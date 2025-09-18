Magyar-román: senki sem írthatott volna izgalmasabb forgatókönyvet

Remélhetőleg a történelem megismétli majd önmagát a magyar és a román férfi futsalválogatott csütörtöki Európa-bajnoki pótselejtező mérkőzésén. A két együttes 20 órakor (tv: M4 Sport) csap majd össze a debreceni Főnix Arénában, a párharc (melynek ez lesz az első mérkőzése) győztese jövő év elején részt vesz a lett–litván–szlovén közös rendezésű Eb-n. Ahogy arról ebben az írásunkban is megemlékeztünk, tíz évvel ezelőtt, 2015. szeptember 23-án már összecsapott egyszer a Főnixben a két válogatott egy ilyen pótselejtezőn – akkor a visszavágót rendezték Debrecenben –, és a mieink egy fordulatos összecsapáson 4–3-ra nyertek, kijutva a kontinensviadalra. Annak az együttesnek a magyar futsal egyik ikonja, Trencsényi János volt a csapatkapitánya, akit portálunkaz akkori mérkőzésről kérdezett. – Úgy emlékszem, az odavágó 2–2 lett úgy, hogy kétgólos hátrányból álltunk fel, de sajnos eléggé alárendelt szerepet játszottunk, és kisebb csoda volt, hogy valahogy kiegyenlítettünk a végén. Szerintem a románok még ekkor is úgy voltak vele, hogy jó, iksz lett, de ez a magyar csapat gyenge, úgyhogy biztos, hogy megvernek majd minket a Főnixben. Mi meg úgy gondoltuk, nagyon erős az ellenfél, de ha mindent megteszünk, akkor lesz esélyünk egy győzelmet kicsikarni a második mérkőzésen. De nemcsak mi fogadkoztunk, hanem a drukkerek is: jöttek nagypályás szurkolók egységes szerelésben az ország minden részéről. Rengetegen voltak kint, nyilván egy Románia elleni mérkőzés mindig kiemelt, így remek volt a hangulat, a srácok a kapu mögött végig nyomták a rigmusokat és a dalokat – idézte fel a 139-szeres válogatott Trencsényi.

Forrás: MTI-archív

Trencsényi János: Egymás nyakában

Szerencsére a visszavágón nagyságrenddel jobban futsalozott a válogatott, amely Harnisch góljával szerzett vezetést egy szögletvariáció után. Harnischt aztán kiállították egy vétlen kezezésért, a románok pedig Matei találatával egyenlítettek. – Matei egyébként nagy legendája a román futsalnak – emelte ki.

Úgy nézett ki, mint aki 100 éves, mert mindkét végén égette a gyertyát rendesen, de zseni volt a csávó.

Amíg bírt kocogni, addig neki mindig helye volt a román válogatottban. Ő szerezte mind a három román gólt, ez is mutatja a képességeit. Még az első meccs előtt, amikor mentünk edzeni az ottani csarnokba, láttuk, hogy áll kint egy figura cigivel meg valamilyen üveggel a kezében. Azon a környéken is sokan beszéltek magyarul, így valaki odakiáltotta, hogy ez az ember fog titeket megverni egyedül.

A többiek nézték, hogy ki ez a lelakott, pocakos valaki, de én tudtam, hogy tényleg jó.

Emlékszem, a pályaedzőnk, Korolovszki Gábor utána őrjöngött is az első összecsapáson, hogy hogy a picsába tud befűzni ez a pocakos csávó bárkit is – mondta mosolyogva a Trenyó becenevű futsalos.