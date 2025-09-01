szeptember 1., hétfő

Labdarúgás

1 órája

A hangulatra nem lehetett panasz, fotókon a DVSC szurkolói

Címkék#DVSC#debrecen#Fradi#Debreceni VSC

Kedvező szezonkezdet után fogadta a Debreceni VSC a Ferencvárost vasárnap este. A szurkolók szép számmal jelentek meg a stadionban, mutatjuk, milyen volt a hangulat.

Haon.hu

Nagy várakozás előzte meg a vasárnap esti DVSC-FTC mérkőzést, éppen emiatt nem volt meglepő, hogy rengeteg szurkoló látogatott ki a stadionba. A debreceni stadion lelátói megteltek, a hangulatra sem lehetett panasz, pedig nem túl szurkolóbarát időpontban rendezték meg az összecsapást. Mint írtuk, a kezdés előtt fél órával annyian voltak, mint egy átlagos bajnokin, így ebből is sejthető volt, hogy ismét több mint 10 ezer szurkoló gyűlik majd össze.

20250831_DVSC-FTC-szurkolók_KÁ_HBN (24)
Rengeteg szurkoló látogatott ki vasárnap este a stadionba
Forrás: Katona Ákos

A Loki ráadásul a szezont kedvező eredményekkel kezdte, a Fradi elleni meccsek meg az eredmények ellenére is mindig kiemelt figyelmet kapnak. A győzelem viszont sajnos nem jött össze a hazai pályán, 3 gólt kapott a debreceni csapat a ferencvárosiakól. 

A szurkolók reakcióit fotósunk képeken is megörökítette:

Szurkolók a DVSC-FTC meccsén

Fotók: Katona Ákos

