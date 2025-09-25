Presztízsmeccset nyert a DVSC, fülig érő mosollyal értékelt Tóvizi Petra!

Presztízsmeccsnek nevezte Tóvizi Petra a Debrecen Esztergom elleni bajnokiját a női kézilabda NB I-ben, amelyet 32–29-re a DVSC nyert meg. A beálló a Nemzeti Sportnak elmondta, bennük volt még az, milyen mérkőzést játszottak tavaly Esztergomban, s hogy az esztergomi csapat előttük végzett a tabellán. Videónkban az is szóba kerül, miért tudott a hazai csapat a második félidőben egyenlíteni, s miképp tudtak erre nagyon gyorsan válaszolni.

