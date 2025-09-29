Vármegyei I. Osztály 8. forduló



Téglás VSE - Balmazújvárosi FC 3-1(1-0)

100 néző Vezette: Hetrovics R.(Zámbó T., Török Z.)

Téglás: Ovszijenko V. - Hegedüs T., Nagy K., Szabó I., Kántor T., Danó Zs.(Névtelen S.), Vékony Zs.(Juhász M.), Lovas R.(Nagy L.), Kóka R., Kapusi J.(Sigér S.), Kiss J.(Dudás I.) Játékosedző: Ovszijenko Volodimirr

Balmazújváros: Ferenczi J. - Veres Z.(Kocsis J.), Nagy L.(Kerekes B.), Csiszár I.(Harangi N.), Linzenbold Zs., Balla B.(Rákos B.), Somogyi S.(Csiszár Sz.), Drobina M., Szegedi B.(Csorba A.), Kovács B., Csatári D. Vezetőedző: Kerek Balázs

Gól: Kapusi J., Vékony Zs., Danó Zs. Ill. Harangi N.

Jók: mindenki ill. senki

Ifi:

Ovszijenko Volodimir: Örülök, hogy hazai pályán tudtuk tartani a három pontot, külön öröm, hogy két szép akció végén be tudtunk találni. Van még mindig csiszolnivalónk a játékunkon és alázattal csináljuk tovább a dolgunkat.

Kerek Balázs:

1. Hajdúnánás FK 8 8 0 0 30-8 24 2. Aqua-General HSE 8 7 0 1 26-4 21 3. Hajdúsámson 8 6 0 2 23-10 18 4. Balmazújvárosi FC 8 5 0 3 27-15 15 5. Monostorpályi SE 8 5 0 3 15-12 15 6. Sárréti DSK 8 4 2 2 16-10 14 7. BUSE 8 4 1 3 16-15 13 8. Kabai Meteorit SE 8 3 2 3 15-16 11 9. DEAC 7 3 1 3 21-11 10 10. Téglás VSE 8 2 4 2 12-11 10 11. Püspökladányi LE 8 3 1 4 16-21 10 12. Nyíradony VVTK 8 1 4 3 10-13 7 13. Hajdúböszörményi TE 8 2 0 6 9-18 6 14. Bestrong SC 7 1 1 5 9-18 4 15. Bocskai SE 8 1 0 7 13-30 3 16. Létavértes SC’97 8 0 0 8 4-45 1

