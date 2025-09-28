Vármegyei I. Osztály 8. forduló



Hajdúnánás FK - Hajdúböszörményi TE 5-0(2-0)

150 néző Vezette: Kondor M.(Balasa R., Hegedűs B.)

Hajdúnánás: Csapó B.(Kovács D.) - Varga B., Pelles G., Papp K.(Pápa Sz.), Tóth B.(Török Á.), Újvári Zs., Pelles D., Gellén B., Porkoláb B.(Bencze D.), Tóth G.(Farkas M.), Pinczés K.(Virág G.) Vezetőedző: Daróczi Péter

HTE: Nagy S. - Papp P., Csecsődi I., Jónizs Á., Fehér Z.(Szabó Z.), Mizsei Sz.(Kovács Á.), Koszta M., Horváth L., Révész M., Szekeres Á.(Balogh M.), Szanyi D. Vezetőedző: Rákos Csaba

Gól: Pelles G.(3), Ujvári Zs., Pápa Sz.

Jók: Pelles G. Ill. senki

Ifi: 8-2

Daróczi Péter: Magabiztos jó játékkal megérdemelt győzelmet arattunk! Gratulálok a csapat minden tagjának, külön köszönet illeti Janit!

Rákos Csaba: Egy ragyogó formában lévő Nánás nagyon sok helyzetet dolgozott ki ellenünk. A gólerős támadóikat nem tudtuk semlegesíteni, így ilyen arányban is megérdemelt a Nánás győzelme! Mi dolgozunk tovább és igyekszünk fejlődni!



Monostorpályi SE - Nyíradony VVTK 2-1(1-1)

140 néző Vezette: Forgács K.(Faragó F., Félegyházi V.)

Monostorpályi: Bakonyi N. - Bojti Á., Kereszti M.(Kertész T.), Csörgő K., Nagy Sz.(Ménes M.), Bacsó A., Juhász N., Erdős B., Szilágyi A., Zurbó B.(Rostás G.), Ujvárosi M.(Nemes E.) Vezetőedző: Bereczky Bence

Nyíradony: Rácz T. - Illés G.(Vietorisz Á.), Bíró B., Gyurina J., Perényi R.(Szabó B.), Vincze G., Tüzes Zs., Bagdi R., Bara M., Németi M., Tövisháti M. Játékosedző: Szabó Balázs

Gól: Nagy Sz., Bojti Á. Ill. Bara M.

Jók: mindenki ill. senki

Ifi: 5-0

Bereczky Bence: Sokat tettünk ma a győzelemért, inkább a küzdés dominált, a hosszabbításban szerzett góllal úgy gondolom, hogy visszaadták a labdarúgás istenei amit eddig elvettek. Süni barátomnak sok sikert kívánok, sokkal jobb csapat mint azt a tabella mutatja, nem érdemeltek ma vereséget!

Szabó Balázs: A döntetlenekkel már tele volt a padlás, így inkább megvertük saját magunkat a 96. percben. Köszönjük a hazai csapatnak a vendéglátást, sok sikert nekik!



Püspökladányi LE - Aqua-General HSE 0-5(0-2)

120 néző Vezette: László J.(Dr. Kiss A., Vékony T.)