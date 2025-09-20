43 perce
„Ha reggelig játszunk, akkor sem tudtunk volna gólt rúgni ma”
Mutatjuk az eredményt! Kilenc mérkőzést játszottak le szombaton Hajdú-Bihar vármegyei II. osztályának 5. fordulójában.
Vármegyei II. osztály, ÉSZAK 5. forduló
Polgár VSE - Nyírmártonfalva SE 3-4(1-0)
90 néző Vezette: Zámbó T.(Nagy A., Kovács R.)
Polgár: Csomós D. - Papp G., Balogh M., Farkas S., Száraz Á., Cserés L., Bolgár D., Kádas K., Boros M., Puzsár A., Bojti L. Vezetőedző: Antal József
Nyírmártonfalva: Selyem D. - Szemán B., Dénes S., Tóth T., Gáll F., Szemán N., Terdik R., Szemán T., Kiss G., Kiss I., Jónizs A. Vezetőedző: Konyári Sándor
Gól: Tóth T., Kiss I., Kiss G., Szilágyi M. Jók: senki ill. mindenki
Antal József nem nyilatkozott.
Konyári Sándor: Rosszul kezdtünk, annak ellenére is, hogy kicsit nagyobb koncentrációval, 2-3 góllal kellett volna vezetni 30 perc után. Az elején nem ültek a kulcspasszok. Sajnos súlyos egyéni hibákat követően kétszer is hátrányba kerültünk. Két jól felkészített csapat, taktikus mérkőzésen a cseréink és a játékrendszer váltása lendületet és minőséget hoztak, miközben csapatszinten küzdeni tudásból jelesre vizsgáztunk.
Egyeki SBSE - Józsa SE 1-0(0-0)
120 néző. Vezette: Tóth M.(Faragó F., Hajdu B.)
Egyek: Pap Z. - Zsólyomi D., Kun R., Szatmári Z., Len Sz., Farkas Z., Len Á., Papp B., Borbély L., Domán P.(Kiss F.), Csala R. Vezetőedző: Farkas Zoltán
Józsa: Tóth Cs. - Radnai D., Iványi Á., Bacskai L., Uri M., Takács T.(Boros J.), Bardi Á.(Csernyánszky B.), Dezső M.(Szilágyi Sz.), Hamvas E., Gál Sz.(Iványi D.), Szathmári Zs.(Gubacsi-Wéber Á.). Vezetőedző: Szabó Mátyás
Gól: Farkas Z. Jók: Farkas Z.
Farkas Zoltán: Ma Egyek-Józsa maraton volt. Sajnos az U13-at és az U21-et elvesztettük, viszont a felnőtt, talán mondhatom a legfontosabb meccset megnyertük. Egy küzdelmes meccsen, klasszis bombagóllal a magunk javára fordítottuk az eredményt!
Szabó Mátyás: Egy kiegyenlített első félidő után, több helyzetet is kialakítottunk a második félidőben, de sajnos nem tudtuk berúgni a helyzeteinket. Az ellenfélnek pedig elég volt egy jól eltalált lövés. Ilyen a foci, gratulálunk nekik!
Nyírábrány - Görbeházi KSE 4-1(2-1)
95 néző. Vezette: Zurbó S.(Tóth G., Pintér Á.)
Nyírábrány: Küzmös E. - Tóth S.(Gerghel Gy.), Török P., Sándor L., Küzmös A., Debreceni J.(Pintye P.), Klein I., Gerghel E.(Küzmös Gy.), Furó Zs.(Pádár M.), Madar T., Tóth Cs. Játékosedző: Küzmös György
Görbeháza: Agócs R. - Tóth A., Hajdú R., Siket R., Szabó I., Ilyés Z.(Tóth P.), Varga B., Ferge A.(Toronyai L.), Pók D., Csőke K., Sebők A.(Siket Gy.). Vezetőedző: Szolnoki Attila
Gól: Gerghel E.(2), Madar T., Tóth Cs. Ill. Sebők A.
Küzmös György: Egy jó játékvezetés mellett, magabiztos játékkal otthon tartottuk a három pontot. Sok sikert kívánunk a Görbeháza csapatának, valamint boldog születésnapot egyik veteránunknak, Küzmös Attilának!
Szolnoki Attila: A nagyon sok hiányzó ellenére próbáltuk rendezni sorainkat, de sem játékban, sem minőségben, sem küzdeni akarásban nem tudtunk eredményesek lenni. Nagyon gyenge teljesítménnyel, egy gyenge színvonalú mérkőzésen sikerült saját magunkat megverni. Ettől függetlenül gratulálok a hazai csapatnak, a játékosaimnak pedig azt üzenem, térjünk vissza a helyes útra!
Hajdúdorog SE - Hajdúhadházi FK 5-1(3-0)
100 néző. Vezette: Király A.(Maleskovits R., Fabu M.)
Hajdúdorog: Kompár G.(Almási J.) - Mondok D., Balla K., Dálnoki Zs.(Kökényesi Zs.), Szilágyi B.(Gyúró L.), Papp L., Anga A.(Sándor J.), Kompár B.(Balogh A.), Tóth K.(Kosdi B.), Sándor P.(Percze N.), Pogácsás J. Játékosedző: Dálnoki Zsolt
Hajdúhadház: Tompa Sz. - Lakatos L., Balogh I., Horváth A., Balogh R.(Molnár D.), Nagy I., Dávid T.(Hegedűs S.), Lakatos Sz.(Kovács K.), Papp G., Juhász I., Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor
Gól: Szilágyi B.(2), Kompár B.(2), Sándor J. Ill. Horváth A. Jók: mindenki ill. senki
Dálnoki Zsolt: Az első tíz percben rozsdásabb volt a gépezet, de utána az eredmény magáért beszélT, sőt! Gratulálok a csapatomnak, nagyon jó társaság és még több van bennünk!
Nagy István Zsombor: Gratulálok a Dorognak! Sajnos, úgy néz ki a helyzet nálunk, hogy mi csak szájjal vagyunk jók, amikor futni vagy focizni kellene, az nem mindig megy! Ettől függetlenül bízok a srácokban, mert tudom, hogy sokkal több van bennük!
A Tabella
1. Hajdúdorog 5 4 0 1 21-3 12
2. Józsa SE 5 4 0 1 11-3 12
3. Egyeki SBSE 5 3 2 0 13-4 11
4. Nyírmártonfalva SE 4 3 0 1 14-11 9
5. Nyírábrány 4 2 1 1 10-8 7
6. Hajdúhadházi FK 4 2 0 2 9-12 6
7. Bestrong SC II 3 1 0 1 8-7 3
8. Tiszacsege 4 0 2 2 4-10 2
9. Polgár VSE 5 0 1 4 8-18 1
10. Görbeházi KSE 4 0 0 4 6-15 0
11. Petőfi Sportegyesület 2 0 0 2 2-8 0
Vármegyei II. osztály, DÉL 5. forduló
Blondy FC Esztár - Nádudvari SE 1-10(1-5)
105 néző. Vezette: Vékony T.(Hadházi L., Nagy Zs.)
Esztár: Makula Cs. - Mándi L., Sóvágó S.(Nagy P.), Papp I.(Mona P.), Pellei E., Balogh B., Nagy P., Szilágyi Cs., Bence I., Szalai J., Kovács K. Vezetőedző: Vajas Vera
Nádudvar: Bujdosó B. - Barató G.(Nemes B.), Bojtor P.(Tóth R.), Csige Zs., Horváth A., Fekete M., Bodnár N., Kovács L., Petrusz P., Varga D.(Kovács I.), Félegyházi V. Vezetőedző: Gere Csaba
Gól: Szalai J. Ill. Fekete M.(2), Fekete K.(2), Horváth A.(2), Félegyházi V.(2), Barató G., Kovács L. Jók: senki ill. mindenki. Ifi: 3-0
Vajas Vera: Egyet tehetek: elnézést kérek a szurkolóktól. Van, amit biztosan nem tudok mondani: csak így tovább fiúk! Sajnos, van erre magyarázat, ha valakit érdekel, hívjon fel!
Gere Csaba: Lélektanilag megint sokat segített az első percben rúgott gólunk. Utána majdnem minden bejött. A végére frissíteni is tudtunk, így javítottunk a gólarányunkon is. További sok sikert az esztáriaknak!
Báránd KSE - Mikepércs 3-5(2-2)
80 néző. Vezette: Szilágyi Z. (Katona L., Árva A.)
Báránd: Varga Z. - Papp K., Kiss T., Orbán L.(Novák J.), Mile B.(Tarpai Gy.), Makula A., Killy Z., Orsó A., Filep G., Zsupkó Z., Varga L. Vezetőedző: Fülöp András
Mikepércs: Gebei Cs. - Váradi Á., Gulyás P., Timák Cs., Kelemen Á., Kropok D., Rácz I., Tar D., Kovács Zs., Dobos Á., Tasi I.(Tószegi T.). Vezetőedző: Mogyorósi Csaba
Gól: Killy Z.(2), Mile B. Ill. Kovács Zs.(2), Gulyás P.(2), Tar D. Jók: Killy Z. Ill. Mindenki
Fülöp András: A bárándi focis hajóról már az indulás előtt kiszállt 4 játékos. A nyílt vízre érve újabb 4 játékos adta fel a küzdelmeket. A maradék legénység meg már kevés az életben maradáshoz is. Mondhatni már elsüllyedtünk.
Mogyorósi Csaba nem nyilatkozott.
Biharkeresztesi VSE - Nagyrábé 1-3(0-1)
100 néző. Vezette: László J.(Boros S., Nagy R.)
Biharkeresztes: Tolvaj G. - Szabó K., Stocher D.(Biró G.), Lakatos Zs., Kocsis N., Mohácsi S., Baranyi I., Balogh A., Buka Á., Lakatos A., Pukoli J. Játékosedző: Mohácsi Sándor
Nagyrábé: Kállai S. - Mezei E.(Etele L.), Mezei Gy., Makai Á., Dan T.(Pásztor T.), Bodó T.(Bodnár I.), Bakonszegi M., Kovács A., Szabó A., Jenei L.(Diószegi G.), Sárközi L. Vezetőedző: Bodó Lajos
Gól: Pukoli J. Ill. Jenei L., Kovács A., Diószegi G.
Mohácsi Sándor nem nyilatkozott.
Bodó Lajos, Jenei Gábor: Folyamatos játék sajnos a pálya rossz minősége miatt nem alakulhatott ki, de jól alkalmazkodtunk a körülményekhez és nagy akarással, fegyelmezetten játszva, megérdemelten hoztuk el a három pontot Biharkeresztesről. Gratulálok a fiúknak a győzelemhez és játékosunknak, Láposi Tibornak a házasságkötése alkalmából sok boldogságot kívánunk!
NSC Nagyhegyes - Konyári SE 1-3(0-1)
90 néző. Vezette: Kriston T.(Borkó Z., Török Z.)
Nagyhegyes: Juhász I. - Bajusz R., Szabó Z., Szabó B., Szabó Sz., Bíró B.(Forgács G.), Szabó B.(Bucz Zs.), Veres N.(Soós F.), Gellén A., Jeges K., Erdélyi Zs. Vezetőedző: Plókai Mihály
Konyár: Száraz Cs. - Czibere D., Nagy L. Farkas T., Tóth L., Urbán P., Lakatos G., Erdelics T.(Csuka Zs.), Makula I., Nagy Z., Fekete Sz. Vezetőedző: Czibere Tibor
Gól: Forgács G. Ill. Czibere D., Fekete Sz., Makula I. Jók: senki ill. mindenki
Plókai Mihály: A mentősöknek volt a legtöbb dolga ma. Mind a két sérült játékosnak mihamarabbi felépülést kívánok, ismét saját magunkat végeztük ki.
Czibere Tibor: Gratulálok a csapatnak az újabb győzelemhez!
Derecskei LSE - Ebesi SBKE 2-0(1-0)
80 néző. Vezette: Papp J.(Szilágyi N., Farkas B.)
Derecske: Menyhárt N. - Berán B., Alimán A., Horváth G., Csizmadia Cs.(Ritli R.), Makula Cs., Kovács B.(Mészáros K.), Vadász I.(Magyar B.), Fekete B.(Juhász Cs.), Tóth L., Nagy M. Vezetőedző: Benedek Barnabás
Ebes: Szabó D. II - Fodor N., Szűcs P., Sándor R., Ötvös S.(Bartha G.), Mertin L., Szabó M.(Csizi R.), Kovács M., Andirkó I., Halász Z., Balás G. Vezetőedző: Leiter Bálint
Gól: Makula Cs., Nagy M. Jók: mindenki ill. senki
Benedek Barnabás: A hétközi pofon után nagyon jól felkészültünk a mérkőzésre, és az ellenfél véleménye alapján is megérdemelten nyertünk.
Leiter Bálint: Jól kezdtük a mérkőzést, de kimaradt két helyzetünk az elején, ezt követően olyan lett a játék képe, hogy ha reggelig játszunk, akkor sem tudtunk volna gólt rúgni ma. Összességében megérdemelt hazai győzelem született.
A Tabella
1. Ebesi SBKE 5 4 0 1 25-9 12
2. Konyári SE 4 4 0 0 13-5 12
3. Derecskei LSE 4 3 1 0 8-1 10
4. Nádudvari SE 5 3 0 2 24-11 9
5. Nagyrábé 4 3 0 1 13-4 9
6. NSC Nagyhegyes 5 2 0 3 12-18 6
7. KSE Földes 4 1 2 1 6-9 5
8. Biharkeresztesi VSE 5 1 1 3 9-16 4
9. Mikepércs 5 1 0 4 10-21 3
10. Blondy FC Esztár 4 1 0 3 9-23 3
11. Báránd KSE 5 0 0 5 9-21 0
