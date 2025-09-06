„Enni jöttünk nem győzni”

Vármegyei I. Osztály 5. forduló

Hajdúböszörményi TE - Bestrong SC 2-0(0-0)

140 néző. Vezette: Faragó F.(Szima B., Pete A.)

HTE: Szekeres Á. - Papp P., Uzonyi B.(Kovács Á.), Csecsődi I., Jónizs Á., Sustyák B.(Bagdi L.), Buglyó I., Koszta M., Horváth L.(Révész M.), Szekeres Á., Fehér Z.(Szabó Z.) Vezetőedző: Rákos Csaba

Bestrong: Vámos M. - Áros Cs.(Besenczky D.), Gurbai B.(Kang J.), Bucz B.(Ferenczi T.), Juhász B., Hegedűs Gy., Berki B.(Balogh B.), Katona T., Virág B.(Nagy N.), Varga V.(Sallai T.), Katona Z. Vezetőedző: Kovács Miklós

Gól: Papp P., Szekeres Á. Jók: mindenki ill. senki. Ifi: 0-8

Rákos Csaba: Igyekeztünk a játékunkat játszani. A csapat végig koncentrált volt, csakis így győzhettük le a jól játszó Bestrongot. Megyei szinten jó iramú, küzdelmes mérkőzés volt, gratulálok a csapatomnak! Miki kollégámnak és együttesének sok sikert kívánok a továbbiakban!

Kovács Miklós: Gratulálok a Böszörménynek, jól futballoztak. Isten nyugosztalja Opre Misi bácsit, vigasztalódást kívánok a családjának!

Sárréti DSK - Balmazújvárosi FC 5-1(2-1)

150 néző. Vezette: Hajdú I.(Nagy B., Pál G.)

Sárrétudvari: Kiss B. - Dul S., Kiss Cs., Jenei B.(Kardos D.), Kiss N., Nagy L., Kolompár A.(Horváth Á.), Kecskés G., Kiss D., Németh Z.(Nemes M.), Nagy M. Vezetőedző: Szabó Lajos

Balmazújváros: Ferenczi J. - Domonkos Sz.(Kerekes B.), Veres Z., Balla B.(Siket P.), Somogyi S., Linzenbold Zs., Drobina M.(Harangi N.), Szegedi B.(Nagy L.), Nagy T.(Csengeri K.), Kovács B., Csatári D. Vezetőedző: Kerek Balázs

Gól: Jenei B.(2), Kiss D., Nagy M., Kardos D. Ill. Somogyi S. Jók: mindenki ill. senki

Szabó Lajos: Egy rangadóra készültünk. Center nélkül kezdtük a meccset, próbáltunk meglepetést okozni az ellenfelünknek, egy tíz percig jól is működött, hiszen kétgólos vezetést szereztünk. Utána vagy mi, vagy a Balmaz javult fel, de az ivószünetig komoly nyomást helyeztek ránk. Sokat ívelgettünk, nem volt nálunk a labda, mikor újra visszatértünk a helyes útra, akkor tudtuk uralni a meccset ismét. Úgy gondolom, megérdemelt a győzelem még ilyen arányban is. További sok sikert a Balmaz csapatának. Továbbjutottunk a kupába is, és az ellenfél egyik játékosának szavával élve zárnám a mai nyilatkozatomat: „Enni jöttünk, nem győzni”