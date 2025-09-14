1 órája
„Nem számítottunk könnyű meccsre”
Mutatjuk az eredményt! Két mérkőzést játszottak le vasárnap Hajdú-Bihar vármegyei II. osztályának 4. fordulójában.
Vármegyei II. osztály ÉSZAK 3. forduló
Petőfi Sportegyesület - Bestrong SC II
80 néző Vezette: Dr. Kiss A.(Vékony T., Hadházi L.)
Petőfi: Kökényesi Gy. - Pozsák N., Rózsa N., Lukács L., Illés G., Gugg K., Ignáth T., Illés P., Csecsődi R., Dobrai G., Csecsődi I. Vezetőedző: Krekk János
Bestrong: Kovács D. - Magyar M., Magi L., Kapusi B., Molnár M., Novák Á., Radványi R., Magyar A., Nagy Bátor Á., Kubán Z., Bartók P. Játékosedző: Novák Ádám
Gól:
Jók:
Ifi:
Krekk János:
Novák Ádám: Nem számítottunk könnyű meccsre. Szerencsére gyorsan meg tudtuk szerezni a vezetést, majd az első félidőben magabiztos vezetéssel tudtunk szünetre vonulni. Végig lelkesen és fegyelmezetten játszva nem volt veszélyben a győzelmünk. További sok sikert a Nyíracsád csapatának! Hajrá, BeStrong!
A tabella
1. Józsa SE 4 4 0 0 11-2 12
2. Hajdúdorog 4 3 0 1 16-2 9
3. Egyeki SBSE 4 2 2 0 12-4 8
4. Nyírmártonfalva SE 3 2 0 1 10-8 6
5. Hajdúhadházi FK 4 2 0 1 8-7 6
6. Nyírábrány 3 1 1 1 6-7 4
7. Bestrong SC II 3 1 0 1 8-7 3
8. Tiszacsege 4 0 2 2 4-10 2
9. Polgár VSE 4 0 1 3 5-14. 1
10. Görbeházi KSE 3 0 0 3 5-11 0
11. Petőfi Sportegyesület 2 0 0 2 2-8 0
Vármegyei II. osztály DÉL 3. forduló
Mikepércs - Biharkeresztesi VSE 1-3(0-3)
100 néző Vezette: Gergely B.(Nagy N., Erdélyi D.)
Mikepércs: Gebei Cs. - Balogh R., Váradi Á., Folytán Z., Gulyás P., Győri A.(Nagy S.), Czerődi G.(Kropok D.), Kelemen Á.(Dobos Á.), Tar D., Kovács Zs., Tasi I. Vezetőedző: Szabó László
Biharkeresztes: Tolvaj G. - Szabó K., Kovács B., Jenei R.(Lakatos A.), Merő P.(Szabó D.), Lakatos Zs., Kocsis N., Baranyi I., Buka Á., Mészáros I., Bíró G. Vezetőedző:
Gól: Folytán Z. Ill. Lakatos Zs.(2), Kovács B.
Jók: senki ill. mindenki
Ifi:
Szabó László:-
Jenei Róbert:-
A tabella
1 Ebesi SBKE 4 4 0 0 25-7 12
2. Konyári SE 3 3 0 0 10-4 9
3. Derecskei LSE 3 2 1 0 6-1 7
4. Nagyrábé 3 2 0 1 10-3 6
5. Nádudvari SE 4 2 0 2 14-10 6
6. NSC Nagyhegyes 4 2 0 2 11-15 6
7. KSE Földes 2 1 1 0 6-5 4
8. Biharkeresztesi VSE 4 1 1 2 8-13 4
9. Blondy FC Esztár 3 1 0 2 8-13 3
10. Báránd KSE 4 0 0 4 6-16 0
11. Mikepércs 2 0 0 2 1-10 0
