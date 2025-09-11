Labdarúgás
1 órája
Mutatjuk, milyen meccseket rendeznek péntektől vasárnapig Hajdú-Biharban!
Az I., a II. és III. osztályban is rendeznek meccseket. Mutatjuk a vármegyei focikörképet.
A válogatott-szünetnek hamarosan vége, a magyar csapatok hétvégén már a Magyar Kupában mérettetik meg magukat. A hajdú-bihari alakulatok is pályára lépnek, összeszedtük a vármegyei focikörképet – péntektől vasárnapig nagy a meccskínálat.
VÁRMEGYEI FOCIKÖRKÉP
- I. osztály, 6. forduló
Péntek 18:30: Balmazújvárosi FC–Bestrong SC
Szombat 15 óra: Monostorpályi SE–HTE, Püspökladányi LE - Hajdúnánás FK, Hajdúsámson–Nyíradony VVTK, Bocskai SE–Aqua-General HSE, BUSE–Kabai Meteorit SE, DEAC–Létavértes SC’97, Sárréti DSK–Téglás
- II. osztály, észak, 4. forduló
Szombat 15 óra: Görbeházi KSE–Hajdúdorog SE, Józsa SE–Nyírábrány, Polgár VSE–Egyeki SBSE, Tiszacsege VSE–Nyírmártonfalva SE
Vasárnap 15 óra: Petőfi Sportegyesület–Bestrong SC II.
- II. osztály, dél, 4. forduló
Szombat 15 óra: Nagyrábé–NSC Nagyhegyes, Nádudvari SE–Báránd KSE, Ebesi SBKE–Blondy FC Esztár, KSE Földes–Derecskei LSE
Vasárnap 15 óra: Mikepércs–Biharkeresztesi VSE
- Vármegyei III., észak, 4. forduló
Vasárnap 15 óra: Bocskai SE II.–Martinka, Fülöp SE–Hajdúhadházi FK, Hortobágyi LSE–Álmosdi Sportklub, Újszentmargita FE–Hajdúsámson II.
- Vármegyei III., dél, 4. forduló
Szombat 15 óra: Hajdúbagosi SE – SRE Komádi, Bihartorda KSE – Hosszúpályi SE
Vasárnap 15 óra: Kismarjai SE–Mezősas SE, Szentpéterszegi SC–Sáránd SE
