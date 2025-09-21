Vármegyei I. osztály 7. forduló



Létavértes SC’97 - Kabai Meteorit SE 1-6(0-3)

100 néző Vezette: Szabó P.(Kaprinyák A., Tóth G.)

Létavértes: Kállai P. - Vida F., Pankotai L., Ahmed R., Szalma N., Mazsu S., Lakatos B.(Ansah W.), Emeka A., Ojo O., Ágoston Á.(Balogh J.), Amanku P. Vezetőedző:Árva Barna

Kaba: Molnár T.(Kovács M.) - Molnár Cs., Furkó L.(Bartha D.), Kígyós K., Somogyi I., Nagy J., Tóth I.(Johan Gy.), Tóth Z., Szőke Cs., Oláh S., Tóth P. Vezetőedző: id. Tóth Péter

Gól: Ojo O. Ill. Nagy J.(3), Szőke Cs.(2), Kígyós K.

Jók: senki ill. mindenki

Ifi:

Árva Barna: Jobban játszottunk mint eddig, de ez még mindig kevés.

Tóth Péter:

1. Hajdúnánás FK 7 7 0 0 25-8 21 2. Aqua-General HSE 7 6 0 1 20-2 18 3. Balmazújvárosi FC 7 5 0 2 26-12 15 4. Hajdúsámson 7 5 0 2 19-9 15 5. Sárréti DSK 7 4 1 2 15-9 13 6. BUSE 7 4 1 2 15-11 13 7. Monostorpályi SE 7 4 0 3 13-11 12 8. DEAC 7 3 1 3 21-11 10 9. Püspökladányi LE 7 3 1 3 16-16 10 10. Kabai Meteorit SE 7 3 1 3 14-16 10 11. Téglás VSE 7 1 4 2 9-10 7 12. Nyíradony VVTK 7 1 4 2 9-10 7 13. Hajdúböszörményi TE 7 2 0 5 9-13 6 14. Bestrong SC 7 0 2 5 7-19 2 15 Létavértes SC’97 7 0 1 6 4-45 1 16. Bocskai SE 7 0 0 7 8-28 0

A vármegyei I. és II. osztály eredményeit itt találjátok: