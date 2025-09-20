„Aki csak az eredményt látta, azt gondolná, hogy úgy elvertek minket, mint jég a határt”

Vármegyei I. osztály 7. forduló

Hajdúnánás FK - Monostorpályi SE 5-0(1-0)

180 néző. Vezette: Dr. Bendik T.(Dr. Kiss A., Szakály M.)

Hajdúnánás: Csapó B. - Varga B., Pelles G., Papp K., Tóth B., Ujvári Zs.(Pinczés K.), Lakatos N., Gellén B., Porkoláb B.(Farkas M.), Virág G.(Bencze D.), Tóth G. Vezetőedző: Daróczi Péter

Monostorpályi: Bakonyi N. - Bojti Á., Ménes M., Rostás G., Gyügyei Z., Csörgő K., Sós D., Pataki Zs., Szilágyi A., Ujvárosi M., Szabó M. Vezetőedző: Bereczky Bence

Gól: Ujvári Zs.(2), Bencze D., Gellén B., Tóth Cs. Jók: mindenki ill. senki

Daróczi Péter: A mai mérkőzésen megérdemelt győzelmet arattunk, végig koncentráltak voltunk! Dominak és Zsófinak gratulálunk! Sok boldogságot!

Bereczky Bence: A futball igazságos. A jobb kerettel rendelkező, a győzelemért többet a pályára kirakó csapat, jobb játékkal, egy jobb edzővel megérdemelten nyert, még, ha az eredmény túlzó is. Jó viszonyban vagyok Pepével, és nem cinizmusból mondom, de abból a nánasi gyógyvízből én is kérnék, mert krisztusi gyorsasággal épültek fel a fetrengő nánási játékosok. A juhász meg a farkas… Sok boldogságot kívánunk Pelles Dominiknak! A nánási „bemondónak” egy idézettel szolgálnék a Tanú című filmből: „Szerénység! Ne tömjénezze magát! Szerénység! Ha én valamit szeretek magamban, az a szerénység.” Szégyellje magát, és azok is, akik hirtelen megsüketültek a környezetében. Megyünk tovább, immáron más úton.

BUSE - Bocskai SE 3-2(1-1)

130 néző. Vezette: Csiszár K.(Nagy B., Pál G.)

BUSE: Virányi G. - Kovács D., Békési D.(Mező Sz.), Magyar Sz., Csordás J., Alimán J., Sipos R.(Hudák B.), Szatmári Á.(Bagi T.), Nagy R.(Nagy D.), Ertsey Zs., Spitzmüller L.(Nagy I.). Vezetőedző: Szitkó Róbert

Bocskai: Szabó A. - Vincze V., Kolompár K., Kolompár Krisztofer, Nagy O., Medve M., Kiss T.(Szarvas L.), Kolompár J., Szabó K., Károlyi A., Kolompár R.(Balogh S.). Vezetőedző: Oláh Sándor

Gól: Sipos R.(2), Mező Sz. Ill. Kiss T., Kolompár K. Jók: Sipos R. Ill. senki. Ifi: 6-1

Szitkó Róbert nem nyilatkozott.

Oláh Sándor: Ma sikerült megverni magunkat.