szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

16°
+25
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyorsasági motor

57 perce

Varga Tibor: peches barcelonai hétvége, de Misanóban lehet javítani

Címkék#MotoE#világbajnokság#gyorsasági motor#Varga Tibor

A hajdúsági pilótát műszaki gondok hátráltatták. Varga Tibor újabb viklágbajnoki pontokat szerzett

Haon.hu

Barcelona mellett rendezték a MotoE-világbajnokság 5. fordulóját, ám Varga Tibor, a Snipers Team hajdúsági pilótája számára nem alakult szerencsésen a hétvége. A pénteki nap rémálomszerűen indult: a motor műszaki problémái miatt  a 18 éves versenyző az első és második szabadedzést is a boxutcában töltötte, miközben a Ducati szakemberei próbálták elhárítani a hibát. A kvalifikációra végre sikerült működőképessé tenni a gépet, de Tibornak szinte a nulláról kellett felépítenie a tempót. Mindössze három gyors kört tudott teljesíteni, 1:48.645-ös idejével a 13. rajthelyet szerezte meg.

A hajdúsági pilótát műszaki gondok hátráltatták a barcelonai hétvégén, ennek ellenére Varga Tibor újabb hat világbajnoki pontot tett hozzá az eddigiekhez.
Varga Tibor
Forrás: Varga Tibor/Facebook

Varga Tibor jó rajtokat vett

A szombati első futamon Varga Tibor remekül kapta el a rajtot, és már az első két kanyar után a nyolcadik helyre zárkózott fel. Végül tizedikként intették le, amivel újabb hat világbajnoki pontot gyűjtött. A második verseny azonban nem tartott sokáig: a balmazújvárosi rider ismét jól startolt, de az első körben elcsúszott, így idő előtt véget ért számára a motorverseny.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Szerencsére nincs idő a búslakodásra, hiszen a hétvégén már az olaszországi Misanóban, a Marco Simoncelli nevét viselő pályán folytatódik a MotoE-világbajnokság, ahol új esély nyílik a javításra.

– A barcelonai hétvége nem volt a legszerencsésebb, amit nagyon sajnálok, mert egy jó eredménytől estem el. Nem hibáztatok senkit, megyek tovább és teszem a dolgom. A hétvégén Misanóban versenyzem újra a MotoE-világbajnokságon. Nagyon várom, mert szeretném megmutatni, mire vagyok képes. Bízom benne, hogy ezúttal minden klappolni fog, és nem hátráltat semmi – nyilatkozta a közösségi oldalána debreceni születésű pilóta.

A MotoE-világbajnokság állása

  1. Mattia Casadei    132     
  2. Lorenzo Baldassarri    132
  3. Alessandro Zaccone    122
  4. Nicholas Spinelli    114
  5. Matteo Ferrari    112
  6. Eric Granado    109
  7. Andrea Mantovani    109
  8. Hector Garzo    92
  9. Kevin Zannoni    86
  10. Jordi Torres    79
  11. Oscar Gutierrez    65
  12. Jacopo Hosciuc    59
  13. Varga Tibor    46
  14. Alessio Finello    38
  15. Luca Bernardi    31
  16. Maria Herrera    29
  17. Raffaele Fusco    22
  18. Tommaso Occhi    11
  19. Diego Perez    4

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu