Szuper hangulat, izgalmas meccsek: látványos döntővel zárult a Tikkadt Szöcske Strandröplabda Bajnokság Debrecenben

Augusztus 30-án és 31-én Debrecenben, az Aquaticum Strandfürdőben rendezték a Tikkadt Szöcske Strandröplabda Bajnokság nyolcadik, zárófordulóját – tudatta portálunkkal a Hajdú-Bihar Megyei Röplabda Szövetség. Mint írják, a felnőtt nőknél Kovács Anett és Kozma Kitti győzött, megelőzve Dr. Korompay Zsuzsannát és Karczub Grétát, valamint Endresz Georginát és Daniló Alexandrát. Az összesített pontversenyt Dr. Korompay Zsuzsanna nyerte 40 ponttal, második lett holtversenyben Dr. Kovács Katalin és Kozma Kitti 20-20 ponttal.

Forrás: Szombathy András

Az U18-as korosztálynak meghirdetett leány versenyben – az idén harmadszor – Veress Petra és Zombori-Bódi Boglárka győztek. Második lett Kerti Jázmin és Vitéz Barbara. Harmadik helyen zárt Apostol Liza és Dobi Fanni. Az összesített pontversenyben Dobi Fanni végzett az élen 43 ponttal, második lett holtversenyben Veress Petra és Zombori-Bódi Boglárka 34-34 egységgel.

Forrás: Szombathy András

A férfiaknál Budai Balázs és Kosztin-Számadó Zétény tudott győzni megelőzve a Fekete Áron, Kerti Gábor és a Németh Martin, Váradi Szabolcs párosokat. Az összesített pontverseny élén Lovász Bence végzett 28 ponttal. Második lett hármas holtversenyben Jacsó Gábor, Molnár Balázs és Pál Mihály 24-24 ponttal.

Forrás: Szombathy András

A vegyes párosok játéknapján sok érdekes eredmény született. Az egyik csoportban körbeverés után csak néhány pont döntött a csoporton belüli helyezésekről. Végül a legjobbnak a Szabó Sára Liza, Molnár Balázs kettős bizonyult. Az ezüstérmeket Kozma Kitti és Nagy Dániel vehették át. A bronzérmek Dóka Vivien és Kiss Milán nyakaiba kerültek. Az összesített pontversenyt Szabó Sára Liza és Molnár Balázs nyerték meg 34-34 ponttal, megelőzve a 23 pontos Fehérvári Vivient.

Forrás: Szombathy András

Az eredmények, képek és a versennyel kapcsolatos más információk megtalálhatók a Szövetség honlapján és Facebookon.

