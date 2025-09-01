A hangulatra nem lehetett panasz, fotókon a DVSC szurkolói

Nagy várakozás előzte meg a vasárnap esti DVSC-FTC mérkőzést, éppen emiatt nem volt meglepő, hogy rengeteg szurkoló látogatott ki a stadionba. A debreceni stadion lelátói megteltek, a hangulatra sem lehetett panasz, pedig nem túl szurkolóbarát időpontban rendezték meg az összecsapást. Mint írtuk, a kezdés előtt fél órával annyian voltak, mint egy átlagos bajnokin, így ebből is sejthető volt, hogy ismét több mint 10 ezer szurkoló gyűlik majd össze.

Rengeteg szurkoló látogatott ki vasárnap este a stadionba

Forrás: Katona Ákos

A Loki ráadásul a szezont kedvező eredményekkel kezdte, a Fradi elleni meccsek meg az eredmények ellenére is mindig kiemelt figyelmet kapnak. A győzelem viszont sajnos nem jött össze a hazai pályán, 3 gólt kapott a debreceni csapat a ferencvárosiakól.

A szurkolók reakcióit fotósunk képeken is megörökítette: