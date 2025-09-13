Vármegyei I. Osztály 6. forduló

Balmazújvárosi FC - Bestrong SC 5-1(2-0)

120 néző. Vezette: Nagy L.(Piskóczi L., Piskóczi Zs.)

Balmazújváros: Ferenczi J.(Bodnár M.) - Domonkos Sz.(Balla B.), Rákos B., Veres Z.(Csengeri K.), Nagy L.(Rőth A.), Somogyi S., Galla P., Csiszár K.(Kerekes B.), Harangi N.(Láda I.), Drobina N., Nagy T.(Kovács B.). Vezetőedző: Kerek Balázs

Bestrong: Vámos M. - Áros Cs., Gurbai B.(Varga L.), Bucz B., Juhász B., Berki B., Sallai T., Virág B.(Kang J.), Nagy N.(Barabás Z.), Katona Z.(Besenczky D.), Ferenczi T.(Balogh B.). Vezetőedző: Kovács Miklós

Gól: Drobina M.(3), Gallą P., Harangi N. Ill. Barabás Z. Jók: mindenki Ill. senki

Kerek Balázs: Nagyon örülök, hogy így álltak bele a srácok a meccsbe. Az év eddigi legjobb hozzáállását és játékát tették a pályára. Kár a múlt heti eredményért, de megyünk tovább és készülünk a kupára, ahol revansot vehetünk. Emelem a kalapom a játékosok előtt! További sok sikert Mikiéknek!

Kovács Miklós: Megérdemelten nyert a Balmaz, mi pedig tovább ástuk a gödrünket, hátha medence lesz egyszer belőle…

Monostorpályi SE - Hajdúböszörményi TE 1-0(0-0)

200 néző. Vezette: Rizán Zs.(Muszka Z., Horváth G.)

Monostorpályi: Barta S. - Ménes M., Csörgő K., Juhász N., Pataki Zs., Rostás G., Nagy Sz., Gyügyei Z., Sós D., Zurbó B., Ujvárosi M. Vezetőedző: Bereczky Bence

HTE: Szekeres Á. - Papp P., Uzonyi B.(Kovács Á.), Csecsődi I., Jónizs Á., Sustyák B.(Bagdi L.), Buglyó I., Koszta M., Horváth L.(Révész M.), Szekeres Á., Fehér Z.(Szabó Z.). Vezetőedző: Rákos Csaba

Gól: Csörgő K. Jók: mindenki ill. Nagy S., Papp P. Ifi: 6-2

Bereczky Bence: Legszebb eredmény az 1-0, bár edzői szempontból kicsit stresszes. Nem tudom, mi történik az ellenfél kapusaival, amikor ellenünk védenek, de mintha valami szuperképességre tennének ilyenkor szert, 10-esre védett a böszörményi hálóőr. Örülök, hogy szünetben hatott a hegyi beszéd, a második félidő alapján nem férhetett kétség a győzelmünkhöz. Gratulálok Sanyikának az első felnőtt, kapott gól nélküli Vármegye I.-es mérkőzéséhez, különösen szívet melengető a teljesítménye annak tükrében, hogy 3 éve még a kaput rohamozta csatárként a serdülőben. Köszönjük Mikinek a profi bemutatkozást, a lime-os Miller az új bányai! Köszönjük az Ultras Monostornak, hogy elbírta Váradi hiányát, ma sem csendben kellett futballoznunk. Méltatlankodtam ma is néha, de ha minden játékvezető ilyen stílussal és emberséggel állna a csapatokhoz, lényegesen kevesebb lenne a probléma. Jövő héten matiné Nánáson, igyekszünk bravúrgyőzelmet aratni a bajnoki címvédő és a bajnokaspiráns ellen. Forza Monostor!