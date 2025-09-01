1 órája
A hangulatra nem lehetett panasz, fotókon a DVSC szurkolói
Kedvező szezonkezdet után fogadta a Debreceni VSC a Ferencvárost vasárnap este. A szurkolók szép számmal jelentek meg a stadionban, mutatjuk, milyen volt a hangulat.
Nagy várakozás előzte meg a vasárnap esti DVSC-FTC mérkőzést, éppen emiatt nem volt meglepő, hogy rengeteg szurkoló látogatott ki a stadionba. A debreceni stadion lelátói megteltek, a hangulatra sem lehetett panasz, pedig nem túl szurkolóbarát időpontban rendezték meg az összecsapást. Mint írtuk, a kezdés előtt fél órával annyian voltak, mint egy átlagos bajnokin, így ebből is sejthető volt, hogy ismét több mint 10 ezer szurkoló gyűlik majd össze.
A Loki ráadásul a szezont kedvező eredményekkel kezdte, a Fradi elleni meccsek meg az eredmények ellenére is mindig kiemelt figyelmet kapnak. A győzelem viszont sajnos nem jött össze a hazai pályán, 3 gólt kapott a debreceni csapat a ferencvárosiakól.
A szurkolók reakcióit fotósunk képeken is megörökítette:
Szurkolók a DVSC-FTC meccsénFotók: Katona Ákos
