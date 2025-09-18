szeptember 18., csütörtök

Futsal

1 órája

Magyar-román: senki sem írthatott volna izgalmasabb forgatókönyvet

Címkék#futsal#Magyarország#Románia#Főnix Aréna#Trencsényi János

Ismté Európa-bajnoki pótselejtezőt vív a két együttes. Trencsényi János tíz évvel ezelőtt megérezte, hogy a magyar válogatott győzni fog a románok ellen.

Molnár Szilárd
Magyar-román: senki sem írthatott volna izgalmasabb forgatókönyvet

Remélhetőleg a történelem megismétli majd önmagát a Magyarország-Románia Európa-bajnoki pótselejtezőn, Trencsényi János idézte fel az emlékeit a mérkőzésen.

Forrás: MTI-archív

Remélhetőleg a történelem megismétli majd önmagát a magyar és a román férfi futsalválogatott csütörtöki Európa-bajnoki pótselejtező mérkőzésén. A két együttes 20 órakor (tv: M4 Sport) csap majd össze a debreceni Főnix Arénában, a párharc (melynek ez lesz az első mérkőzése) győztese jövő év elején részt vesz a lett–litván–szlovén közös rendezésű Eb-n. Ahogy arról ebben az írásunkban is megemlékeztünk, tíz évvel ezelőtt, 2015. szeptember 23-án már összecsapott egyszer a Főnixben a két válogatott egy ilyen pótselejtezőn – akkor a visszavágót rendezték Debrecenben –, és a mieink egy fordulatos összecsapáson 4–3-ra nyertek, kijutva a kontinensviadalra. Annak az együttesnek a magyar futsal egyik ikonja, Trencsényi János volt a csapatkapitánya, akit portálunkaz akkori mérkőzésről kérdezett. – Úgy emlékszem, az odavágó 2–2 lett úgy, hogy kétgólos hátrányból álltunk fel, de sajnos eléggé alárendelt szerepet játszottunk, és kisebb csoda volt, hogy valahogy kiegyenlítettünk a végén. Szerintem a románok még ekkor is úgy voltak vele, hogy jó, iksz lett, de ez a magyar csapat gyenge, úgyhogy biztos, hogy megvernek majd minket a Főnixben. Mi meg úgy gondoltuk, nagyon erős az ellenfél, de ha mindent megteszünk, akkor lesz esélyünk egy győzelmet kicsikarni a második mérkőzésen. De nemcsak mi fogadkoztunk, hanem a drukkerek is: jöttek nagypályás szurkolók egységes szerelésben az ország minden részéről. Rengetegen voltak kint, nyilván egy Románia elleni mérkőzés mindig kiemelt, így remek volt a hangulat, a srácok a kapu mögött végig nyomták a rigmusokat és a dalokat – idézte fel a 139-szeres válogatott Trencsényi.

Forrás: MTI-archív

Trencsényi János: Egymás nyakában

Szerencsére a visszavágón nagyságrenddel jobban futsalozott a válogatott, amely Harnisch góljával szerzett vezetést egy szögletvariáció után. Harnischt aztán kiállították egy vétlen kezezésért, a románok pedig Matei találatával egyenlítettek. – Matei egyébként nagy legendája a román futsalnak – emelte ki.

Úgy nézett ki, mint aki 100 éves, mert mindkét végén égette a gyertyát rendesen, de zseni volt a csávó.

Amíg bírt kocogni, addig neki mindig helye volt a román válogatottban. Ő szerezte mind a három román gólt, ez is mutatja a képességeit. Még az első meccs előtt, amikor mentünk edzeni az ottani csarnokba, láttuk, hogy áll kint egy figura cigivel meg valamilyen üveggel a kezében. Azon a környéken is sokan beszéltek magyarul, így valaki odakiáltotta, hogy ez az ember fog titeket megverni egyedül.

A többiek nézték, hogy ki ez a lelakott, pocakos valaki, de én tudtam, hogy tényleg jó.

Emlékszem, a pályaedzőnk, Korolovszki Gábor utána őrjöngött is az első összecsapáson, hogy hogy a picsába tud befűzni ez a pocakos csávó bárkit is – mondta mosolyogva a Trenyó becenevű futsalos.

A rendes játékidő után kettő–kettő volt az állás, következett a folytatás, amiben újra megszerezték a vezetést a vendégek, a mieink pedig átálltak 5 a 4-re.

Dróth egyenlített is, de menni kellett tovább, mert a 3–3 nem a magyar válogatottnak kedvezett összesítésben.

– A lefújás előtt nem sokkal volt egy labdavesztésünk, amit majdnem elcsípett az egyik román, de hál’ Istennek úgy értek bele, hogy kigurult a játékszer az oldalvonalon. Abból Öreglaki kapta a labdát, aki felívelte, Dróth Zoli pedig becsúsztatta a mindent eldöntő, negyedik gólt. Bár a visszavágó napján felkelve valahogy megéreztem, hogy nyerünk, mert nagyon együtt voltunk, őszintén megmondom, amikor a hajrában a padon ülve néztem, ahogy peregnek a másodpercek, akkor ez az érzés valahogy háttérbe szorult.

A győztes gólnál az villant be, nem hiszem el, hogy megnyertük a meccset!

Nyilván utána már mindenki ugrott a másik nyakába, ott már nem voltak gondolatok, hanem csak önfeledt ünneplés – idézte fel. 

Előkerült egy tálca sör is

Azok a szurkolók, akiket a biztonságiak nem tudtak feltartóztatni, beszaladtak a pályára, ezt látva a spanyol bíró gyorsan lefújta a meccset.

Mi örömködtünk tovább, majd felcsendült a Himnusz, még most is beleborsódzom, ahogy erről beszélek....

A szurkolók sokáig éltettek minket, majd bementünk az öltözőbe, ahol Sito Rivera szövetségi kapitányt a levegőbe dobáltuk. Közben egy tálca finom, hideg csapolt sör is előkerült, sok nem maradt belőle. Ezt követően átmentünk a Hódosba, ahova jöttek velünk a szurkolók is. Folytatódott a közös éneklés, meg oda-vissza kiabáltuk egymásnak a drukkerekkel percekig, hogy ti vagytok a legnagyobbak – emlékezett vissza.

Idővel a játékosok egymás között vigadoztak egész hajnalig, majd egy rövid pihenést követően másnap újult erővel folytatódott a fieszta, de akkor már mindenki a baráti körével, a rokonsággal vagy a csapattársaival ünnepelt otthon. – Hatalmas dolog volt számunkra a kijutás. Főleg, mert az egy nagyon jó román válogatott volt, és nem biztos, hogy mi voltunk a párharc esélyesei, de szerencsére beérett a gyümölcse a rengeteg gyakorlásnak.

Például az első gólt megelőző szögletvariációval külön a románok ellen készültünk, mert tudtuk, hogy Matei áll ott, és ő nem nagyon figyel rá, hogy az alapvonalon ott le lehet passzolni a labdát.

Edzéseken nagyon sokat gyakoroltuk azt, mi a helyzet, ha például 4, 6 vagy éppen 30 másodperc van hátra egy meccsen. Mennyit lehet még passzolni, belefér-e egy elzárás vagy még 3–4 passz esetleg, vagy pedig már csak egy felívelésre van idő. Az akkori végjátékot szerintem Steven Spielberg, vagy egy másik rendező sem tudta volna megkoreografálni, hogy a magyar válogatott az utolsó másodpercben egy fejes góllal, ami azért a futsalban elég ritka, jusson ki egy Európa-bajnokságra – nyilatkozta Trencsényi János, aki ezúttal majd a Főnix Aréna lelátójáról szurkol a nemzeti csapatnak a Magyarország-Románia összecsapáson.

Trencsényi János csapatkapitánya volt a magyar válogatottnak
Forrás:  Nemzeti Sport-archív

Futsal Európa-bajnokság, pótselejtező, visszavágó
Magyarország–Románia 4–3 (1–1) – hosszabbítás után
Magyarország:Tóth Gyula – Trencsényi János, Dávid Richárd, Lovas Norbert, Rábl János. Cserék: Tihanyi Csaba, Gál István, Öreglaki Norbert, Szeghy Szabolcs, Hosszú Ádám, Komáromi Péter, Németh Péter, Harnisch Ákos, Dróth Zoltán. Szövetségi kapitány: Sito Rivera
Románia: Iancu – M. Matei, Ignat, F. Matei, Lupu. Cserék: Tonita (kapus), Al-Ioani, Sotarca, Ignat, Panzaru, Raducu, Manya, Szöcs, Csoma, Stoica. Szövetségi kapitány: Jakab Zoltán

  • Gólszerző: Harnisch (4.), Hosszú (30.), Dróth (47., 50.), ill. F. Matei (15., 24., 42. – a másodikat büntetőből)
  • Kiállítva: Harnisch (24.)
  • Továbbjutott: Magyarország, 6–5-ös összesítéssel

 

