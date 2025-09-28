szeptember 28., vasárnap

Vármegyei II.

2 órája

Címkék#Vármegye II#labdarúgás#megyei foci#Hajdú-Bihar

Feszült hangulatú meccs is volt. Mutatjuk az eredményeket a Hajdú-Bihar Vármegyei II. Osztály 6. fordulójában!

Haon.hu
Balhé a megyei meccsen: „Nem a pályára való, amit a hazaiak vezetői tanúsítottak a győztes gólunk után”

Balhé is volt a Józsa-Nyírmártonfalva meccsen a Hajdú-Bihar Vármegyei II. Osztály 6. fordulójának szombati játéknapján (a kép illusztráció!)

Forrás: illusztráció/MW-archív

Vármegyei II. Osztály ÉSZAK 6. forduló


Hajdúhadházi FK - Nyírábrány 2-2(0-1)

100 néző Vezette: Gálfi F.(Pintér Á., Boa L.)

Hajdúhadház: Török L. - Balogh I., Lakatos L.(Nagy I.), Juhász I., Kovács K., Hegedűs S., Horváth A:, Lakatos Sz.(Molnár D.), Papp G.(Halder P.), Rostás M.(Fekete I.), Balogh R.(Szilágyi J.) Játékosedző: Nagy István Zsombor

Nyírábrány: Küzmös E. - Kiss R., Furó Zs., Gerghel E.(Pádár M.), Klein I., Küzmös A., Pintye P., Böszörményi A.(Vitát I.), Török P., Küzmös Gy., Tóth Cs. Vezetőedző: Küzmös György

Gól: Horváth A., Molnár D. Ill. Gerghel E., Küzmös A.

Jók: mindenki ill. mindenki

Ifi:

Nagy István Zsombor: Nagyon gyengén és rosszul játszottunk, annak nagyon örülök, hogy a cseréknek köszönhetően egy kicsit felpörögtünk és visszajöttünk a mérkőzésbe, a játék képe alapján azt gondolom, hogy jobbak voltunk, de a döntetlen az reálisnak mondható!

Küzmös György: Kicsit hiányosan érkeztünk, de helyt tudtunk állni. Az első félidőben fel tudtuk venni a ritmust a hazai csapattal és a 20. perc táján sikerült egy szép kontra végén megszerezni a vezetést. 1-0-ával vonultunk az öltözőbe, próbáltuk rendezni a sorokat, de sajnos a Hadház az 55. perc környékén tizenegyeshez jutott amit kihagytak. Ezután is végig nyomás alatt voltunk, aztán sikerült nekik az egyenlítés. Rá 5 perccel egy szép szabadrúgással sikerült ismét megszerezni a vezetést, amit a 80. perc körül sikerült egalizálni Hadháznak. Onnantól kezdve pedig ment a nagy adok-kapok. Összességében igazságos döntetlen született! Gratulálok a csapatnak az idegenbeli döntetlenhez és további sok sikert Hadháznak!


Görbeházi KSE - Egyeki SBE 1-5(1-3)

90 néző Vezette: Nagy L.(Biró Á., Piskóczi L.)

Görbeháza: Agócs R.(Szilágyi K.) - Félegyházi Z., Tóth A., Hajdú R.(Siket Gy.), Siket R.(Váradi Gy.), Szabó I., Fábián Sz.(Pálinkás P.), Ilyés Z., Varga B.(Toronyai L.), Csőke K.(Ferge A.), Konkoly T. Vezetőedző: Szolnoki Attila

Egyek: Baranyi Cs. - Zsólyomi D., Kun R., Papp B.(Juhász R.), Len Sz.(Domán P.), Turó Z., Farkas Z., Len Á.(Pap Z.), Tóth Sz., Borbély L., Torma S. Vezetőedző: Farkas Zoltán

Gól: Ilyés Z. Ill. T

Jók: senki ill. mindenki

Ifi:

Szolnoki Attila: Több sebből vérzünk, mint azt az eredmények is mutatják. Sajnos ugyanabban az összeállításba hétről hétre nem tudunk kiállni. Felforgatott a csapat jelen állás szerint, a szerencse se nagyon van mellettünk, de valahogy ezt is túl kell élnünk. Játékosaimnak fel a fejjel, képviselnünk kell azt a csapatösszetartást, amivel elkezdtük a szezont. Ettől függetlenül a mai eredményt nézve gratulálnunk kell az Egyek csapatának és további sok sikert kívánunk nekik!

Farkas Zoltán: Magabiztos győzelmet arattunk, de ez a meccs is mutatta, hogy bőven van még tennivalónk! Gratulálok a csapatnak és további sok sikert a Görbeházának!


Józsa SE - Nyírmártonfalva SE 2-3(1-2)

80 néző Vezette: Szűcs L.(Szilágyi N., Szűcs D.)

Józsa: Tóth Cs. - Iványi Á., Balogh T., Uri M., Farkas Z., Dezső M., Szabó O.(Trunger L.), Hamvas E., Csernyánszky B.(Adonyi J.), Gál Sz.(Gubacsi-Wéber Á.), Szathmári Zs. Vezetőedző: Szabó Mátyás

Nyírmártonfalva: Selyem D. - Szemán B., Tóth T., Gáll F.(Mandics I.), Szemán N., Szemán T., Szemán B., Terdik R., Kiss I., Kiss G.(Szilágyi M.), Dénes S. Vezetőedző: Konyári Sándor

Gól: Farkas Z.(2) ill. Gáll F., Szemán T., Tóth T.

Jók:

Ifi:

Szabó Mátyás: Két meccs óta emberelőnyben nem tudjuk megnyerni a mérkőzéseinket, pedig megvannak a helyzeteink. Remélem, minél hamarabb rendezni tudjuk sorainkat. Sajnos a következetesség nem a játékvezetők erénye. De a kompenzálás az igen!

Konyári Sándor: A hazai játékosok végtelenül korrektek voltak, sajnos a fejétől bűzlik a hal! Ilyen példát nem mutathat sem egy edző, sem egy sportegyesületi vezető. Nem a pályára való, amit a hazaiak vezetői tanúsítottak a győztes gólunk után. A gólt szerző, hozzám kifutó játékosnak nekimenni bent a pályán, nem sportszerű. És emiatt mi kaptunk jogtalanul piros lapot. Ettől függetlenül nagyot küzdöttünk, majd egy félidőt emberhátrányban játszva is sikerült begyűjteni mindhárom pontot. Lassan összeáll a csapat!


Polgár VSE - Bestrong SC II 2-1(0-0)

85 néző Vezette: Szentesi D.(Jóni T., Kiss B.)

Polgár: Csomós D. - Kádas K., Balogh M., Puzsár A., Ludman S., Rédai N., Csorba T.(Boros M.), Vankó Z., Bojti L., Reszegi L.(Rácz L.), Antal J. Vezetőedző: Antal József

Bestrong: Kovács D. - Magyar M., Magi L., Kapusi B.(Takács A.), Molnár M., Radványi R., Besenczky D., Nagy Bátor Á., Kubán Z., Bartók P., Kang J. Játékosedző: Novák Ádám

Gól: Kádas K., Antal J. Ill. Magi L.

Jók: mindenki ill. senki

Ifi:

Antal József: Hatalmas szívvel játszott ma a csapat. Mindenkinek hatalmas gratuláció! Külön köszönet Polinak, hogy kulcsjátékosokat adott fel ma a felnőtt csapatba! Köszi Poli! Hajrá PIAC!

Novák Ádám: Sajnos nem tudtunk kijönni még a hullámvölgyből! Reméljük, jövő héten már sikerül! Erre koncentrálunk, előre tekintünk! További sok sikert a Polgár csapatának! Hajrá BeStrong!


Tiszacsege - Petőfi Sportegyesület 5-1(0-0)

80 néző Vezette: Papp J.(Hadházi L., Gajdics Z.)

Tiszacsege: Csőke F. - Balázs Z., Csernik J., Nagy L.(Nagy Á.), Nagy B., Deli G., Simon Z., Vénig A., Kovács A., Csurgó Á., Répási Gy. Vezetőedző: Simon Zoltán

Petőfi: Berényi Gy. - Sisa J.(Lukács L.), Béres Cs., Berki Gy., Illés G., Gugg K., Rózsa N., Nagy A., Dobrai G., Kovács M., Csecsődi I. Vezetőedző: Krekk János

Gól: Csernik J.(2), Kovács A.(2), Nagy B. Ill. Nagy A.

Jók: mindenki ill. senki

Ifi:

Simon Zoltán: Úgy nézett ki az első helyzetig, hogy sima meccset játszunk majd, de kimaradt még három 100%-os ziccerünk és ezzel felhoztuk az ellenfelet. A második félidőben mindent egy lapra feltéve támadtunk, aminek végül meglett az eredménye! Gratulálok a csapatnak, nagyon kellett ez a győzelem! További sok sikert Acsádnak!

Krekk János:

1. Egyeki SBSE 6 4 2 0 18-5 14

2. Hajdúdorog 5 4 0 1 21-3 12

3. Józsa SE 6 4 0 2 13-6 12

4. Nyírmártonfalva SE 5 4 0 1 17-13 12

5. Tiszacsege 6 2 2 2 17-13 8

6. Nyírábrány 5 2 2 1 12-10 8

7. Hajdúhadházi FK 5 2 1 2 11-14 7

8. Bestrong SC II 5 2 0 3 12-18 6

9. Polgár VSE 6 1 1 4 10-19 4

10. Görbeházi KSE 5 0 0 5 7-20 0

11. Petőfi Sportegyesület 4 0 0 4 3-17 0

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!


Vármegyei II. Osztály DÉL 6. forduló

Konyári SE - Biharkeresztesi VSE 2-3(1-0)

91 sző Vezette: Tóth B.(Tóth G., Nagy Zs.)

Konyár: Cseh I. - Seres T., Csuka Zs.(Hadházi T.), Nagy L., Tóth L., Makula I., Urbán P., Lakatos G.(Tamási S.), Erdelics T.(Rémzűves K.), Nagy Z., Fekete Sz. Vezetőedző: Czibere Tibor

Biharkeresztes: Tolvaj G. - Szabó K., Kovács B., Lakatos Zs., Kocsis N.(Merő P.), Baranyi I.(Okos T.), Balogh A., Buka Á.(Mészáros I.), Pukoli J.(Buka Sz.), Lakatos A.(Stocher D.), Bíró G.(Erdei M.) Játékosedző: Mohácsi Sándor

Gól: Nagy L.(2) ill. Okos T.(3)

Jók: senki ill. mindenki

Ifi: 0-3

Czibere Tibor:

Mohácsi Sándor:

 

Nagyrábé - Báránd KSE 1-2(1-1)

100 néző Vezette: Nazsa T.(Tóth Á., Nagy A.)

Nagyrábé: Kállai S. - Bajnók Sz., Mezei Gy.(Bodnár I.), Makai Á., Szabó A.(Mezei E.), Bodó T.(István B.), Bakonszegi M., Sárközi L.(Etele L.), Török Zs., Jenei L.(Juhász F.), Turai A. Vezetőedző: Bodó Lajos

Báránd: Tóth S. - Filep G., Danka L., Varga L.(Pál I.), Szabó G., Makula A., Killy Z., Csóka G., Kiss T., Orsó A., Csáti I. Vezetőedző: Fülöp András

Gól: Bajnók Sz. Ill. Makai Á.(ög), Szabó G.

Jók: senki ill. mindenki 

Ifi:

Bodó Lajos: Úgy gondolom, hogy egy döntetlent megérdemeltünk volna annak ellenére is, hogy ma kicsit gyengébben játszottunk és a szervezett bárándi védekezéssel nem tudtunk mit kezdeni. Bízunk a jobb folytatásban!

Fülöp András: Tegnap a 60 éves Horváth Imre - Minusz barátom megmondta a tutit: „Mindig nem lehet kikapni, egyszer nektek áll a dolog. Ilyen a futball”! Ezt mondhatta volna hamarabb is és akkor több pontunk lenne. Köszönöm a csapatomnak a fegyelmezett játékot ! Jók: az egész csapat!


Nádudvari SE - Derecskei LSE 3-2(1-1)

105 néző Vezette: Nagy B.(Katona L., Szűcs B.)

Nádudvar: Bujdosó B. - Barató G.(Nemes B.), Bojtor P.(Tóth R.), Csige Zs., Horváth A., Fekete M., Bodnár N., Kovács L., Petrusz P., Varga D.(Kovács I.), Félegyházi V. Vezetőedző: Gere Csaba

Derecske: Menyhárt N. - Berán B., Alimán A., Horváth G., Csizmadia Cs.(Ritli R.), Makula Cs., Kovács B.(Mészáros K.), Vadász I.(Magyar B.), Fekete B.(Juhász Cs.), Tóth L., Nagy M. Vezetőedző: Benedek Barnabás

Gól: Horváth A.(2), Félegyházi V. Ill. Makula Cs., Vadász I.

Jók: senki ill. senki

Ifi:

Gere Csaba: Teljesen kiegyenlített játék volt, a döntetlen reálisabb eredmény lett volna. Először ők egyenlítettek, utána mi, de a végére már nem volt időnk újra egalizálni.

Benedek Barna: Alacsony színvonalú mérkőzés, szerencsés gólokkal talán a döntetlen igazságosabb lett volna.


Ebesi SBKE - KSE Földes 7-1(5-0)

100 néző Vezette: Muszka Z.(Sütő J., Árva A.)

Ebes: Szabó Dávid II. - Bazsó O.(Sándor R.), Fodor N.(Bartha G.), Szűcs P.(Szabó M.), Katona I.(Kovács M.), Mertin L., Kocsis L.(Ötvös S.), Andirkó I., Halász Z., Balás G.(Almási A.), Borúzs T.(Csizi R.) Vezetőedző: Leiter Bálint

Földes: Béke R. - Cseppentő F., Boér L.(Kelemen T.), Wéninger A., Károlyi N., Faragó Gy., Szőnyi L., Balogh M., Károlyi K., Vincze N.(Horváth Zs.), Kiss P.(Gombos Á.) Vezetőedző: Nagy Róbert

Gól: Balás G.(3), Mertin L.(2), Fodor N., Almási A. Ill. Béke R.

Jók: Balás G. Ill. senki

Ifi: 3-0

Leiter Bálint: Csapat maradtunk és a múltheti vereséget sikerült javítanunk hazai környezetben. További sok sikert a Földesi együttesnek!

Nagy Róbert: Rotty! További sok sikert kívánok az Ebes csapatának!

1 Ebesi SBKE 6 5 0 1 32-10 15

2. Konyári SE 5 4 0 1 15-8 12

3. Nádudvari SE 6 4 0 2 27-13 12

4. Derecskei LSE 5 3 1 1 10-4 10

5. Nagyrábé 5 3 0 2 14-6 9

6. Biharkeresztesi VSE 6 2 1 3 12-18 7

7. NSC Nagyhegyes 5 2 0 3 12-18 6

8. KSE Földes 5 1 2 2 7-16 5

9. Báránd KSE 6 1 0 5 11-22 3

10. Mikepércs 5 1 0 4 10-21 3

11. Blondy FC Esztár 4 1 0 3 9-23 3

