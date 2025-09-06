szeptember 6., szombat

Vármegyei I.

16 perce

„Enni jöttünk nem győzni”

Címkék#megye I#vármegye I#labdarúgás#megyei foci#Hajdú-Bihar

Mutatjuk az eredményeket! 7 mérkőzést játszottak le szombaton a Hajdú-Bihar Vármegyei I. Osztályban.

Haon.hu

Vármegyei I. Osztály 5. forduló

Hajdúböszörményi TE - Bestrong SC 2-0(0-0)

140 néző. Vezette: Faragó F.(Szima B., Pete A.)

HTE: Szekeres Á. - Papp P., Uzonyi B.(Kovács Á.), Csecsődi I., Jónizs Á., Sustyák B.(Bagdi L.), Buglyó I., Koszta M., Horváth L.(Révész M.), Szekeres Á., Fehér Z.(Szabó Z.) Vezetőedző: Rákos Csaba

Bestrong: Vámos M. - Áros Cs.(Besenczky D.), Gurbai B.(Kang J.), Bucz B.(Ferenczi T.), Juhász B., Hegedűs Gy., Berki B.(Balogh B.), Katona T., Virág B.(Nagy N.), Varga V.(Sallai T.), Katona Z. Vezetőedző: Kovács Miklós

Gól: Papp P., Szekeres Á. Jók: mindenki ill. senki. Ifi: 0-8

Rákos Csaba: Igyekeztünk a játékunkat játszani. A csapat végig koncentrált volt, csakis így győzhettük le a jól játszó Bestrongot. Megyei szinten jó iramú, küzdelmes mérkőzés volt, gratulálok a csapatomnak! Miki kollégámnak és együttesének sok sikert kívánok a továbbiakban!

Kovács Miklós: Gratulálok a Böszörménynek, jól futballoztak. Isten nyugosztalja Opre Misi bácsit, vigasztalódást kívánok a családjának!

Sárréti DSK - Balmazújvárosi FC 5-1(2-1)

150 néző. Vezette: Hajdú I.(Nagy B., Pál G.)

Sárrétudvari: Kiss B. - Dul S., Kiss Cs., Jenei B.(Kardos D.), Kiss N., Nagy L., Kolompár A.(Horváth Á.), Kecskés G., Kiss D., Németh Z.(Nemes M.), Nagy M. Vezetőedző: Szabó Lajos

Balmazújváros: Ferenczi J. - Domonkos Sz.(Kerekes B.), Veres Z., Balla B.(Siket P.), Somogyi S., Linzenbold Zs., Drobina M.(Harangi N.), Szegedi B.(Nagy L.), Nagy T.(Csengeri K.), Kovács B., Csatári D. Vezetőedző: Kerek Balázs

Gól: Jenei B.(2), Kiss D., Nagy M., Kardos D. Ill. Somogyi S. Jók: mindenki ill. senki

Szabó Lajos: Egy rangadóra készültünk. Center nélkül kezdtük a meccset, próbáltunk meglepetést okozni az ellenfelünknek, egy tíz percig jól is működött, hiszen kétgólos vezetést szereztünk. Utána vagy mi, vagy a Balmaz javult fel, de az ivószünetig komoly nyomást helyeztek ránk. Sokat ívelgettünk, nem volt nálunk a labda, mikor újra visszatértünk a helyes útra, akkor tudtuk uralni a meccset ismét. Úgy gondolom, megérdemelt a győzelem még ilyen arányban is. További sok sikert a Balmaz csapatának. Továbbjutottunk a kupába is, és az ellenfél egyik játékosának szavával élve zárnám a mai nyilatkozatomat: „Enni jöttünk, nem győzni”

Kerek Balázs: Egy ilyen arányú vereségnél csak gratulálni lehet az ellenfélnek, és jövő héten kőkeményen edzeni. Gratulálok a Sárrétudvarinak!

BUSE - DEAC II 3-2(1-1)

150 néző. Vezette: Kriston T.(Kaprinyák A., Czibere B.)

BUSE: Virányi G. - Békési D.(Jánosi B.), Magyar Sz., Csordás J., Alimán J., Sipos R., Szatmári Á., Daróczi D.(Kovács D.), Ertsey Zs., Nagy R.(Hudák B.), Nagy I. Vezetőedző: Szitkó Róbert

DEAC: Kocsis M. - Oláh D., Bora P., Szopkó V.(Nagy A.), Pirka T.(Papp G.), Dari B., Zsolczai G.(Bartók Cs.), Légrádi M., Grecskó M., Kovács K., Molnár L. Vezetőedző: Korhut Mihály

Gól: Magyar Sz.(2), Ertsey Zs. Ill. Szopkó V., Nagy A. Jók: mindenki ill. mindenki

Szitkó Róbert nem nyilatkozott.

Korhut Mihály: Nehezen tudtunk alkalmazkodni a pályához, de nem szeretném erre fogni a vereséget. A játékvezetői ténykedés, ha finoman fogalmazok is, kritikán aluli volt. Szerintem egy X-es mérkőzés volt, de sajnos ma nem sikerült nyerni, jövő héten megpróbálunk javítani.

Aqua-General SE - Kabai Meteorit SE 3-0(1-0)

170 néző. Vezette: Rizán Zs.(Dr. Bendik T., Hetrovics R.)

HSE: Domonkos D. - Kónya Cs., Tóth L., Gomes S.(Éles Z.), Szathmári Zs., Butor L.(Potor M.), Bogár M.(Sallai Cs.), Karika B., Sinyi T.(Kovács M.), Pallagi J., Mezei B. Vezetőedző: Szabó László

Kaba: Kaba: Molnár T. - Tóth Z., Molnár Cs., Oláh S., Kígyós K.(Bartha D.), Szőke Cs., Plókai G., Kovács M.(Johan Gy.), Somogyi I., Nyitrai I.(Furkó L.), Nagy J. Vezetőedző: Tóth Péter

Gól: Tóth L., Mezei B., Karika B. Jók: mindenki ill. senki

Szabó László: Egy szervezett, harcos csapat ellen stabil játékkal, magabiztos győzelmet arattunk.

Tóth Péter nem nyilatkozott.

Nyíradony VVTK - Bocskai SE 4-2(1-1)

150 néző. Vezette: Szabó P.(Papp Á., Tóth M.)

Nyíradony: Rácz T. - Szabó I., Gyurina J., Siska G., Perényi R., Vincze G., Szabó B., Bara M., Bíró B., Tövisháti M., Forgó P. Játékosedző: Szabó Balázs

Bocskai: Szabó A. - Tóth D., Vértesi D., Kolompár R., Kolompár K., Nagy O., Sarkadi M., Medve M., Szabó K., Vértesi N., Kolompár J. Vezetőedző: Oláh Sándor

Gól: Bíró B.(2), Perényi R., Bagdi R. Jók: Gyurina J., Bíró B. Ill. Senki. Ifi: 2-2

Szabó Balázs: Végre normális létszámban jelentünk meg a mérkőzésen, a cserék is hozzá tudtak tenni a játékhoz. Nagyon akartuk már a sikert, talán túlságosan is, nem ez volt a legszebb meccsünk, de három pontot adnak ezért is. Remélem, most már megindulunk felfelé. Jövő héten rangadó! Hajrá Adony!

Oláh Sándor nem nyilatkozott.

Hajdúnánás FK - Hajdúsámson 4-0(0-0)

180 néző. Vezette: Gulyás S.(Gajdics Z., Győri L.)

Hajdúnánás: Csapó B. - Pelles G., Papp K., Tóth B., Ujvári Zs., Pelles D., Bohács B., Gelés B., Porkoláb B., Virág G., Tóth G. Vezetőedző: Daróczi Péter

Hajdúsámson: Nagy P. - Győri R., Virág T., Samad A., Bartha Z., Nagy J., Tóth B., Kofi A., Kiss L., Szatmári M., Kanalas Cs. Vezetőedző: Tamás Márk

Gól: Pelles G.(2), Tóth G., Porkoláb B. Jók: mindenki ill. senki. Ifi: 2-1

Daróczi Péter: A mai mérkőzésen sikerült egy régi babonát leküzdenünk, hiszen győztes mérkőzésen avattuk fel az új szerelést. Minden játékosomnak gratulálok! Véleményem szerint megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Sok sikert a Sámsonnak!

Tamás Márk: Sajnos megszakadt a győzelmi széria. Egy kiegyenlített első félidő után sajnos bent maradtunk az öltözőben, az 1:0-ás gól után pedig szétestünk. Az eredmény nem mutatja hűen a játék képét, de tanulunk belőle, és megyünk tovább. További sok sikert a hazai csapatnak, megérdemelt győzelmet szereztek! Hajrá Sámson!

Monostorpályi SE - Püspökladányi LE 4-2(3-2)

160 néző. Vezette: Varga Gy.(Kovács Z., Borkó Z.) 

Monostorpályi: Bákonyi N. - Bacsó A., Szabó M., Kereszti M., Csörgő K., Rostás G., Gyügyei Z., Sós D., Szilágyi A., Szőke M., Ujvárosi M. Vezetőedző: Bereczky Bence

Püspökladány: Eszenyi V. - Balogh T., Simon N., Dobi B., Tóth A., Baranyi L., Ferenczi L., Németh M., Fegyverneki Zs., Goncalves I., Nagy V. Vezetőedző: Szabó Máté

Gól: Csörgő K., Gyügyei Z., Rostás G., Zurbó B. Jók: mindenki ill. senki. Ifi: 4-1

Bereczky Bence: A szerdai Ladány elleni fölényes kupagyőzelmet követően tudtam, hogy nehéz meccs lesz. Egy szervezett, jól felkészített, remekül kontrázó csapat ellen megszenvedtünk a három pontért. Az első félidő őszintére sikeredett, a másodikban az indiszponáltságunk ellenére stabilak voltunk. További sok sikert kívánok Ladánynak, Zurbotól meg ezt várja a vezetőség!

Szabó Máté nem nyilatkozott.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A tabella

Hajdúnánás FK 5 5 0 0 16-6 15

Aqua-General HSE 5 4 0 1 10-1 12

Hajdúsámson 5 4 0 1 15-6 12

Sárréti DSK 5 4 0 1 15-5 12

BUSE 5 3 1 1 12-7 10

Balmazújvárosi FC 5 3 0 2 19-10 9

Püspökladányi LE 5 3 0 2 13-11 9

Monostorpályi SE 5 3 0 2 12-6 9

Nyíradony VVTK 5 1 3 1 7-6 6

Hajdúböszörményi TE 5 2 0 3 8-10 6

DEAC 5 1 1 3 5-10 4

Kabai Meteorit SE 5 1 1 3 6-14 4

Téglás VSE 4 0 2 2 4-8 2

Bestrong SC 5 0 1 4 4-12 1

Létavértes SC’97 4 0 1 3 2-24 1

Bocskai SE 5 0 0 5 5-17 0

