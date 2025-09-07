1 órája
„Gyenge játékkal is megérdemelt volt a győzelmünk”
Mutatjuk az eredményt! Egy mérkőzést játszottak le vasárnap Hajdú-Bihar vármegyei II. osztályának 3. fordulójában.
Vármegyei II. osztály ÉSZAK 3. forduló
Petőfi Sportegyesület - Nyírmártonfalva 2-4(2-2)
90 néző Vezette: Kovács Z.(Gálfi F., Török Z.)
Petőfi: Kökényesi Gy. - Szilágyi Z., Illés G., Gugg K.(Kremniczki F.), Ignáth T., Rózsa N., Illés P., Nagy A., Pozsák N.(Lakatos M.), Dobrai G.(Sisa J.), Csecsődi I. Vezetőedző: Krekk János
Nyírmártonfalva: Selyem D. - Szemán B., Tóth T., Gáll F.(Mandics I.), Szemán N.(Kövér M.), Szemán T., Sarkadi A., Kiss I., Konyári S.(Sándor H.), Kiss G.(Fekete K.), Patalenszki J.(Kiss G.) Vezetőedző: Konyári Sándor
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Gól: Rózsa N., Illés P. Ill. Tóth T.(2), Szemán N., Kiss I.
Jók: senki ill.Kiss I., Szemán T.,, Selyem D., Tóth T.
Ifi:
Krekk János:
Konyári Sándor: Néhány év után újra rangadót játszottunk. Azt kaptuk, amire számítottunk. Nehéz, ki-ki mérkőzés volt; a második félidőben 2:2-nél kettő ziccert hárított a kapusunk, az ott fordulópont volt. A végére szerencsére kijött a minőségbeli különbség, és sikerült felül kerekedni a hazaiakon. Összességében gyenge játékkal is megérdemelt volt a győzelmünk.
A tabella
1. Hajdúdorog 3 3 0 0 16-1 9
2. Egyeki SBSE 3 2 1 0 10-2 7
3. Hajdúhadházi FK 3 2 0 1 8-7 6
4. Józsa SE 3 2 0 1 4-6 6
5. Nyírábrány 2 1 1 0 5-3 4
6. Nyírmártonfalva SE 2 1 0 1 8-7 3
7. Bestrong SC II 2 1 0 1 8-7 3
8. Tiszacsege 3 0 2 1 3-8 2
9. Görbeházi KSE 2 0 0 2 4-6 0
10. Petőfi Sportegyesület 2 0 0 2 2-8 0
11. Polgár VSE 3 0 0 3 3-12
A hétvégi eredményeket itt olvashatja:
Ajánljuk még:
Váratlan eredmény: új polgármestert választott a hajdú-bihari település
Érdemes elpakolni az udvarról! Erős széllel és jégesővel érkezik a lehűlés Hajdú-Biharba