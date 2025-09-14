Vármegyei II. osztály ÉSZAK 3. forduló

Petőfi Sportegyesület - Bestrong SC II

80 néző Vezette: Dr. Kiss A.(Vékony T., Hadházi L.)

Petőfi: Kökényesi Gy. - Pozsák N., Rózsa N., Lukács L., Illés G., Gugg K., Ignáth T., Illés P., Csecsődi R., Dobrai G., Csecsődi I. Vezetőedző: Krekk János

Bestrong: Kovács D. - Magyar M., Magi L., Kapusi B., Molnár M., Novák Á., Radványi R., Magyar A., Nagy Bátor Á., Kubán Z., Bartók P. Játékosedző: Novák Ádám

Gól:

Jók:

Ifi:

Krekk János:

Novák Ádám: Nem számítottunk könnyű meccsre. Szerencsére gyorsan meg tudtuk szerezni a vezetést, majd az első félidőben magabiztos vezetéssel tudtunk szünetre vonulni. Végig lelkesen és fegyelmezetten játszva nem volt veszélyben a győzelmünk. További sok sikert a Nyíracsád csapatának! Hajrá, BeStrong!

A tabella 1. Józsa SE 4 4 0 0 11-2 12 2. Hajdúdorog 4 3 0 1 16-2 9 3. Egyeki SBSE 4 2 2 0 12-4 8 4. Nyírmártonfalva SE 3 2 0 1 10-8 6 5. Hajdúhadházi FK 4 2 0 1 8-7 6 6. Nyírábrány 3 1 1 1 6-7 4 7. Bestrong SC II 3 1 0 1 8-7 3 8. Tiszacsege 4 0 2 2 4-10 2 9. Polgár VSE 4 0 1 3 5-14. 1 10. Görbeházi KSE 3 0 0 3 5-11 0 11. Petőfi Sportegyesület 2 0 0 2 2-8 0

Vármegyei II. osztály DÉL 3. forduló

Mikepércs - Biharkeresztesi VSE 1-3(0-3)

100 néző Vezette: Gergely B.(Nagy N., Erdélyi D.)

Mikepércs: Gebei Cs. - Balogh R., Váradi Á., Folytán Z., Gulyás P., Győri A.(Nagy S.), Czerődi G.(Kropok D.), Kelemen Á.(Dobos Á.), Tar D., Kovács Zs., Tasi I. Vezetőedző: Szabó László

Biharkeresztes: Tolvaj G. - Szabó K., Kovács B., Jenei R.(Lakatos A.), Merő P.(Szabó D.), Lakatos Zs., Kocsis N., Baranyi I., Buka Á., Mészáros I., Bíró G. Vezetőedző:

Gól: Folytán Z. Ill. Lakatos Zs.(2), Kovács B.

Jók: senki ill. mindenki

Ifi:

Szabó László:-

Jenei Róbert:-

A tabella 1 Ebesi SBKE 4 4 0 0 25-7 12 2. Konyári SE 3 3 0 0 10-4 9 3. Derecskei LSE 3 2 1 0 6-1 7 4. Nagyrábé 3 2 0 1 10-3 6 5. Nádudvari SE 4 2 0 2 14-10 6 6. NSC Nagyhegyes 4 2 0 2 11-15 6 7. KSE Földes 2 1 1 0 6-5 4 8. Biharkeresztesi VSE 4 1 1 2 8-13 4 9. Blondy FC Esztár 3 1 0 2 8-13 3 10. Báránd KSE 4 0 0 4 6-16 0 11. Mikepércs 2 0 0 2 1-10 0

Ajánljuk még: