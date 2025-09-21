20 perce
„A győzelem soha nem végleges, a vereség soha nem végzetes! Ami számít, az a folytatáshoz való bátorság”
A Bestrong II és a Tiszacsege játszott. Egy meccs maradt vasárnapra a Hajdú-Bihar Vármegyei II. osztály 5. fordulójából.
A BeStrong II és a Tiszacsege meccse zárta a Vármegyei II. osztály 5. fordulóját vasárnap Hajdú-Biharban
Vármegyei II. Osztály ÉSZAK 5. forduló
Bestrong SC II - Tiszacsege VSE 2-8(1-2)
100 néző Vezette: Forgács K.(Félegyházi V., Kovács R.)
Bestrong: Dudás CS. - Magyar M., Nagy A.(DR. Rácsai L.), Kapusi B.(Incze D.(Molnár M.), Novák Á., Radványi R., Ardelean P.(Gergely B.), Nagy Bátor Á.(Takács A.), Kubán Z., Bartók P. Játékosedző: Novák Ádám
Tiszacsege: Csőke F. - Balázs Z., Nagy Á., Csernik J., Nagy L., Deli G., Simon Z., Vénig A., Kovács A., Csurgó Á., Nagy B.(Domán P.) Vezetőedző: Simon Zoltán
Gól: Molnár M., Magyar M. Ill. Deli G.(5), Simon Z., Balázs Z., Nagy Á.
Jók: senki ill. mindenki
Ifi:
Novák Ádám: Totális összeomlás! Egy Churchill idézettel szeretném a csapatot segíteni a továbblendülésben! „A győzelem soha nem végleges, a vereség soha nem végzetes! Ami számít, az a folytatáshoz való bátorság”! További sok sikert a Tiszacsege csapatának! Hajrá BeStrong!
Simon Zoltán: Végre nyertünk! Gratulálok a csapatnak, remélem rátértünk a helyes útra!
1. Hajdúdorog 5 4 0 1 21-3 12
2. Józsa SE 5 4 0 1 11-3 12
3. Egyeki SBSE 5 3 2 0 13-4 11
4. Nyírmártonfalva SE 4 3 0 1 14-11 9
5. Nyírábrány 4 2 1 1 10-8 7
6. Hajdúhadházi FK 4 2 0 2 9-12 6
7. Bestrong SC II 4 2 0 2 11-16 3
8. Tiszacsege 5 1 2 2 12-12 2
9. Polgár VSE 5 0 1 4 8-18 1
10. Görbeházi KSE 4 0 0 4 6-15 0
11. Petőfi Sportegyesület 3 0 0 3 2-12 0
