhadház: Török L. - Balogh I., Lakatos L.(Nagy I.), Juhász I., Kovács K., Hegedűs S., Horváth A:, Lakatos Sz.(Molnár D.), Papp G.(Halder P.), Rostás M.(Fekete I.), Balogh R.(Szilágyi J.) Játékosedző: Nagy István Zsombor

Nyírábrány: Küzmös E. - Kiss R., Furó Zs., Gerghel E.(Pádár M.), Klein I., Küzmös A., Pintye P., Böszörményi A.(Vitát I.), Török P., Küzmös Gy., Tóth Cs. Vezetőedző: Küzmös György

Gól: Horváth A., Molnár D. Ill. Gerghel E., Küzmös A.

Jók: mindenki ill. mindenki

Nagy István Zsombor: Nagyon gyengén és rosszul játszottunk, annak nagyon örülök, hogy a cseréknek köszönhetően egy kicsit felpörögtünk és visszajöttünk a mérkőzésbe, a játék képe alapján azt gondolom, hogy jobbak voltunk, de a döntetlen az reálisnak mondható!

Küzmös György: Kicsit hiányosan érkeztünk, de helyt tudtunk állni. Az első félidőben fel tudtuk venni a ritmust a hazai csapattal és a 20. perc táján sikerült egy szép kontra végén megszerezni a vezetést. 1-0-ával vonultunk az öltözőbe, próbáltuk rendezni a sorokat, de sajnos a Hadház az 55. perc környékén tizenegyeshez jutott amit kihagytak. Ezután is végig nyomás alatt voltunk, aztán sikerült nekik az egyenlítés. Rá 5 perccel egy szép szabadrúgással sikerült ismét megszerezni a vezetést, amit a 80. perc körül sikerült egalizálni Hadháznak. Onnantól kezdve pedig ment a nagy adok-kapok. Összességében igazságos döntetlen született! Gratulálok a csapatnak az idegenbeli döntetlenhez és további sok sikert Hadháznak!



Görbeházi KSE - Egyeki SBE 1-5(1-3)

90 néző Vezette: Nagy L.(Biró Á., Piskóczi L.)

Görbeháza: Agócs R.(Szilágyi K.) - Félegyházi Z., Tóth A., Hajdú R.(Siket Gy.), Siket R.(Váradi Gy.), Szabó I., Fábián Sz.(Pálinkás P.), Ilyés Z., Varga B.(Toronyai L.), Csőke K.(Ferge A.), Konkoly T. Vezetőedző: Szolnoki Attila

Egyek: Baranyi Cs. - Zsólyomi D., Kun R., Papp B.(Juhász R.), Len Sz.(Domán P.), Turó Z., Farkas Z., Len Á.(Pap Z.), Tóth Sz., Borbély L., Torma S. Vezetőedző: Farkas Zoltán