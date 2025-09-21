szeptember 21., vasárnap

Vármegyei II.

20 perce

„A győzelem soha nem végleges, a vereség soha nem végzetes! Ami számít, az a folytatáshoz való bátorság”

A Bestrong II és a Tiszacsege játszott. Egy meccs maradt vasárnapra a Hajdú-Bihar Vármegyei II. osztály 5. fordulójából.

A BeStrong II és a Tiszacsege meccse zárta a Vármegyei II. osztály 5. fordulóját vasárnap Hajdú-Biharban

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Vármegyei II. Osztály ÉSZAK 5. forduló


Bestrong SC II - Tiszacsege VSE 2-8(1-2)

100 néző Vezette: Forgács K.(Félegyházi V., Kovács R.)

Bestrong: Dudás CS. - Magyar M., Nagy A.(DR. Rácsai L.), Kapusi B.(Incze D.(Molnár M.), Novák Á., Radványi R., Ardelean P.(Gergely B.), Nagy Bátor Á.(Takács A.), Kubán Z., Bartók P. Játékosedző: Novák Ádám

Tiszacsege: Csőke F. - Balázs Z., Nagy Á., Csernik J., Nagy L., Deli G., Simon Z., Vénig A., Kovács A., Csurgó Á., Nagy B.(Domán P.) Vezetőedző: Simon Zoltán

Gól: Molnár M., Magyar M. Ill. Deli G.(5), Simon Z., Balázs Z., Nagy Á.

Jók: senki ill. mindenki

Ifi:

Novák Ádám: Totális összeomlás! Egy Churchill idézettel szeretném a csapatot segíteni a továbblendülésben! „A győzelem soha nem végleges, a vereség soha nem végzetes! Ami számít, az a folytatáshoz való bátorság”! További sok sikert a Tiszacsege csapatának! Hajrá BeStrong!

Simon Zoltán: Végre nyertünk! Gratulálok a csapatnak, remélem rátértünk a helyes útra!

1. Hajdúdorog 5 4 0 1 21-3 12

2. Józsa SE 5 4 0 1 11-3 12

3. Egyeki SBSE 5 3 2 0 13-4 11

4. Nyírmártonfalva SE 4 3 0 1 14-11 9

5. Nyírábrány 4 2 1 1 10-8 7

6. Hajdúhadházi FK 4 2 0 2 9-12 6

7. Bestrong SC II 4 2 0 2 11-16 3

8. Tiszacsege 5 1 2 2 12-12 2

9. Polgár VSE 5 0 1 4 8-18 1

10. Görbeházi KSE 4 0 0 4 6-15 0

11. Petőfi Sportegyesület 3 0 0 3 2-12 0

A vármegyei I. és II. osztály többi mérkőzését itt találjátok:

 

 

