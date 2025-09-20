„Ha reggelig játszunk, akkor sem tudtunk volna gólt rúgni ma”

Vármegyei II. osztály, ÉSZAK 5. forduló

Polgár VSE - Nyírmártonfalva SE 3-4(1-0)

90 néző Vezette: Zámbó T.(Nagy A., Kovács R.)

Polgár: Csomós D. - Papp G., Balogh M., Farkas S., Száraz Á., Cserés L., Bolgár D., Kádas K., Boros M., Puzsár A., Bojti L. Vezetőedző: Antal József

Nyírmártonfalva: Selyem D. - Szemán B., Dénes S., Tóth T., Gáll F., Szemán N., Terdik R., Szemán T., Kiss G., Kiss I., Jónizs A. Vezetőedző: Konyári Sándor

Gól: Tóth T., Kiss I., Kiss G., Szilágyi M. Jók: senki ill. mindenki

Antal József nem nyilatkozott.

Konyári Sándor: Rosszul kezdtünk, annak ellenére is, hogy kicsit nagyobb koncentrációval, 2-3 góllal kellett volna vezetni 30 perc után. Az elején nem ültek a kulcspasszok. Sajnos súlyos egyéni hibákat követően kétszer is hátrányba kerültünk. Két jól felkészített csapat, taktikus mérkőzésen a cseréink és a játékrendszer váltása lendületet és minőséget hoztak, miközben csapatszinten küzdeni tudásból jelesre vizsgáztunk.

Egyeki SBSE - Józsa SE 1-0(0-0)

120 néző. Vezette: Tóth M.(Faragó F., Hajdu B.)

Egyek: Pap Z. - Zsólyomi D., Kun R., Szatmári Z., Len Sz., Farkas Z., Len Á., Papp B., Borbély L., Domán P.(Kiss F.), Csala R. Vezetőedző: Farkas Zoltán

Józsa: Tóth Cs. - Radnai D., Iványi Á., Bacskai L., Uri M., Takács T.(Boros J.), Bardi Á.(Csernyánszky B.), Dezső M.(Szilágyi Sz.), Hamvas E., Gál Sz.(Iványi D.), Szathmári Zs.(Gubacsi-Wéber Á.). Vezetőedző: Szabó Mátyás

Gól: Farkas Z. Jók: Farkas Z.

Farkas Zoltán: Ma Egyek-Józsa maraton volt. Sajnos az U13-at és az U21-et elvesztettük, viszont a felnőtt, talán mondhatom a legfontosabb meccset megnyertük. Egy küzdelmes meccsen, klasszis bombagóllal a magunk javára fordítottuk az eredményt!

Szabó Mátyás: Egy kiegyenlített első félidő után, több helyzetet is kialakítottunk a második félidőben, de sajnos nem tudtuk berúgni a helyzeteinket. Az ellenfélnek pedig elég volt egy jól eltalált lövés. Ilyen a foci, gratulálunk nekik!

Nyírábrány - Görbeházi KSE 4-1(2-1)

95 néző. Vezette: Zurbó S.(Tóth G., Pintér Á.)

Nyírábrány: Küzmös E. - Tóth S.(Gerghel Gy.), Török P., Sándor L., Küzmös A., Debreceni J.(Pintye P.), Klein I., Gerghel E.(Küzmös Gy.), Furó Zs.(Pádár M.), Madar T., Tóth Cs. Játékosedző: Küzmös György