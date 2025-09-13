szeptember 13., szombat

Vármegyei I.

39 perce

„Tovább ástuk a gödrünket, hátha medence lesz egyszer belőle…”

Címkék#vármegye I#megye I.#labdarúgás#megyei foci#foci

Mutatjuk az eredményeket! 8 mérkőzést játszottak le szombaton a Hajdú-Bihar Vármegyei I. osztályban.

Haon.hu

Vármegyei I. Osztály 6. forduló

Balmazújvárosi FC - Bestrong SC 5-1(2-0)

120 néző. Vezette: Nagy L.(Piskóczi L., Piskóczi Zs.)

Balmazújváros: Ferenczi J.(Bodnár M.) - Domonkos Sz.(Balla B.), Rákos B., Veres Z.(Csengeri K.), Nagy L.(Rőth A.), Somogyi S., Galla P., Csiszár K.(Kerekes B.), Harangi N.(Láda I.), Drobina N., Nagy T.(Kovács B.). Vezetőedző: Kerek Balázs

Bestrong: Vámos M. - Áros Cs., Gurbai B.(Varga L.), Bucz B., Juhász B., Berki B., Sallai T., Virág B.(Kang J.), Nagy N.(Barabás Z.), Katona Z.(Besenczky D.), Ferenczi T.(Balogh B.). Vezetőedző: Kovács Miklós

Gól: Drobina M.(3), Gallą P., Harangi N. Ill. Barabás Z. Jók: mindenki Ill. senki

Kerek Balázs: Nagyon örülök, hogy így álltak bele a srácok a meccsbe. Az év eddigi legjobb hozzáállását és játékát tették a pályára. Kár a múlt heti eredményért, de megyünk tovább és készülünk a kupára, ahol revansot vehetünk. Emelem a kalapom a játékosok előtt! További sok sikert Mikiéknek!

Kovács Miklós: Megérdemelten nyert a Balmaz, mi pedig tovább ástuk a gödrünket, hátha medence lesz egyszer belőle…

Monostorpályi SE - Hajdúböszörményi TE 1-0(0-0)

200 néző. Vezette: Rizán Zs.(Muszka Z., Horváth G.)

Monostorpályi: Barta S. - Ménes M., Csörgő K., Juhász N., Pataki Zs., Rostás G., Nagy Sz., Gyügyei Z., Sós D., Zurbó B., Ujvárosi M. Vezetőedző: Bereczky Bence

HTE: Szekeres Á. - Papp P., Uzonyi B.(Kovács Á.), Csecsődi I., Jónizs Á., Sustyák B.(Bagdi L.), Buglyó I., Koszta M., Horváth L.(Révész M.), Szekeres Á., Fehér Z.(Szabó Z.). Vezetőedző: Rákos Csaba

Gól: Csörgő K. Jók: mindenki ill. Nagy S., Papp P. Ifi: 6-2

Bereczky Bence: Legszebb eredmény az 1-0, bár edzői szempontból kicsit stresszes. Nem tudom, mi történik az ellenfél kapusaival, amikor ellenünk védenek, de mintha valami szuperképességre tennének ilyenkor szert, 10-esre védett a böszörményi hálóőr. Örülök, hogy szünetben hatott a hegyi beszéd, a második félidő alapján nem férhetett kétség a győzelmünkhöz. Gratulálok Sanyikának az első felnőtt, kapott gól nélküli Vármegye I.-es mérkőzéséhez, különösen szívet melengető a teljesítménye annak tükrében, hogy 3 éve még a kaput rohamozta csatárként a serdülőben. Köszönjük Mikinek a profi bemutatkozást, a lime-os Miller az új bányai! Köszönjük az Ultras Monostornak, hogy elbírta Váradi hiányát, ma sem csendben kellett futballoznunk. Méltatlankodtam ma is néha, de ha minden játékvezető ilyen stílussal és emberséggel állna a csapatokhoz, lényegesen kevesebb lenne a probléma. Jövő héten matiné Nánáson, igyekszünk bravúrgyőzelmet aratni a bajnoki címvédő és a bajnokaspiráns ellen. Forza Monostor!

Rákos Csaba: Egy fizikális mérkőzésen a hazai csapat rutinosabb játékosainak köszönhetően otthon tartották a három pontot. Fiatal csapatom a meccs nagy részében szervezetten játszott, de ez most nem volt elég a pontszerzéshez! A Monostornak gratulálunk!

Püspökladányi LE - Hajdúnánás FK 2-4(0-3)

150 néző. Vezette: Juhász D.(Gálfi F., Dr. Szigeti K.)

Püspökladány: Oláh Z. - Simon N., Orbán P.(Balogh T.), Dobi B., Tóth A., Baranyi L.(Mester M.), Németh M., Gurbai J., Goncalves I., Nagy V., Hári B. Vezetőedző: Szabó Máté

Hajdúnánás: Csapó B.(Kovács D.) - Bencze D.(Tóth Cs.), Pelles G.(Pinczés K.), Papp K., Tóth B., Ujvári Zs., Lakatos N.(Virág G.), Pelles D.(Varga B.), Gellén B., Porkoláb B., Tóth G.(Farkas M.). Vezetőedző: Daróczi Péter

Gól: Simon N., Gurbai J. Ill. Pelles G.(2), Ujvári Zs., Papp K. Jók: senki ill. mindenki

Szabó Máté: Nem a legjobb előjelekkel vágtunk neki a regnáló bajnok elleni találkozónak, hiszen egyik középcsatárunk sem állt rendelkezésre, így kénytelenek voltunk szokatlan szerkezetben pályára lépni. A csapat összetétele sem volt hétköznapi, ugyanis kilenc 20 év alatti játékos kapott szerepet a kezdőcsapatban. Próbáltuk megszervezni a védekezésünket, de sajnos elkerülhető gólokat kaptunk az első félidőben, viszont a második félidei teljesítményért le a kalappal. Ki kell emelni a játékvezetői hármast, hiszen nagyon magas színvonalon vezették a mérkőzést!

Daróczi Péter nem nyilatkozott. 

Hajdúsámson - Nyíradony VVTK 4-1(1-0)

130 néző. Vezette: Kövér T.(Szűcs L., Papp J.)

Hajdúsámson: Kökényesi Cs.(Nagy P.) - Tóth B., Erdős R., Kofi A.(Virág T.), Kiss J.(Trencsényi J.), Bartha Z.(Tóth B.), Nagy J., Kiss L.(Komádi B.), Kanalas Cs.(Bordás Á.), Éles M., Szatmári M. Vezetőedző: Tamás Márk

Nyíradony: Rácz T. - Gyurina J.(Vincze G.), Perényi R., Vietorisz Á.(Illés G.), Szilágyi T.(Szabó I.), Bara M., Németi M., Tövisháti M., Biró B., Siska G., Forgó P.(Szabó B.). Játékosedző: Szabó Balázs

Gól: Virág T.(2), Erdős R., Bartha Z. Ill Siska G. Jók: mindenki ill. Siska G.

Tamás Márk: A fiúk javítottak a múlt heti vereség után! Az első félidőben nagy nyomást helyeztünk az ellenfelünkre, amit a vendégek nem bírtak el, így előnybe kerültünk. A második játékrészben kicsit visszaengedtük őket a meccsbe, de a végén magabiztosan húztuk be a rangadót! Jövő héten újabb derbi vár ránk, készülünk ezerrel! Sok sikert a vendégcsapatnak, hajrá Sámson!

Szabó Balázs: Megérdemelt hazai győzelem született a mai meccsen, több helyzetet alakítottak ki, mi előrefele gyengén szerepeltünk. Azt viszont nem értem, hogy a játékvezetőknek miért kellett ennyire segítenie a hazai csapatot! Sok sikert a sámsoniaknak!

Bocskai SE - Aqua-General HSE 1-8(0-3)

150 néző. Vezette: Varga F.(Pécsi G., Potyók J.)

Bocskai: Bányai Cs. - Nagy N., Kolompár K., Kolompár Krisztofer, Nagy O., Medve M., Vértesi N., Szabó K., Vértesi D., Kolompár J., Károlyi A. Vezetőedző: Oláh Sándor

HSE: Domonkos D. - Kónya Cs., Kovács M., Tóth L., Szathmári Zs., Sinyi T., Éles Z., Bogár M., Karika B., Pallagi J., Mezei B. Vezetőedző: Szabó László

Gól: Kolompár K. Ill. Tóth L.(3), Bordán A.(2), Mezei B., Kovács M., Éles Z. Jók: senki ill. mindenki. Ifi: 0-3

Oláh Sándor: Ma egy csapat volt a pályán.

Szabó László: Jó játékkal magabiztos győzelmet arattunk.

BUSE - Kabai Meteorit SE 0-2(0-2)

120 néző. Vezette: Varga Gy.(László J., Tóth Á.)

BUSE: Mező L. - Kovács D.(Nagy D.), Békési D.(Ékes G.), Magyar Sz., Csordás J., Alimán J., Sipos R.(Jánosi B.), Szatmári Á., Ertsey Zs., Spitzmüller L.(Bagi T.), Nagy I.(Mező Sz.). Vezetőedző: Szitkó Róbert

Kaba: Molnár T. - Molnár Cs., Kígyós K.(Furkó L.), Plókai G., Somogyi I., Nagy J.(Johan Gy.), Tóth I., Tóth Z., Szőke Cs., Oláh S.(Kovács M.), Tóth P. Vezetőedző: Id. Tóth Péter

Gól: Nagy J., Szőke Cs. Jók: senki ill. mindenki. Ifi: 4-1

Szitkó Róbert nem nyilatkozott. 

Tóth Péter: Gratulálok a csapatnak! Magabiztos győzelmet szereztünk, kis szerencsével, kapott gól nélkül.

DEAC II - Létavértes SC’97 12-1(5-1)

100 néző. Vezette: Hajdú I.(Nagy B., Papp Á.)

DEAC: Kovács M.(Osztotics B.) - Légrádi M., Fischer T.(Nagy A.), Oláh D.(Zsolczai G.), Bora P., Pirka T., Tar K.(Szopkó V.), Grecskó M.(Kecskés M.), Bényei R., Kőrizs Á., Almási Z. Vezetőedző: Korhut Mihály

Létavértes: Molnár K. - Vida F., Balogh J., Pankotai L.(Ansah W.), Pál A.(Oláh J.), Ágoston Á., Amanku P., Ojo O., Ahmed R., Emeka A., Nagy K. Vezetőedző: Árva Barna

Gól: Tar K.(3), Szopkó V.(3), Nagy A.(2), Légrádi M., Bora P., Vadon M., Zsolczai G. Ill. Ágoston Á. Jók: mindenki ill. senki

Korhut Mihály: Gratulálok a csapatomnak és a Létának is, hogy végig játszották a mérkőzést!

Árva Barna: Kitűnő játékvezetés mellett ez így is a mi csapatunk. Gratulálok Korhut Misinek, aki annak idején az NB III.-ban itt, Létán játszott.

Sárréti DSK - Téglás VSE 0-0(0-0)

160 néző. Vezette: Csiszár K.(Szabó P., Pál G.)

Sárrétudvari: Kiss B. - Szabó T.(Dul S.), Kiss Cs., Kiss N., Kolompár A.(Jenei B.), Vass Á.(Kardos D.), Nagy M., Horváth Á.(Németh Z.), Balás V.(Kecskés G.), Nagy L., Kiss D. Vezetőedző: Szabó Lajos

Téglás: Ovszijenko V. - Kiss J., Kapusi J., Hegedüs T., Nagy K., Szabó I., Kántor T., Danó Zs.(Névtelen S.), Csapó A., Lovas R.(Vékony Zs.), Kóka R. Játékosedző: Ovszijenko Volodimir

Jók: Kiss Cs. Ifi: 3-2 

Szabó Lajos: Tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, mivel minden mérkőzésükből kihozták a maximumot, ettől féltem is egy kicsit, és be is igazolódott. A mérkőzés elején egy komoly lehetőségünk volt a vezetés megszerzésére, de a játékosunk a passz helyett a lövést választotta. Szünetben váltottunk, jól kezdtük a játékot, komoly ziccereink voltak, de sajnos mindent sikerült kihagyni. Az utolsó percekben a szerencsével határos módon tudtuk megtartani az egy pontot, igazságos döntetlen született. Maradt bennünk hiányérzet, fájó döntetlen, de az összképet nézve igazságos döntetlen született. Gratulálok az ifi csapatnak a győzelemhez! További sok sikert a Téglásnak!

Ovszijenko Volodimir: Az első félidei teljesítményünk alapján mi, a második félidei mutatott játékunk alapján pedig az ellenfél állt közelebb a győzelemhez. Igazságos döntetlen született a mai mérkőzésen. Dolgozunk tovább!

A tabella

  1. Hajdúnánás FK 6 6 0 0 20-8 18
  2. Aqua-General HSE 6 5 0 1 18-2 15
  3. Hajdúsámson 6 5 0 1 19-7 15
  4. Sárréti DSK 6 4 1 1 15-5 13
  5. Balmazújvárosi FC 6 4 0 2 24-11 12
  6. Monostorpályi SE 6 4 0 2 13-6 12
  7. BUSE 6 3 1 2 12-9 10
  8. Püspökladányi LE 6 3 0 3 15-15 9
  9. DEAC 6 2 1 3 17-11 7
  10. Kabai Meteorit SE 6 2 1 3 8-14 7
  11. Téglás VSE 6 1 3 2 7-8 6
  12. Nyíradony VVTK 6 1 3 2 8-10 6
  13. Hajdúböszörményi TE 6 2 0 4 9-15 6
  14. Bestrong SC 6 0 1 5 5-17 1
  15. Létavértes SC’97 6 0 1 5 3-39 1
  16. Bocskai SE 6 0 0 6 6-25 0

