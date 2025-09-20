1 órája
„Aki csak az eredményt látta, azt gondolná, hogy úgy elvertek minket, mint jég a határt”
Mutatjuk az eredményeket! 7 mérkőzést játszottak le szombaton a Hajdú-Bihar Vármegyei I. osztályban.
Vármegyei I. osztály 7. forduló
Hajdúnánás FK - Monostorpályi SE 5-0(1-0)
180 néző. Vezette: Dr. Bendik T.(Dr. Kiss A., Szakály M.)
Hajdúnánás: Csapó B. - Varga B., Pelles G., Papp K., Tóth B., Ujvári Zs.(Pinczés K.), Lakatos N., Gellén B., Porkoláb B.(Farkas M.), Virág G.(Bencze D.), Tóth G. Vezetőedző: Daróczi Péter
Monostorpályi: Bakonyi N. - Bojti Á., Ménes M., Rostás G., Gyügyei Z., Csörgő K., Sós D., Pataki Zs., Szilágyi A., Ujvárosi M., Szabó M. Vezetőedző: Bereczky Bence
Gól: Ujvári Zs.(2), Bencze D., Gellén B., Tóth Cs. Jók: mindenki ill. senki
Daróczi Péter: A mai mérkőzésen megérdemelt győzelmet arattunk, végig koncentráltak voltunk! Dominak és Zsófinak gratulálunk! Sok boldogságot!
Bereczky Bence: A futball igazságos. A jobb kerettel rendelkező, a győzelemért többet a pályára kirakó csapat, jobb játékkal, egy jobb edzővel megérdemelten nyert, még, ha az eredmény túlzó is. Jó viszonyban vagyok Pepével, és nem cinizmusból mondom, de abból a nánasi gyógyvízből én is kérnék, mert krisztusi gyorsasággal épültek fel a fetrengő nánási játékosok. A juhász meg a farkas… Sok boldogságot kívánunk Pelles Dominiknak! A nánási „bemondónak” egy idézettel szolgálnék a Tanú című filmből: „Szerénység! Ne tömjénezze magát! Szerénység! Ha én valamit szeretek magamban, az a szerénység.” Szégyellje magát, és azok is, akik hirtelen megsüketültek a környezetében. Megyünk tovább, immáron más úton.
BUSE - Bocskai SE 3-2(1-1)
130 néző. Vezette: Csiszár K.(Nagy B., Pál G.)
BUSE: Virányi G. - Kovács D., Békési D.(Mező Sz.), Magyar Sz., Csordás J., Alimán J., Sipos R.(Hudák B.), Szatmári Á.(Bagi T.), Nagy R.(Nagy D.), Ertsey Zs., Spitzmüller L.(Nagy I.). Vezetőedző: Szitkó Róbert
Bocskai: Szabó A. - Vincze V., Kolompár K., Kolompár Krisztofer, Nagy O., Medve M., Kiss T.(Szarvas L.), Kolompár J., Szabó K., Károlyi A., Kolompár R.(Balogh S.). Vezetőedző: Oláh Sándor
Gól: Sipos R.(2), Mező Sz. Ill. Kiss T., Kolompár K. Jók: Sipos R. Ill. senki. Ifi: 6-1
Szitkó Róbert nem nyilatkozott.
Oláh Sándor: Ma sikerült megverni magunkat.
Aqua-General HSE - Hajdúsámson 2-0(0-0)
150 néző. Vezette: Nagy N.(Rizán Zs., Tóth Á.)
HSE: Domonkos D. - Kónya Cs., Tóth L., Mezei B., Szathmári Á., Sinyi T., Butor L., Éles Z., Karika B., Pallagi J., Bárány B. Vezetőedző: Szabó László
Hajdúsámson: Nagy P. - Győri R., Bartha Z., Nagy J., Tóth B., Kofi A., Kiss L., Trencsényi J., Szatmári M., Éles M., Kanalas Cs. Vezetőedző: Tamás Márk
Gól: Karika B., Sallai Cs. Jók: mindenki ill. mindenki
Szabó László: Jó iramú mérkőzés volt, mindkét csapat győzelemre játszott, amire meg is volt az esély. A második félidőben több helyzetet sikerült kidolgoznunk, és a mérkőzés vége felé kettőt be is rúgtunk. Részemről mindkét csapat elismerést érdemel, hiszen a szerdai nagy iramú kupameccs után ma egy ugyanolyan élvezetes, látványos meccset játszottak.
Tamás Márk: Sok mindent nem lehet erről a mérkőzésről elmondani… Egyik csapat sem érdemelt győzelmet, igazi nagy X meccs volt! Nem szokásom a játékvezetőket kritizálni, és most sem teszem, de ideje lenne észrevenni, hogy ez már messze nem profi szint, Nagy úr. Gratulálok a hazai csapatnak! Jövő héten javítunk. Hajrá Sámson!
Nyíradony VVTK - Püspökladányi LE 1-1(0-1)
120 néző. Vezette: Hetrovics R.(Győri L., Gajdics Z.)
Nyíradony: Rácz T. - Illés G.(Szilágyi T.), Biró B.(Siska G.), Gyurina J., Perényi R., Vietorisz Á.(Vincze G.), Tüzes Zs., Bara M., Németi M., Tövisháti M., Forgó P.(Szabó B.). Játékosedző: Szabó Balázs
Püspökladány: Eszenyi V. - Balogh T.(Gurbai J.), Simon N., Jámbor M., Dobi B.(Szabó B.), Tóth A., Baranyi L., Ferenczi L., Németh M.(Orbán P.), Fegyverneki Zs., Goncalves I. Vezetőedző: Szabó Máté
Gól: Bara M. Ill. Fegyverneki Zs. Jók: senki ill. senki. Ifi:2-2
Szabó Balázs: A meccs összképét nézve reális az x, ellenfelünk 1-0-nál lezárhatta volna, de a végén sikerült egyenlítenünk. Amíg nem rúgjuk be a ziccereket, addig saját magunknak tesszük nehézzé az összes meccset.
Szabó Máté: Sajnos nagyon rosszul futballoztunk ma, de 98 percig bírtuk, érthetetlen módon az 5 perc hosszabbításból 8 lett, és jött a dráma. Azt gondolom, hogy aki futballozott, az tudja, hogy milyen érzelmi állapotban van egy játékos vagy egy edző egy ilyen mérkőzés lefújása után, aki nem futballozott, az nem tudja és nem tolerálja.
Bestrong SC - Téglás VSE 2-2(2-1)
110 néző. Vezette: Szűcs L.(Szentesi D., dr. Szigeti K.)
Bestrong: Fülöp G. - Gurbai B.(Besenczky D.), Barabás Z., Juhász B., Balogh B., Sallai T.(Varga V.), Nagy N., Katona Z., Hegedűs Gy.(Kang J.), Ferenczi T.(Kuszkó D.), Virág B.(Áros Cs.). Vezetőedző: Köstner Tamás
Téglás: Dancsi Cs. - Hegedüs T.(Sigér S.), Nagy K., Szabó I., Kántor T., Danó Zs., Vékony Zs., Csapó A., Lovas R., Kóka R., Kapusi J. Vezetőedző: Csősz Sándor
Jók: mindenki ill. mindenki
Köstner Tamás: Ha az első gondolatomat mondom el, az nem tűrné a nyomdafestéket, ha lehiggadva a másodikat, még azért is hosszú időre eltiltanának. Így csak annyit, hogy szeretnék már a sparos bevásárlásom során a pénztárosnő „Pontokat gyűjti”? kérdésére: „Igen, köszönöm”-mel felelni! Egyébiránt néha jobb hallgatni arra, aki valóban látta a szituációt, és nem a jajgatásokra.
Csősz Sándor: Az ellenfél kegyetlenül kihasználta a védelmi megingásainkat, viszont játékban nem nőttek felénk. A nekünk megítélt büntetők jogosak voltak. Az előre játékunk viszont egyenlőre még mindig akadozik. Dolgozunk tovább!
Sárréti DSK - DEAC 0-4(0-1)
100 néző. Vezette: Gálfi F.(Horváth G., Szűcs D.)
Sárrétudvari: Kiss B. - Dul S., Kiss Cs., Jenei B.(Kolompár A.), Kiss N.(Horváth Á.), Balás V., Vass Á., Nagy L., Kecskés G.(Szabó T.), Kiss D., Nagy M.(Kardos D.). Vezetőedző: Szabó Lajos
DEAC: Kovács M. - Oláh D., Bora P.(Fischer T.), Zsolczai G.(Kőrizs Á.), Pirka T., Vadon M.(Bartók Cs.), Tar K.(Szopkó V.), Légrádi M., Grecskó M., Bényei R.(Kemecsei Cs.), Molnár L.(Papp G.). Vezetőedző: Korhut Mihály
Gól: Bora P.(2), Tar K., Légrádi M.
Szabó Lajos: A negyedik percig a kapunkig nem jutott el az ellenfél, és mi számos gólszerzési lehetőséget alakítottunk ki. A semmiből vezetést szereztek, aki csak az eredményt látta, azt gondolná, hogy úgy elvertek minket, mint jég a határt, de úgy gondolom, hogy mélyen magunk tudása alatt teljesítettünk. Megérdemelten nyert a DEAC, mivel saját magunkat vertük meg. A harmadik tétmérkőzésen nem szereztünk gólt, nyilván előbb-utóbb várható volt egy hasonló eredmény. A mérkőzés előtt felhívtam a támadó szekció figyelmét, hogy mindent tegyenek meg a gólszerzés érdekében, mert a védekezésért felelős játékosoknak is kell a pozitív impulzus, hogy újból erőt tudjanak meríteni egy rúgott gólból, nem a támadók nyakába szeretném varrni ezt a súlyos vereséget, de muszáj lesz megújulni és rendezni sorainkat. Gratulálok a DEAC csapatának! Hajrá Udvari!
Korhut Mihály nem nyilatkozott.
Hajdúböszörményi TE - Balmazújvárosi FC 1-2(1-0)
130 néző. Vezette: Nagy L.(Kovács Á., Boa L.)
HTE: Nagy S. - Papp P., Csecsődi I., Jónizs Á., Fehér Z.(Balogh M.), Buglyó I., Koszta M., Horváth L.(Kovács Á.), Révész M., Szekeres Á.(Uzonyi B.), Szanyi D.(Bagdi L.). Vezetőedző: Rákos Csaba
Balmazújváros: Ferenczi J. - Domonkos Sz.(Kovács B.), Rákos B.(Harangi N.), Linzenbold Zs.(Rőth A.), Somogyi S., Csiszár I., Drobina M.(Siket P.), Szegedi B.(Balla B.), Nagy T., Csatári D. Vezetőedző: Kerek Balázs
Gól: Buglyó I. Ill. Harangi N.(2). Jók: Buglyó I. Ill. Harangi N.
Rákos Csaba: Egy jó első félidő után az újvárosi kolléga jól cserélt és megfordították a mérkőzést. Helyt álltunk ismét, de a helyzetek megint kimaradtak, így pedig nem marad más, mint gratulálni az ellenfélnek! Mi pedig igyekszünk tovább fejlődni!
Kerek Balázs: A múlt hétvégi és a hétközi mérkőzés-teljesítményünk a mai 90 perc alatt sehol nem mutatkozott meg. Nem tudom, és nem értem, mi történt, de nagyon kevés volt a mai egy ilyen szervezett és sokat futó ellenfél ellen. Őszintén, a mai mérkőzésen én a csapatnak egy pontot sem adnék, de azt szokták mondani, hogy egy jó csapat ilyen mérkőzéseken is begyűjti. Jövő hétre ez édeskevés lesz. További sok sikert kívánok Rákos Csaba barátomnak és a csapatának! Fel a fejjel, és csinálják tovább, mert sok van bennük!
A Tabella
