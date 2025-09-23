Komoly mérföldkőhöz ért Vajda Botond

– A Kisvárda elleni találkozó után szép mérföldkőhöz érkezett a DVSC játékosa, Vajda Botond, aki a hétvégén pályafutása 50. mérkőzését játszotta az NB I-ben, mindet piros-fehérben. A mindössze 21 esztendős játékos 2023 nyarán került a Lokihoz, melynek meghatározó játékosa lett, 50 meccse során 7 gól és 4 gólpassz fűződik a nevéhez, betalált többek között a Ferencváros, a Puskás Akadémia és a Fehérvár ellen is. Az U21-es válogatottba rendszeresen meghívott Vajda teljesítményére már országos szinten is felfigyeltek, 2024 májusában őt választották az év felfedezettjének a RangAdó Gálán – írta a klubhonlap.