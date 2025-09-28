3 órája
„A döntetlenekkel már tele volt a padlás, így inkább megvertük saját magunkat a 96. percben”
Mutatjuk az eredményeket! Hat mérkőzést játszottak szombaton a Hajdú-Bihar Vármegyei I. Osztály 8. fordulójában.
Vármegyei I. Osztály 8. forduló
Hajdúnánás FK - Hajdúböszörményi TE 5-0(2-0)
150 néző Vezette: Kondor M.(Balasa R., Hegedűs B.)
Hajdúnánás: Csapó B.(Kovács D.) - Varga B., Pelles G., Papp K.(Pápa Sz.), Tóth B.(Török Á.), Újvári Zs., Pelles D., Gellén B., Porkoláb B.(Bencze D.), Tóth G.(Farkas M.), Pinczés K.(Virág G.) Vezetőedző: Daróczi Péter
HTE: Nagy S. - Papp P., Csecsődi I., Jónizs Á., Fehér Z.(Szabó Z.), Mizsei Sz.(Kovács Á.), Koszta M., Horváth L., Révész M., Szekeres Á.(Balogh M.), Szanyi D. Vezetőedző: Rákos Csaba
Gól: Pelles G.(3), Ujvári Zs., Pápa Sz.
Jók: Pelles G. Ill. senki
Ifi: 8-2
Daróczi Péter: Magabiztos jó játékkal megérdemelt győzelmet arattunk! Gratulálok a csapat minden tagjának, külön köszönet illeti Janit!
Rákos Csaba: Egy ragyogó formában lévő Nánás nagyon sok helyzetet dolgozott ki ellenünk. A gólerős támadóikat nem tudtuk semlegesíteni, így ilyen arányban is megérdemelt a Nánás győzelme! Mi dolgozunk tovább és igyekszünk fejlődni!
Monostorpályi SE - Nyíradony VVTK 2-1(1-1)
140 néző Vezette: Forgács K.(Faragó F., Félegyházi V.)
Monostorpályi: Bakonyi N. - Bojti Á., Kereszti M.(Kertész T.), Csörgő K., Nagy Sz.(Ménes M.), Bacsó A., Juhász N., Erdős B., Szilágyi A., Zurbó B.(Rostás G.), Ujvárosi M.(Nemes E.) Vezetőedző: Bereczky Bence
Nyíradony: Rácz T. - Illés G.(Vietorisz Á.), Bíró B., Gyurina J., Perényi R.(Szabó B.), Vincze G., Tüzes Zs., Bagdi R., Bara M., Németi M., Tövisháti M. Játékosedző: Szabó Balázs
Gól: Nagy Sz., Bojti Á. Ill. Bara M.
Jók: mindenki ill. senki
Ifi: 5-0
Bereczky Bence: Sokat tettünk ma a győzelemért, inkább a küzdés dominált, a hosszabbításban szerzett góllal úgy gondolom, hogy visszaadták a labdarúgás istenei amit eddig elvettek. Süni barátomnak sok sikert kívánok, sokkal jobb csapat mint azt a tabella mutatja, nem érdemeltek ma vereséget!
Szabó Balázs: A döntetlenekkel már tele volt a padlás, így inkább megvertük saját magunkat a 96. percben. Köszönjük a hazai csapatnak a vendéglátást, sok sikert nekik!
Püspökladányi LE - Aqua-General HSE 0-5(0-2)
120 néző Vezette: László J.(Dr. Kiss A., Vékony T.)
Püspökladány: Oláh Z. - Balogh T., Mester M.(Orbán P.), Dobi B.(Tőke T.), Tóth A., Baranyi L., Ferenczi L., Németh M., Gurbai J.(Hári B.), Fegyverneki Zs., Goncalves I. Vezetőedző: Szabó Máté
HSE: Domonkos D. - Kónya Cs., Szathmári Zs.(Kovács B.), Sallai Cs.(Potor M.), Mezei B.(Bordán A.), Éles Z.(Potornai D.), Butor L.(Gomes S.), Karika B., Sinyi T., Pallagi J.(Bogár M.), Bárány B. Vezetőedző: Szabó László
Gól: Karika B.(2), Szathmári Zs., Bárány B., Goncalves I.(ög)
Jók: Németh M., Goncalves I., Balogh T., Baranyi L., Fegyverneki Zs., Ferenczi L. ill. mindenki
Ifi:
Szabó Máté: Az eredmény túlzó. Ellenfelünk ezért bajnokesélyes, mert minden helyzetét kihasználta, amellett mi is rúgtunk helyettük két gólt. Sajnálom, mert a meccs képe alapján ebben több volt.
Szabó László: Mindkét csapatból jelentős játékosok hiányoztak, a mi kispadunk hosszabb volt, ez jelentette a különbséget.
Hajdúsámson - BUSE 4-1(0-0)
150 néző Vezette: Gergely B.(Dr. Bendik T., Szakály M.)
Hajdúsámson: Nagy P.(Kökényesi Cs.) - Virág T.(Erdős R.), Bartha Z., Nagy J., Tóth B., Kofi A.(Győri R.), Kiss L., Trencsényi J., Bordás Á.(Kanalas Cs.), Szatmári M.(Samad A.), Éles M.(Kiss J.) Vezetőedző: Tamás Márk
BUSE: Mező L. - Kovács D., Békési D., Magyar Sz., Alimán J.(Csordás J.), Sipos R., Szatmári Á., Ertsey Zs., Spitzmüller L., Nagy D., Nagy I.(Bagi T.) Vezetőedző: Szitkó Róbert
Gól: Szatmári M., Bartha Z., Virág T., Nagy J. Ill. Ertsey Zs.
Jók: mindenki ill. senki
Ifi:
Tamás Márk: Egy szimpatikus csapat ellen sikerült ma győznünk. Az első félidőben még akadtak nehézségeink, de a második játékrészben feljavultunk, és magabiztosan tudtuk behúzni a mérkőzést. Sok sikert kívánunk ellenfelünknek a folytatásban! Hajrá Sámson!
Szitkó Róbert: Úgy gondolom, hogy a mai mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem született.
Bocskai SE - Létavértes SC’97 5-2(3-0)
120 néző Vezette: Gulyás S.(Szilágyi Z., Marinka M.)
Bocskai: Kolompár J. - Vincze V., Nagy N., Kolompár K., Kolompár Krisztofer, Nagy O., Sarkadi M., Medve M., Vértesi N., Szarvas L.(Fekete I.), Károlyi A. Vezetőedző: Oláh Sándor
Létavértes: Kállai P. - Máslányi N., Vida F., Szalma N.(Lénárt J.), Mazsu S., Balogh J., Emeka A., Ágoston Á., Amanku P., Ansah W.(Horváth R.), Ahmed R.(Oláh J.) Vezetőedző: Árva Barna
Gól: Kolompár K.(3), Szarvas L., Nagy O. Ill. Ágoston Á., Horváth R.
Jók: Kolompár K. Ill. Senki
Ifi: 1-4
Oláh Sándor: Három Pont!
Árva Barna: Újra nem sikerült, de megyünk tovább!
Kabai Meteorit SE - Sárréti DSK 1-1(0-1)
130 néző Vezette: Csiszár K.(Papp N., Nagy R.)
Kaba: Molnár T. - Tóth Z., Furkó L.(Johan Gy.), Molnár Cs., Oláh S., Kígyós K., Szőke Cs.(Kovács M.), Plókai G., Tóth P., Somogyi I., Nagy J. Vezetőedző: Tóth Péter
Sárrétudvari: Kiss B. - Szabó T., Kiss Cs., Jenei B., Dul S., Vass Á., Dan J.(Nemes M.), Horváth Á., Kecskés G., Kiss D., Németh Z.(Kardos D.) Vezetőedző: Szabó Lajos
Gól: Kígyós K. Ill. Németh Z.
Jók: senki ill. senki
Ifi: 2-0
Tóth Péter: Kiegyenlített mérkőzésen igazságos döntetlen született!
Szabó Lajos: Aki látta a mérkőzést, az ne mondja, hogy nem látta, aki nem látta, ne mondja, hogy látta. No komment! Hajrá Udvari!
Téglás VSE - Balmazújvárosi FC vasárnap
DEAC-Bestrong SC 10.08.
1. Hajdúnánás FK 8 8 0 0 30-8 24
2. Aqua-General HSE 8 7 0 1 26-4 21
3. Hajdúsámson 8 6 0 2 23-10 18
4. Balmazújvárosi FC 7 5 0 2 26-12 15
5. Monostorpályi SE 8 5 0 3 15-12 15
6. Sárréti DSK 8 4 2 2 16-10 14
7. BUSE 8 4 1 3 16-15 13
8. Kabai Meteorit SE 8 3 2 3 15-16 11
9. DEAC 7 3 1 3 21-11 10
10. Püspökladányi LE 8 3 1 4 16-21 10
11. Téglás VSE 7 1 4 2 9-10 7
12. Nyíradony VVTK 8 1 4 3 10-13 7
13. Hajdúböszörményi TE 8 2 0 6 9-18 6
14. Bestrong SC 7 1 1 5 9-18 4
15. Bocskai SE 8 1 0 7 13-30 3
16. Létavértes SC’97 8 0 0 8 4-45 1
