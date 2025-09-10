Varga Tibor: peches barcelonai hétvége, de Misanóban lehet javítani

Barcelona mellett rendezték a MotoE-világbajnokság 5. fordulóját, ám Varga Tibor, a Snipers Team hajdúsági pilótája számára nem alakult szerencsésen a hétvége. A pénteki nap rémálomszerűen indult: a motor műszaki problémái miatt a 18 éves versenyző az első és második szabadedzést is a boxutcában töltötte, miközben a Ducati szakemberei próbálták elhárítani a hibát. A kvalifikációra végre sikerült működőképessé tenni a gépet, de Tibornak szinte a nulláról kellett felépítenie a tempót. Mindössze három gyors kört tudott teljesíteni, 1:48.645-ös idejével a 13. rajthelyet szerezte meg.

Varga Tibor

Forrás: Varga Tibor/Facebook

Varga Tibor jó rajtokat vett

A szombati első futamon Varga Tibor remekül kapta el a rajtot, és már az első két kanyar után a nyolcadik helyre zárkózott fel. Végül tizedikként intették le, amivel újabb hat világbajnoki pontot gyűjtött. A második verseny azonban nem tartott sokáig: a balmazújvárosi rider ismét jól startolt, de az első körben elcsúszott, így idő előtt véget ért számára a motorverseny.

Szerencsére nincs idő a búslakodásra, hiszen a hétvégén már az olaszországi Misanóban, a Marco Simoncelli nevét viselő pályán folytatódik a MotoE-világbajnokság, ahol új esély nyílik a javításra.

– A barcelonai hétvége nem volt a legszerencsésebb, amit nagyon sajnálok, mert egy jó eredménytől estem el. Nem hibáztatok senkit, megyek tovább és teszem a dolgom. A hétvégén Misanóban versenyzem újra a MotoE-világbajnokságon. Nagyon várom, mert szeretném megmutatni, mire vagyok képes. Bízom benne, hogy ezúttal minden klappolni fog, és nem hátráltat semmi – nyilatkozta a közösségi oldalána debreceni születésű pilóta.