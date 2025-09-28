szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

13°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei I.

3 órája

„A döntetlenekkel már tele volt a padlás, így inkább megvertük saját magunkat a 96. percben”

Címkék#vármegye I#labdarúgás#megyei foci#Hajdú-Bihar

Mutatjuk az eredményeket! Hat mérkőzést játszottak szombaton a Hajdú-Bihar Vármegyei I. Osztály 8. fordulójában.

Haon.hu
„A döntetlenekkel már tele volt a padlás, így inkább megvertük saját magunkat a 96. percben”

Forrás: illusztráció/MW-archív

Vármegyei I. Osztály 8. forduló


Hajdúnánás FK - Hajdúböszörményi TE 5-0(2-0)

150 néző Vezette: Kondor M.(Balasa R., Hegedűs B.)

Hajdúnánás: Csapó B.(Kovács D.) - Varga B., Pelles G., Papp K.(Pápa Sz.), Tóth B.(Török Á.), Újvári Zs., Pelles D., Gellén B., Porkoláb B.(Bencze D.), Tóth G.(Farkas M.), Pinczés K.(Virág G.) Vezetőedző: Daróczi Péter

HTE: Nagy S. - Papp P., Csecsődi I., Jónizs Á., Fehér Z.(Szabó Z.), Mizsei Sz.(Kovács Á.), Koszta M., Horváth L., Révész M., Szekeres Á.(Balogh M.), Szanyi D. Vezetőedző: Rákos Csaba

Gól: Pelles G.(3), Ujvári Zs., Pápa Sz.

Jók: Pelles G. Ill. senki

Ifi: 8-2

Daróczi Péter: Magabiztos jó játékkal megérdemelt győzelmet arattunk! Gratulálok a csapat minden tagjának, külön köszönet illeti Janit!

Rákos Csaba: Egy ragyogó formában lévő Nánás nagyon sok helyzetet dolgozott ki ellenünk. A gólerős támadóikat nem tudtuk semlegesíteni, így ilyen arányban is megérdemelt a Nánás győzelme! Mi dolgozunk tovább és igyekszünk fejlődni!


Monostorpályi SE - Nyíradony VVTK 2-1(1-1)

140 néző Vezette: Forgács K.(Faragó F., Félegyházi V.)

Monostorpályi: Bakonyi N. - Bojti Á., Kereszti M.(Kertész T.), Csörgő K., Nagy Sz.(Ménes M.), Bacsó A., Juhász N., Erdős B., Szilágyi A., Zurbó B.(Rostás G.), Ujvárosi M.(Nemes E.) Vezetőedző: Bereczky Bence

Nyíradony: Rácz T. - Illés G.(Vietorisz Á.), Bíró B., Gyurina J., Perényi R.(Szabó B.), Vincze G., Tüzes Zs., Bagdi R., Bara M., Németi M., Tövisháti M. Játékosedző: Szabó Balázs

Gól: Nagy Sz., Bojti Á. Ill. Bara M.

Jók: mindenki ill. senki

Ifi: 5-0

Bereczky Bence: Sokat tettünk ma a győzelemért, inkább a küzdés dominált, a hosszabbításban szerzett góllal úgy gondolom, hogy visszaadták a labdarúgás istenei amit eddig elvettek. Süni barátomnak sok sikert kívánok, sokkal jobb csapat mint azt a tabella mutatja, nem érdemeltek ma vereséget!

Szabó Balázs: A döntetlenekkel már tele volt a padlás, így inkább megvertük saját magunkat a 96. percben. Köszönjük a hazai csapatnak a vendéglátást, sok sikert nekik!


Püspökladányi LE - Aqua-General HSE 0-5(0-2)

120 néző Vezette: László J.(Dr. Kiss A., Vékony T.)

Püspökladány: Oláh Z. - Balogh T., Mester M.(Orbán P.), Dobi B.(Tőke T.), Tóth A., Baranyi L., Ferenczi L., Németh M., Gurbai J.(Hári B.), Fegyverneki Zs., Goncalves I. Vezetőedző: Szabó Máté

HSE: Domonkos D. - Kónya Cs., Szathmári Zs.(Kovács B.), Sallai Cs.(Potor M.), Mezei B.(Bordán A.), Éles Z.(Potornai D.), Butor L.(Gomes S.), Karika B., Sinyi T., Pallagi J.(Bogár M.), Bárány B. Vezetőedző: Szabó László

Gól: Karika B.(2), Szathmári Zs., Bárány B., Goncalves I.(ög)

Jók: Németh M., Goncalves I., Balogh T., Baranyi L., Fegyverneki Zs., Ferenczi L. ill. mindenki

Ifi:

Szabó Máté: Az eredmény túlzó. Ellenfelünk ezért bajnokesélyes, mert minden helyzetét kihasználta, amellett mi is rúgtunk helyettük két gólt. Sajnálom, mert a meccs képe alapján ebben több volt.

Szabó László: Mindkét csapatból jelentős játékosok hiányoztak, a mi kispadunk hosszabb volt, ez jelentette a különbséget.


Hajdúsámson - BUSE 4-1(0-0)

150 néző Vezette: Gergely B.(Dr. Bendik T., Szakály M.)

Hajdúsámson: Nagy P.(Kökényesi Cs.) - Virág T.(Erdős R.), Bartha Z., Nagy J., Tóth B., Kofi A.(Győri R.), Kiss L., Trencsényi J., Bordás Á.(Kanalas Cs.), Szatmári M.(Samad A.), Éles M.(Kiss J.) Vezetőedző: Tamás Márk

BUSE: Mező L. - Kovács D., Békési D., Magyar Sz., Alimán J.(Csordás J.), Sipos R., Szatmári Á., Ertsey Zs., Spitzmüller L., Nagy D., Nagy I.(Bagi T.) Vezetőedző: Szitkó Róbert

Gól: Szatmári M., Bartha Z., Virág T., Nagy J. Ill. Ertsey Zs.

Jók: mindenki ill. senki 

Ifi: 

Tamás Márk: Egy szimpatikus csapat ellen sikerült ma győznünk. Az első félidőben még akadtak nehézségeink, de a második játékrészben feljavultunk, és magabiztosan tudtuk behúzni a mérkőzést. Sok sikert kívánunk ellenfelünknek a folytatásban! Hajrá Sámson!

Szitkó Róbert: Úgy gondolom, hogy a mai mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem született.


Bocskai SE - Létavértes SC’97 5-2(3-0)

120 néző Vezette: Gulyás S.(Szilágyi Z., Marinka M.)

Bocskai: Kolompár J. - Vincze V., Nagy N., Kolompár K., Kolompár Krisztofer, Nagy O., Sarkadi M., Medve M., Vértesi N., Szarvas L.(Fekete I.), Károlyi A. Vezetőedző: Oláh Sándor

Létavértes: Kállai P. - Máslányi N., Vida F., Szalma N.(Lénárt J.), Mazsu S., Balogh J., Emeka A., Ágoston Á., Amanku P., Ansah W.(Horváth R.), Ahmed R.(Oláh J.) Vezetőedző: Árva Barna

Gól: Kolompár K.(3), Szarvas L., Nagy O. Ill. Ágoston Á., Horváth R.

Jók: Kolompár K. Ill. Senki

Ifi: 1-4

Oláh Sándor: Három Pont!

Árva Barna: Újra nem sikerült, de megyünk tovább!


Kabai Meteorit SE - Sárréti DSK 1-1(0-1)

130 néző Vezette: Csiszár K.(Papp N., Nagy R.)

Kaba: Molnár T. - Tóth Z., Furkó L.(Johan Gy.), Molnár Cs., Oláh S., Kígyós K., Szőke Cs.(Kovács M.), Plókai G., Tóth P., Somogyi I., Nagy J. Vezetőedző: Tóth Péter

Sárrétudvari: Kiss B. - Szabó T., Kiss Cs., Jenei B., Dul S., Vass Á., Dan J.(Nemes M.), Horváth Á., Kecskés G., Kiss D., Németh Z.(Kardos D.) Vezetőedző: Szabó Lajos

Gól: Kígyós K. Ill. Németh Z. 

Jók: senki ill. senki

Ifi: 2-0 

Tóth Péter: Kiegyenlített mérkőzésen igazságos döntetlen született!

Szabó Lajos: Aki látta a mérkőzést, az ne mondja, hogy nem látta, aki nem látta, ne mondja, hogy látta. No komment! Hajrá Udvari!
 

Téglás VSE - Balmazújvárosi FC vasárnap

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

DEAC-Bestrong SC 10.08.

1. Hajdúnánás FK 8 8 0 0 30-8 24

2. Aqua-General HSE 8 7 0 1 26-4 21

3. Hajdúsámson 8 6 0 2 23-10 18

4. Balmazújvárosi FC 7 5 0 2 26-12 15

5. Monostorpályi SE 8 5 0 3 15-12 15

6. Sárréti DSK 8 4 2 2 16-10 14

7. BUSE 8 4 1 3 16-15 13

8. Kabai Meteorit SE 8 3 2 3 15-16 11

9. DEAC 7 3 1 3 21-11 10

10. Püspökladányi LE 8 3 1 4 16-21 10

11. Téglás VSE 7 1 4 2 9-10 7

12. Nyíradony VVTK 8 1 4 3 10-13 7

13. Hajdúböszörményi TE 8 2 0 6 9-18 6

14. Bestrong SC 7 1 1 5 9-18 4

15. Bocskai SE 8 1 0 7 13-30 3

16. Létavértes SC’97 8 0 0 8 4-45 1

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu