Mutatjuk, milyen meccseket rendeznek péntektől vasárnapig Hajdú-Biharban!

A válogatott-szünetnek hamarosan vége, a magyar csapatok hétvégén már a Magyar Kupában mérettetik meg magukat. A hajdú-bihari alakulatok is pályára lépnek, összeszedtük a vármegyei focikörképet – péntektől vasárnapig nagy a meccskínálat.

Vármegyei focikörkép: A Hajdúnánás ezúttal Püspökladányba látogat majd

Forrás: Hajdúnánás FK / Facebook