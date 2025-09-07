Vármegyei I. Osztály 5. forduló

Létavértes SC’97 - Téglás VSE 0-3(0-3)

120 néző Vezette: Nazsa T.(Percze Zs., Horváth G.)

Létavértes: Kállai P. - Vida F., Szalma N.(Balogh J.), Pankotai L., Lakatos B.(Máslányi N.), Ojo O., Amanku P., Pál A., Ahmed R.(Máslányi S.), Mazsu S., Emeka-Ali F. Vezetőedző: Árva Barna

Téglás: Ovszijenko V. - Sigér S.(Dobrán T.), Hegedüs T., Nagy K.(Kapusi J.), Szabó I., Kántor T., Danó Zs.(Nagy L.), Kiss J.(Dudás I.), Csapó A., Kóka R.(Juhász M.), Lovas R.(Névtelen S.) Játékosedző: Ovszijenko Volodimir

Gól: Emeka-Ali F.(ög), Szalma N.(ög), Kántor T.

Jók: senki ill. mindenki

Ifi:

Árva Barna: A csapat küzdött, de ma a Téglás jobb volt. Gratulálunk nekik!

Ovszijenko Volodimir: A célunkat sikerült megvalósítani, mert a három pontot elhoztuk Létavértesről. A csapat mutatott játékával viszont nem vagyok maradéktalanul megelégedve. Nagyon sok javítani, csiszolni valónk van még védekezésben és támadásban is. Dolgozunk és megyünk tovább az úton.

A tabella 1. Hajdúnánás FK 5 5 0 0 16-6 15 2. Aqua-General HSE 5 4 0 1 10-1 12 3. Hajdúsámson 5 4 0 1 15-6 12 4. Sárréti DSK 5 4 0 1 15-5 12 5. BUSE 5 3 1 1 12-7 10 6. Balmazújvárosi FC 5 3 0 2 19-10 9 7. Püspökladányi LE 5 3 0 2 13-11 9 8. Monostorpályi SE 5 3 0 2 12-6 9 9. Nyíradony VVTK 5 1 3 1 7-6 6 10. Hajdúböszörményi TE 5 2 0 3 8-10 6 11. Téglás VSE 5 1 2 2 7-8 5 12. DEAC 5 1 1 3 5-10 4 13. Kabai Meteorit SE 5 1 1 3 6-14 4 14. Bestrong SC 5 0 1 4 4-12 1 15 Létavértes SC’97 5 0 1 4 2-27 1 16. Bocskai SE 5 0 0 5 5-17

