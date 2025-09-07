3 órája
„Brit tudósok megállapították, hogy aki néggyel többet rúg, az nyer”
Ézakon és délen is voltak izgalmak. Megrendezték a Hajdú-Bihar vármegyei II. osztályának 3. fordulóját szombaton.
Megrendezték a Hajdú-Bihar vármegyei II. osztályának 3. fordulóját szombaton
Vármegyei II. osztály ÉSZAK 3. forduló
Nyírábrány - Polgár VSE
85 néző Vezette: Dr. Kiss A.(Jóni T., Tömöri M.)
Nyírábrány:
Polgár:
Gól:
Jók:
Ifi:
Küzmös György: Az első félidő kiegyenlített játékot hozott. A második félidő elején hamar előnyt szereztünk, amit majdnem elszórakoztunk, de kiváló lelkesedéssel és nagyszerű támadó játékkal sikerült ismét a magunk javára fordítani a mérkőzést. Gratulálok az egész csapatnak! További sok sikert kívánunk a kiváló Polgári csapatnak!
Antal József: Örültünk, hogy sikerült kiállni. Lehet jövőhéten ez nem sikerül…
Hajdúdorog - Józsa SE 5-0(2-0)
100 néző Vezette: Nagy L.(Piskóczi L., Zámbó T.)
Hajdúdorog: Kompár G.(Almási J.) - Mondok D., Dálnoki Zs.(Balla K.), Szilágyi B., Papp L.(Kosdi B.), Gyúró L., Kompár B.(Anga A.), Tóth K., Sándor P.(Percze N.), Pogácsás J., Sándor J.(Balogh A.) Játékosedző: Dálnoki Zsolt
Józsa: Tóth Cs. - Radnai D., Sárközi L., Uri M., Iványi D., Bardi Á., Farkas Z., Dezső M., Szabó O., Hamvas E., Gál Sz. Vezetőedző: Szabó Mátyás
Gól: Balogh A.(2), Sándor P., Szilágyi B., Kökényesi Zs.
Jók: mindenki ill. senki
Ifi:
Dálnoki Zsolt: Egy lassúcska tempójú mérkőzés volt, amit végig kézben tartottunk és magabiztos győzelmet ünnepelhettünk a végén!
Szabó Mátyás: Én azt gondolom, hogy ez a Hajdúdorog a játékvezetők ténykedése nélkül is győzelmet érdemelt. Nem szeretném minősíteni a játékvezetőket. Azt meg már sajnos megszoktuk, hogy innen egy játékosunk mentővel távozik.
Hajdúhadházi FK - Görbeházi KSE 5-4(2-2)
95 néző Vezette: Kiss P.(Molnár J., Fabu M.)
Hajdúhadház: Tompa Sz.(Kiss I.) - Lakatos L., Juhász I., Hegedűs S.(Szabó G.), Horváth A.(Molnár D.), Dufla D.(Balogh R.), Balogh I., Nagy I.(Balog Zs.), Berecz Zs., Lakatos Sz.(Dávid T.), Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor
Görbeháza: Agócs - Tóth A., Hajdú R., Siket R.(Ferge A.), Váradi Gy.(Tóth P.), Fábián Sz.(Toronyai L.), Ilyés Z., Varga B., Pálinkás P.(Szabó I.), Pók D., Csőke K.(Konkoly T.) Vezetőedző: Szolnoki Attila
Gól: Horváth A.(3), Berecz Zs., Juhász I. Ill. Siket R., Váradi Gy., Hajdú R., Szabó I.
Jók: mindenki ill. mindenki
Ifi:
Nagy István Zsombor: A játék képe alapján azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk! Sok a négy kapott gól, a visszafelé védekezést még meg kell oldani, és az egyéni hibák számát is redukálni kell! Rengeteg tetszetős támadást vezettünk, amire lehet alapozni!
Szolnoki Attila: Nem játszottunk igazán jól, de óriásit küzdöttünk kellő akarással. Mint ahogy az eredmény is mutatja egy gólgazdag találkozón a szerencsésebb hazai csapat nyert. Fájó vereség számunkra, de voltak szép pillanatok, amihez gratulálok játékosaimnak. További sok sikert kívánok a Hadháznak.
Egyeki SBSE - Tiszacsege VSE
80 néző Vezette: Forgács K.(Félegyházi V., Kovács R.)
Egyek: Baranyi Cs. - Zsólyomi D., Szatmári Z., Len Sz., Farkas Z., Len Á., Balogh A., Borbély L., Juhász R., Domán P., Csala R. Vezetőedző: Farkas Zoltán
Tiszacsege: Csőke F. - Lévai V., Balázs Z., Nagy L., Deli G., Simon Z., Vénig A., Kovács A., Csurgó Á., Domán P., Répási Gy. Vezetőedző: Simon Zoltán
Gól:
Jók:
Ifi:
Farkas Zoltán: Az első félidőben nem rúgtuk az elsőre a másodikat. A Csegeiek a 70.percig úgy tűnt, elviszik a három pontot. Az utolsó húsz percben egy szép szabadrúgással egyenlítettünk és még a végén nekünk volt ziccerünk a három pontért. Rolika - Geri 2-2.
Simon Zoltán: A jelenlegi helyzetünkben a mérkőzés előtt a döntetlent aláírtam volna! De így, hogy a második félidőben szinte végig domináltunk és lezárhattuk volna a mérkőzést, több ziccer is kimaradt, ezt már sajnálom! Gratulálok a fiúknak, nagyot mentek! Sok sikert Egyeknek! Hajrá Csege!
Petőfi Sportegyesület - Nyírmártonfalva vasárnap
1. Hajdúdorog 2 2 0 0 11-1 6
2. Egyeki SBSE 2 2 0 0 8-0 6
3. Józsa SE 2 2 0 0 4-1 6
4. Hajdúhadházi FK 2 1 0 1 3-3 3
5. Bestrong SC II 2 1 0 1 5-8 3
6. Nyírábrány 1 0 1 0 0-0 1
7. Tiszacsege 2 0 1 1 1-6 1
8. Nyírmártonfalva SE 1 0 0 1 4-5 0
9. Görbeházi KSE 1 0 0 1 0-1 0
10. Petőfi Sportegyesület 1 0 0 1 0-4 0
11. Polgár VSE 1 0 0 2 0-7 0
Vármegyei II. osztály DÉL 3. forduló
Blondy FC Esztár - KSE Földes 4-0(1-0)
100 néző Vezette: Zurbó S.(Faragó F., Dr. Szigeti K.)
Esztár: Balogh I. - Mándi L.(Makula U,), Pellei E., Mező R., Balogh B., Nagy P., Mona P., Halász B., Gurzó M.(Tóth J.), Nagy D., Kovács K. Vezetőedző: Vajas Vera
Földes: Horváth Zs. - Ugrai A.(Béke R.), Boér L.(Szabó L.), Wéninger A., Károlyi N., Faragó Gy., Gombos Á.(Kiss P.), Sajó D.(Kelemen T.), Balogh R., Vincze N., Szőnyi L.(Cseppentő F.) Vezetőedző: Nagy Róbert
Gól: Mező R.(3), Pellei E.
Jók: Mező R., Nagy D. Ill. senki
Ifi:
Vajas Vera: Brit tudósok megállapították, hogy aki néggyel többet rúg, az nyer.
Nagy Róbert: Gratulálok a hazai csapatnak a megérdemelt győzelmükhöz. Mindent elkövettünk, hogy ne nyerjünk. Lassan, körülményesen, gyengén játszottunk. Így kell amatőr szinten profin elveszíteni egy mérkőzést! Hazai csapat minden elemében fölénk nőtt! További sok sikert kívánok a Blondy csapatának. Köszönjük a jó játékvezetést.
Báránd KSE - Ebesi SBKE 1-4(0-2)
90 néző Vezette: Papp N.(Török Cs., Katona L.)
Báránd: Novák J. - Varga L., Csóka G., Pál I., Makula A., Szabó B., Orbán L., Killy Z., Szabó G., Filep G., Orsó D. Vezetőedző: Fülöp András
Ebes: Szabó Dávid II. - Bazsó O., Fodor N., Szűcs P., Ötvös S., Mertin L., Kocsis L., Kovács M., Andirkó I., Halász Z., Balás G. Vezetőedző: Leiter Bálint
Gól: Mile B. ill. Balás G.(2), Ötvös S., Fodor N.
Jók: Mile B. ill. mindenki
Ifi:
Fülöp András: Aki napi szinten velünk van, az tudja, hogy nehéz helyzetben vagyunk, de küzdünk, mint malac a jégen. A sok negatív dolog egyszer jóra fordul. Nagyon várjuk ezt a pillanatot.
Leiter Bálint: Egy brusztolós mérkőzésen sikerült ma begyűjteni a három pontot és négy gólt szereznünk. Nem a szép játék dominált, de amiért jöttünk az meg van! További sok sikert a Bárándnak!
Biharkeresztesi VSE - Nádudvari SE 1-4(1-2)
70 néző Vezette: Szilágyi Z.(Borkó Z., Nagy Zs.)
Biharkeresztes: Tolvaj G. - Szabó K.(Pukoli J.), Kovács B., Mérő P.(Kocsis N.), Lakatos Zs.(Bíró G.), Baranyi I.(Mohàcsi S.), Balogh A., Okos T., Buka Á., Buka Sz.(Lakatos A.), Mészáros I.(Erdei M.) Játékosdző: Mohácsi Sándor
Nádudvar: Bujdosó B. - Barató G.(Horváth R.) Bojtor P., Horváth A.(Tar G.), Fekete M., Szöllősi B., Kovács L.,. Petrusz P., Varga D.(Kovács I.), Félegyházi V.(Tóth R.), Bodnár N. Vezetőedző: Gere Csaba
Gól: Balogh A. ill. Félegyházi V.(2), Bodnár N., Fekete M.
Jók: senki ill. mindenki
Ifi:
Mohácsi Sándor:
Gere Csaba: Igen hamar betaláltunk a hazaiak kapujába, ez nagyban hozzásegített minket ahhoz, hogy nyugodtabban, pontosabban játszunk, már amit lehetett ezen a pályán. Jól leolvastuk a hazaiak be- és előre íveléseit, az ebből indított kontráinkkal voltunk sikeresek. Kellett ez a győzelem, mint egy falat kenyér.
NSC Nagyhegyes - Mikepércs 5-3(2-2)
80 néző Vezette: Vékony T.(Boros S., Harsányi D.)
Nagyhegyes: Juhász I. - Bajusz R., Szabó B.(Soós F.), Erdélyi Zs., Szabó Z., Szabó Sz., Bíró B., Szabó B., Gellén A., Jeges K.(Oláh G.), Váczi P. Vezetőedző: Plókai Mihály
Mikerpércs: Gebei Cs. - Balogh R., Győri A., Folytán Z., Kovács J., Gulyás P., Kropok D.(Kelemen Á.), Tar D., Kovács Zs.(Rajna Z.), Dobos Á.(Tószegi T.), Tasi I. Vezetőedző: Péter István
Gól: Erdélyi Zs.(2), Gellén A., Szabó Z., Szabó B. ill. Jeges K.(ög), Folytán Z., Rajna Z.
Jók: Juhász I. ill.
Ifi:
Plókai Mihály: Hál istennek mostmár felgyógyult mindenki és ez meglátszott az eredményen is. Szerintem teljesen megérdemelten nyertünk a helyzetek alapján. Sok sikert kívánok a Mikepércsnek.
Péter István:
Konyári SE - Nagyrábé 2-1(2-1)
90 néző Vezette: Papp J.(Szentesi D., Árva A.)
Konyár: Cseh I. - Nagy L., Czibere D., Csuka Zs., Farkas T., Tóth L., Urbán P., Lakatos G., Makula I., Nagy Z., Fekete Sz.(Erdelics T.) Vezetőedző: Czibere Tibor
Nagyrábé: Tóth D.(Jónás B.), Bajnók Sz., Mezei Gy.(Bodnár I.), Makai Á., Jenei L.(Juhász F.), Kovács A., Bodó T.(Szabó A.), Bakonszegi M.(Csukás A.), Dan T.(Balogh P.), Török Zs., Sárközi L. Vezetőedző: Bodó Lajos
Gól: Makula I., Urbán P. Ill. Bakonszegi M.
Jók: mindenki ill. senki
Ifi:
Czibere Tibor: Egyenlő erők küzdelmeiből ma a szerencsésebb csapat jött ki győztesen. Gratulálok Bodó Lali barátomnak és csapatának!
Bodó Lajos: Jó iramú mérkőzésen a helyzeteit jobban kihasználó konyári csapat győzött. Sajnos a szervezett védekezésükkel nem tudtunk mit kezdeni, jövő héten megpróbálunk javítani. Köszönjük a vendéglátást konyári barátainknak!
1. Ebesi SBKE 3 3 0 0 15-4 9
2. Konyári SE 3 3 0 0 10-4 9
3. Derecskei LSE 2 2 0 0 6-1 6
4. NSC Nagyhegyes 3 2 0 1 10-11 6
5. KSE Földes 3 1 1 1 6-9 4
6. Nagyrábé 2 1 0 1 6-2 3
7. Blondy FC Esztár 2 1 0 1 5-3 3
8. Nádudvari SE 3 1 0 2 9-8 3
9. Biharkeresztesi VSE 3 0 1 2 5-12 1
10. Báránd KSE 3 0 0 3 4-11 0
11. Mikepércs 3 0 0 3 4-15 0
