szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

12°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tenisz

1 órája

Ismét megrendezik a Raditherm-Ziccer Kupát

Címkék#Dr Berkó Ervin#XV RADITHERM-ZICCER Kupa Amatőr Teniszverseny#Ziccer Tenisz Aréna

Két kategóriában - nyílt amatőr (férfiak+nők) és szabadidős egyéni - állnak rajthoz a teniszt kedvelő játékosok a díjakért.

Haon.hu
Ismét megrendezik a Raditherm-Ziccer Kupát

A Ziccer Tenisz Aréna vasárnap 9 órai kezdettel rendezi meg Határ út 33. szám teniszcentrumában a XV. RADITHERM-ZICCER Kupa Amatőr Teniszversenyt. Két kategóriában - nyílt amatőr (férfiak+nők) és szabadidős egyéni - állnak rajthoz a teniszt kedvelő játékosok a díjakért. Jelentkezni lehet 8 óra 30 perc és 9 óra között a helyszínen, dr. Berkó Ervin klubtulajdonosnál, aki egyben a verseny igazgatója is. Igény és kellő számú érdeklődés esetén páros versenyszámot is rendeznek majd.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu