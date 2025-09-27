Ismét megrendezik a Raditherm-Ziccer Kupát

A Ziccer Tenisz Aréna vasárnap 9 órai kezdettel rendezi meg Határ út 33. szám teniszcentrumában a XV. RADITHERM-ZICCER Kupa Amatőr Teniszversenyt. Két kategóriában - nyílt amatőr (férfiak+nők) és szabadidős egyéni - állnak rajthoz a teniszt kedvelő játékosok a díjakért. Jelentkezni lehet 8 óra 30 perc és 9 óra között a helyszínen, dr. Berkó Ervin klubtulajdonosnál, aki egyben a verseny igazgatója is. Igény és kellő számú érdeklődés esetén páros versenyszámot is rendeznek majd.