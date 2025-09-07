„Brit tudósok megállapították, hogy aki néggyel többet rúg, az nyer”

Vármegyei II. osztály ÉSZAK 3. forduló

Nyírábrány - Polgár VSE

85 néző Vezette: Dr. Kiss A.(Jóni T., Tömöri M.)

Nyírábrány:

Polgár:

Gól:

Jók:

Ifi:

Küzmös György: Az első félidő kiegyenlített játékot hozott. A második félidő elején hamar előnyt szereztünk, amit majdnem elszórakoztunk, de kiváló lelkesedéssel és nagyszerű támadó játékkal sikerült ismét a magunk javára fordítani a mérkőzést. Gratulálok az egész csapatnak! További sok sikert kívánunk a kiváló Polgári csapatnak!

Antal József: Örültünk, hogy sikerült kiállni. Lehet jövőhéten ez nem sikerül…

Hajdúdorog - Józsa SE 5-0(2-0)

100 néző Vezette: Nagy L.(Piskóczi L., Zámbó T.)

Hajdúdorog: Kompár G.(Almási J.) - Mondok D., Dálnoki Zs.(Balla K.), Szilágyi B., Papp L.(Kosdi B.), Gyúró L., Kompár B.(Anga A.), Tóth K., Sándor P.(Percze N.), Pogácsás J., Sándor J.(Balogh A.) Játékosedző: Dálnoki Zsolt

Józsa: Tóth Cs. - Radnai D., Sárközi L., Uri M., Iványi D., Bardi Á., Farkas Z., Dezső M., Szabó O., Hamvas E., Gál Sz. Vezetőedző: Szabó Mátyás

Gól: Balogh A.(2), Sándor P., Szilágyi B., Kökényesi Zs.

Jók: mindenki ill. senki

Ifi:

Dálnoki Zsolt: Egy lassúcska tempójú mérkőzés volt, amit végig kézben tartottunk és magabiztos győzelmet ünnepelhettünk a végén!

Szabó Mátyás: Én azt gondolom, hogy ez a Hajdúdorog a játékvezetők ténykedése nélkül is győzelmet érdemelt. Nem szeretném minősíteni a játékvezetőket. Azt meg már sajnos megszoktuk, hogy innen egy játékosunk mentővel távozik.

Hajdúhadházi FK - Görbeházi KSE 5-4(2-2)

95 néző Vezette: Kiss P.(Molnár J., Fabu M.)

Hajdúhadház: Tompa Sz.(Kiss I.) - Lakatos L., Juhász I., Hegedűs S.(Szabó G.), Horváth A.(Molnár D.), Dufla D.(Balogh R.), Balogh I., Nagy I.(Balog Zs.), Berecz Zs., Lakatos Sz.(Dávid T.), Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor

Görbeháza: Agócs - Tóth A., Hajdú R., Siket R.(Ferge A.), Váradi Gy.(Tóth P.), Fábián Sz.(Toronyai L.), Ilyés Z., Varga B., Pálinkás P.(Szabó I.), Pók D., Csőke K.(Konkoly T.) Vezetőedző: Szolnoki Attila

Gól: Horváth A.(3), Berecz Zs., Juhász I. Ill. Siket R., Váradi Gy., Hajdú R., Szabó I.