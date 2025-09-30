Urbin Péter: Küzdelmes meccsen vagyunk túl

– Brusztolós mérkőzést vívott az újonc Gödöllő ellen a DEAC labdarúgócsapata múlt vasárnap. Papp G. Benedek szépségdíjas szabadrúgása nyomán már a 10. percben vezetést szereztek a hazaiak a Dóczy utcai sportcampuson rendezett találkozón. A folytatásban is a debreceniek akarata érvényesült a pályán, a 67. minutumban ráadásul tíz emberre fogyatkoztak a vendégek, akiktől Nagy Barnabás volt kénytelen kiállni, miután megkapta második sárgáját. Érett az újabb debreceni gól, sorra dolgozták ki a helyzeteket a fekete-fehérek, végül a hosszabbításban jött össze a második találat, az ifjú Nagy Attila jobbról beadott labdáját Soltész János juttatta a kapuba – írta a deac.hu.

Urbin Péter nyilatkozatát itt olvashatja.