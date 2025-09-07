szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

24°
+29
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegye II

3 órája

„Brit tudósok megállapították, hogy aki néggyel többet rúg, az nyer”

Címkék#Vármegye II#labdarúgás#megyei foci#Hajdú-Bihar

Ézakon és délen is voltak izgalmak. Megrendezték a Hajdú-Bihar vármegyei II. osztályának 3. fordulóját szombaton.

Haon.hu
„Brit tudósok megállapították, hogy aki néggyel többet rúg, az nyer”

Megrendezték a Hajdú-Bihar vármegyei II. osztályának 3. fordulóját szombaton

Forrás: illusztráció/MW-archív

Fotó: Török János

Vármegyei II. osztály ÉSZAK 3. forduló

 

Nyírábrány - Polgár VSE

85 néző Vezette: Dr. Kiss A.(Jóni T., Tömöri M.)

Nyírábrány:

Polgár:

Gól:

Jók:

Ifi:

Küzmös György: Az első félidő kiegyenlített játékot hozott. A második félidő elején hamar előnyt szereztünk, amit majdnem elszórakoztunk, de kiváló lelkesedéssel és nagyszerű támadó játékkal sikerült ismét a magunk javára fordítani a mérkőzést. Gratulálok az egész csapatnak! További sok sikert kívánunk a kiváló Polgári csapatnak!

Antal József: Örültünk, hogy sikerült kiállni. Lehet jövőhéten ez nem sikerül…

 

Hajdúdorog - Józsa SE 5-0(2-0)

100 néző Vezette: Nagy L.(Piskóczi L., Zámbó T.)

Hajdúdorog: Kompár G.(Almási J.) - Mondok D., Dálnoki Zs.(Balla K.), Szilágyi B., Papp L.(Kosdi B.), Gyúró L., Kompár B.(Anga A.), Tóth K., Sándor P.(Percze N.), Pogácsás J., Sándor J.(Balogh A.) Játékosedző: Dálnoki Zsolt

Józsa: Tóth Cs. - Radnai D., Sárközi L., Uri M., Iványi D., Bardi Á., Farkas Z., Dezső M., Szabó O., Hamvas E., Gál Sz. Vezetőedző: Szabó Mátyás

Gól: Balogh A.(2), Sándor P., Szilágyi B., Kökényesi Zs.

Jók: mindenki ill. senki

Ifi: 

Dálnoki Zsolt: Egy lassúcska tempójú mérkőzés volt, amit végig kézben tartottunk és magabiztos győzelmet ünnepelhettünk a végén!

Szabó Mátyás: Én azt gondolom, hogy ez a Hajdúdorog a játékvezetők ténykedése nélkül is győzelmet érdemelt. Nem szeretném minősíteni a játékvezetőket. Azt meg már sajnos megszoktuk, hogy innen egy játékosunk mentővel távozik.

 

Hajdúhadházi FK - Görbeházi KSE 5-4(2-2)

95 néző Vezette: Kiss P.(Molnár J., Fabu M.)

Hajdúhadház: Tompa Sz.(Kiss I.) - Lakatos L., Juhász I., Hegedűs S.(Szabó G.), Horváth A.(Molnár D.), Dufla D.(Balogh R.), Balogh I., Nagy I.(Balog Zs.), Berecz Zs., Lakatos Sz.(Dávid T.), Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor

Görbeháza: Agócs - Tóth A., Hajdú R., Siket R.(Ferge A.), Váradi Gy.(Tóth P.), Fábián Sz.(Toronyai L.), Ilyés Z., Varga B., Pálinkás P.(Szabó I.), Pók D., Csőke K.(Konkoly T.) Vezetőedző: Szolnoki Attila

Gól: Horváth A.(3), Berecz Zs., Juhász I. Ill. Siket R., Váradi Gy., Hajdú R., Szabó I.

Jók: mindenki ill. mindenki

Ifi:

Nagy István Zsombor: A játék képe alapján azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk! Sok a négy kapott gól, a visszafelé védekezést még meg kell oldani, és az egyéni hibák számát is redukálni kell! Rengeteg tetszetős támadást vezettünk, amire lehet alapozni!

Szolnoki Attila: Nem játszottunk igazán jól, de óriásit küzdöttünk kellő akarással. Mint ahogy az eredmény is mutatja egy gólgazdag találkozón a szerencsésebb hazai csapat nyert. Fájó vereség számunkra, de voltak szép pillanatok, amihez gratulálok játékosaimnak. További sok sikert kívánok a Hadháznak.

 

Egyeki SBSE - Tiszacsege VSE

80 néző Vezette: Forgács K.(Félegyházi V., Kovács R.)

Egyek: Baranyi Cs. - Zsólyomi D., Szatmári Z., Len Sz., Farkas Z., Len Á., Balogh A., Borbély L., Juhász R., Domán P., Csala R. Vezetőedző: Farkas Zoltán

Tiszacsege: Csőke F. - Lévai V., Balázs Z., Nagy L., Deli G., Simon Z., Vénig A., Kovács A., Csurgó Á., Domán P., Répási Gy. Vezetőedző: Simon Zoltán

Gól:

Jók:

Ifi:

Farkas Zoltán: Az első félidőben nem rúgtuk az elsőre a másodikat. A Csegeiek a 70.percig úgy tűnt, elviszik a három pontot. Az utolsó húsz percben egy szép szabadrúgással egyenlítettünk és még a végén nekünk volt ziccerünk a három pontért. Rolika - Geri 2-2.

Simon Zoltán: A jelenlegi helyzetünkben a mérkőzés előtt a döntetlent aláírtam volna! De így, hogy a második félidőben szinte végig domináltunk és lezárhattuk volna a mérkőzést, több ziccer is kimaradt, ezt már sajnálom! Gratulálok a fiúknak, nagyot mentek! Sok sikert Egyeknek! Hajrá Csege!

Petőfi Sportegyesület - Nyírmártonfalva vasárnap

1. Hajdúdorog 2 2 0 0 11-1 6

2. Egyeki SBSE 2 2 0 0 8-0 6

3. Józsa SE 2 2 0 0 4-1 6

4. Hajdúhadházi FK 2 1 0 1 3-3 3

5. Bestrong SC II 2 1 0 1 5-8 3

6. Nyírábrány 1 0 1 0 0-0 1

7. Tiszacsege 2 0 1 1 1-6 1

8. Nyírmártonfalva SE 1 0 0 1 4-5 0

9. Görbeházi KSE 1 0 0 1 0-1 0

10. Petőfi Sportegyesület 1 0 0 1 0-4 0

11. Polgár VSE 1 0 0 2 0-7 0

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Vármegyei II. osztály DÉL 3. forduló

Blondy FC Esztár - KSE Földes 4-0(1-0)

100 néző Vezette: Zurbó S.(Faragó F., Dr. Szigeti K.)

Esztár: Balogh I. - Mándi L.(Makula U,), Pellei E., Mező R., Balogh B., Nagy P., Mona P., Halász B., Gurzó M.(Tóth J.), Nagy D., Kovács K. Vezetőedző: Vajas Vera

Földes: Horváth Zs. - Ugrai A.(Béke R.), Boér L.(Szabó L.), Wéninger A., Károlyi N., Faragó Gy., Gombos Á.(Kiss P.), Sajó D.(Kelemen T.), Balogh R., Vincze N., Szőnyi L.(Cseppentő F.) Vezetőedző: Nagy Róbert

Gól: Mező R.(3), Pellei E.

Jók: Mező R., Nagy D. Ill. senki 

Ifi: 

Vajas Vera: Brit tudósok megállapították, hogy aki néggyel többet rúg, az nyer.

Nagy Róbert: Gratulálok a hazai csapatnak a megérdemelt győzelmükhöz. Mindent elkövettünk, hogy ne nyerjünk. Lassan, körülményesen, gyengén játszottunk. Így kell amatőr szinten profin elveszíteni egy mérkőzést! Hazai csapat minden elemében fölénk nőtt! További sok sikert kívánok a Blondy csapatának. Köszönjük a jó játékvezetést.

 

Báránd KSE - Ebesi SBKE 1-4(0-2)

90 néző Vezette: Papp N.(Török Cs., Katona L.)

Báránd: Novák J. - Varga L., Csóka G., Pál I., Makula A., Szabó B., Orbán L., Killy Z., Szabó G., Filep G., Orsó D. Vezetőedző: Fülöp András

Ebes: Szabó Dávid II. - Bazsó O., Fodor N., Szűcs P., Ötvös S., Mertin L., Kocsis L., Kovács M., Andirkó I., Halász Z., Balás G. Vezetőedző: Leiter Bálint

Gól: Mile B. ill. Balás G.(2), Ötvös S., Fodor N.

Jók: Mile B. ill. mindenki

Ifi:

Fülöp András: Aki napi szinten velünk van, az tudja, hogy nehéz helyzetben vagyunk, de küzdünk, mint malac a jégen. A sok negatív dolog egyszer jóra fordul. Nagyon várjuk ezt a pillanatot.

Leiter Bálint: Egy brusztolós mérkőzésen sikerült ma begyűjteni a három pontot és négy gólt szereznünk. Nem a szép játék dominált, de amiért jöttünk az meg van! További sok sikert a Bárándnak!

 

Biharkeresztesi VSE - Nádudvari SE 1-4(1-2)

70 néző Vezette: Szilágyi Z.(Borkó Z., Nagy Zs.)

Biharkeresztes: Tolvaj G. - Szabó K.(Pukoli J.), Kovács B., Mérő P.(Kocsis N.), Lakatos Zs.(Bíró G.), Baranyi I.(Mohàcsi S.), Balogh A., Okos T., Buka Á., Buka Sz.(Lakatos A.), Mészáros I.(Erdei M.) Játékosdző: Mohácsi Sándor

Nádudvar: Bujdosó B. - Barató G.(Horváth R.) Bojtor P., Horváth A.(Tar G.), Fekete M., Szöllősi B., Kovács L.,. Petrusz P., Varga D.(Kovács I.), Félegyházi V.(Tóth R.), Bodnár N. Vezetőedző: Gere Csaba

Gól: Balogh A. ill. Félegyházi V.(2), Bodnár N., Fekete M.

Jók: senki ill. mindenki

Ifi:

Mohácsi Sándor:

Gere Csaba: Igen hamar betaláltunk a hazaiak kapujába, ez nagyban hozzásegített minket ahhoz, hogy nyugodtabban, pontosabban játszunk, már amit lehetett ezen a pályán. Jól leolvastuk a hazaiak be- és előre íveléseit, az ebből indított kontráinkkal voltunk sikeresek. Kellett ez a győzelem, mint egy falat kenyér.

 

NSC Nagyhegyes - Mikepércs 5-3(2-2)

80 néző Vezette: Vékony T.(Boros S., Harsányi D.)

Nagyhegyes: Juhász I. - Bajusz R., Szabó B.(Soós F.), Erdélyi Zs., Szabó Z., Szabó Sz., Bíró B., Szabó B., Gellén A., Jeges K.(Oláh G.), Váczi P. Vezetőedző: Plókai Mihály

Mikerpércs: Gebei Cs. - Balogh R., Győri A., Folytán Z., Kovács J., Gulyás P., Kropok D.(Kelemen Á.), Tar D., Kovács Zs.(Rajna Z.), Dobos Á.(Tószegi T.), Tasi I. Vezetőedző: Péter István

Gól: Erdélyi Zs.(2), Gellén A., Szabó Z., Szabó B. ill. Jeges K.(ög), Folytán Z., Rajna Z.

Jók: Juhász I. ill.

Ifi:

Plókai Mihály: Hál istennek mostmár felgyógyult mindenki és ez meglátszott az eredményen is. Szerintem teljesen megérdemelten nyertünk a helyzetek alapján. Sok sikert kívánok a Mikepércsnek.

Péter István:

 

Konyári SE - Nagyrábé 2-1(2-1)

90 néző Vezette: Papp J.(Szentesi D., Árva A.)

Konyár: Cseh I. - Nagy L., Czibere D., Csuka Zs., Farkas T., Tóth L., Urbán P., Lakatos G., Makula I., Nagy Z., Fekete Sz.(Erdelics T.) Vezetőedző: Czibere Tibor

Nagyrábé: Tóth D.(Jónás B.), Bajnók Sz., Mezei Gy.(Bodnár I.), Makai Á., Jenei L.(Juhász F.), Kovács A., Bodó T.(Szabó A.), Bakonszegi M.(Csukás A.), Dan T.(Balogh P.), Török Zs., Sárközi L. Vezetőedző: Bodó Lajos

Gól: Makula I., Urbán P. Ill. Bakonszegi M.

Jók: mindenki ill. senki 

Ifi:

Czibere Tibor: Egyenlő erők küzdelmeiből ma a szerencsésebb csapat jött ki győztesen. Gratulálok Bodó Lali barátomnak és csapatának!

Bodó Lajos: Jó iramú mérkőzésen a helyzeteit jobban kihasználó konyári csapat győzött. Sajnos a szervezett védekezésükkel nem tudtunk mit kezdeni, jövő héten megpróbálunk javítani. Köszönjük a vendéglátást konyári barátainknak!

1. Ebesi SBKE 3 3 0 0 15-4 9

2. Konyári SE 3 3 0 0 10-4 9

3. Derecskei LSE 2 2 0 0 6-1 6

4. NSC Nagyhegyes 3 2 0 1 10-11 6

5. KSE Földes 3 1 1 1 6-9 4

6. Nagyrábé 2 1 0 1 6-2 3

7. Blondy FC Esztár 2 1 0 1 5-3 3

8. Nádudvari SE 3 1 0 2 9-8 3

9. Biharkeresztesi VSE 3 0 1 2 5-12 1

10. Báránd KSE 3 0 0 3 4-11 0

11. Mikepércs 3 0 0 3 4-15 0

A vármegye I. mérkőzéseit itt tudjátok megnézni:

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu