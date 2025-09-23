szeptember 23., kedd

Tekla névnap

28°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

35 perce

Komoly mérföldkőhöz ért Vajda Botond

Címkék#DVSC#Vajda Botond#Debreceni VSC#RangAdó Gála#NB I

A DVSC futballistája a Kisvárda ellen ünnepelhetett.

Haon.hu

– A Kisvárda elleni találkozó után szép mérföldkőhöz érkezett a DVSC játékosa, Vajda Botond, aki a hétvégén pályafutása 50. mérkőzését játszotta az NB I-ben, mindet piros-fehérben. A mindössze 21 esztendős játékos 2023 nyarán került a Lokihoz, melynek meghatározó játékosa lett, 50 meccse során 7 gól és 4 gólpassz fűződik a nevéhez, betalált többek között a Ferencváros, a Puskás Akadémia és a Fehérvár ellen is. Az U21-es válogatottba rendszeresen meghívott Vajda teljesítményére már országos szinten is felfigyeltek, 2024 májusában őt választották az év felfedezettjének a RangAdó Gálán – írta a klubhonlap. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu