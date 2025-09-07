Vármegyei II. osztály ÉSZAK 3. forduló

Petőfi Sportegyesület - Nyírmártonfalva 2-4(2-2)

90 néző Vezette: Kovács Z.(Gálfi F., Török Z.)

Petőfi: Kökényesi Gy. - Szilágyi Z., Illés G., Gugg K.(Kremniczki F.), Ignáth T., Rózsa N., Illés P., Nagy A., Pozsák N.(Lakatos M.), Dobrai G.(Sisa J.), Csecsődi I. Vezetőedző: Krekk János

Nyírmártonfalva: Selyem D. - Szemán B., Tóth T., Gáll F.(Mandics I.), Szemán N.(Kövér M.), Szemán T., Sarkadi A., Kiss I., Konyári S.(Sándor H.), Kiss G.(Fekete K.), Patalenszki J.(Kiss G.) Vezetőedző: Konyári Sándor

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Gól: Rózsa N., Illés P. Ill. Tóth T.(2), Szemán N., Kiss I.

Jók: senki ill.Kiss I., Szemán T.,, Selyem D., Tóth T.

Ifi:

Krekk János:

Konyári Sándor: Néhány év után újra rangadót játszottunk. Azt kaptuk, amire számítottunk. Nehéz, ki-ki mérkőzés volt; a második félidőben 2:2-nél kettő ziccert hárított a kapusunk, az ott fordulópont volt. A végére szerencsére kijött a minőségbeli különbség, és sikerült felül kerekedni a hazaiakon. Összességében gyenge játékkal is megérdemelt volt a győzelmünk.

A tabella 1. Hajdúdorog 3 3 0 0 16-1 9 2. Egyeki SBSE 3 2 1 0 10-2 7 3. Hajdúhadházi FK 3 2 0 1 8-7 6 4. Józsa SE 3 2 0 1 4-6 6 5. Nyírábrány 2 1 1 0 5-3 4 6. Nyírmártonfalva SE 2 1 0 1 8-7 3 7. Bestrong SC II 2 1 0 1 8-7 3 8. Tiszacsege 3 0 2 1 3-8 2 9. Görbeházi KSE 2 0 0 2 4-6 0 10. Petőfi Sportegyesület 2 0 0 2 2-8 0 11. Polgár VSE 3 0 0 3 3-12

A hétvégi eredményeket itt olvashatja: