Lezárult a Tikkadt Szöcske strandröplabda bajnokság, ők voltak a legjobbak

2025. szeptember 22-én (hétfőn) délután Kunhegyesen, a Nagy László Gimnázium tanétkezdéjében került sor a 2025. évi Tikkadt Szöcske Hajdú-Bihar Megyei Nyílt Strandröplabda Bajnokság összesített pontversenyének eredményhirdetésére. A helyszín azért esett Kunhegyesre, mert a négy kategóriából hármat is kunhegyesi sportolók nyertek – tudatta portálunkkal a Hajdú-Bihar Megyei Röplabda Szövetség.

Véget ért a Tikkadt Szöcske Hajdú-Bihar Megyei Nyílt Strandröplabda Bajnokság

Forrás: Szombathy András / Hajdú-Bihar Megyei Röplabda Szövetség

A képen balról jobbra: Kiss János, a kunhegyesi lányok edzője; Dr. Korompay Zsuzsanna, a felnőtt női kategória győztese; Lovász Bence Kristóf, a férfi felnőtt kategória bajnoka; Szabó Sára Liza, a vegyes kategória nyertese; Dr. Pénzes István, Kunhegyes alpolgármestere, Dobi Fanni Boglárka, az U18-as lány kategória első helyezettje és Szombathy András, a Hajdú-Bihar Megyei Röplabda Szövetség elnöke. A képről hiányzik Molnár Balázs, aki Szabó Sára Lizával holtversenyben nyerte meg a vegyes kategóriát.

Tikkadt Szöcske: fellépés és kötetlen beszélgetés is volt a díjátadót követően

Dr. Pénzes István, Kunhegyes alpolgármestere köszöntötte a díjazottakat, gratulált a legjobbaknak, majd Szombathy András, a Hajdú-Bihar Megyei Röplabda Szövetség elnöke méltatta az elért eredményeket, megköszönte a támogatóknak a segítségeket, majd átadta a győzteseknek a kupákat és okleveleket.

Egy rövid produkcióra is sor került, Gál Géza, a Nagy László Gimnázium tanulója Miki Zsuzsa TF 100 dal című versét adta elő. A díjátadó után terített asztal mellett kötetlen beszélgetésre került sor.

A bajnokok: Női páros kategória: 1. DR. Korompay Zsuzsanna 41 pont Leány U18-as kategória: 1. Dobi Fanni Boglárka 43 pont Férfi páros kategória: 1. Lovász Bence Kristóf 28 pont Vegyes páros kategória: 1. Szabó Sára Liza 34 pont Molnár Balázs 34 pont

