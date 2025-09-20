2 órája
Szűcs Tamás: A munkára koncentrálunk, de külföldön…
A DVSC középpályása adott interjút a napokban. Szűcs Tamás szerint csak a munkára kell koncentrálniuk.
A Debreceni VSC 19 éves középpályása immár második idényét tölti a DVSC-nél. Szűcs Tamás sokak kedvence lett, hiszen szinte elnyűhetetlen a középpályán, folyamatosan akcióközelben van. A fiatal játékossal az M4 Sport készített interjút, amelyből több érdekes információt is megtudhatnak a drukkerek.
Szűcs Tamás: Alapember lett
– Nagy megtiszteltetés, hogy csapatkapitány lehetek, de tudom, nagy felelősséggel jár. Nem úgy alakult a meccs, ahogy szerettük volna, bár sokáig vezettünk és egy nagyon peches góllal buktuk el a három pontot. Szélesi Zoltánnal megbeszéltük, nem volt minden megfelelő, meg kellett volna verni őket, mert ezek után csak nehezebb csapatok jönnek, Ukrajna és Törökország. Nem voltunk boldogok, de előttünk van még néhány meccs, azon dolgozunk, hogy javítsunk. A jelenre koncentrálok, hogy sikeres legyek, hogy felhívjam magamra a figyelmet a klubomnál és az U21-es válogatottnál. Ha úgy folytatom, ahogy eddig, akkor meghívhat a mester. Természetesen ez az ő döntése, türelmes vagyok – kezdte a DVSC alapembere.
Más szerepkörben játszik
A debreceni szurkolók tudják, Szűcs Tamás Koppenhágában töltött el két esztendőt, amelynek saját bevallása szerint nagyon sokat köszönhet. – Karrierem egyik legjobb döntése volt, hogy két évet eltöltöttem a Köbenhavnnél. Előtte a Honvédnál is sokat fejlődtem, de annak köszönhetem, hogy 19 évesen alapember lettem az NB I-ben, amit Dániában kaptam. Mielőtt kimentem, 10-es poszton játszottam, Dániában is ott próbálgattak. Nekem teljesen mindegy, melyik poszton játszom, kapusnak is berakhatnak, ameddig azt érzem, a csapat segítségére vagyok. Más szerepkör, de a középpályán 6-os, 8-as és 10-es pozícióban hasonló feladatokat kell ellátni, úgy érzem, mindhárom helyen megállom a helyem – folytatta.
Kipróbálná magát külföldön
– Tudatos döntés volt hazatérni. Kívülről visszalépésnek tűnhetett, de a jövőm szempontjából igenis előrelépés volt, abban a helyzetben erre volt szükségem. Persze minden játékos a legmagasabb szintre vágyik, de nekem most az a legfontosabb, hogy megháláljam a debreceni szurkolóktól, stábtól és csapattársaktól kapott bizalmat – nyilatkozta a középpályás.
A DVSC nyári átigazolási körképe. Érdekesség, hogy a sajtóban megjelent pletykák ellenére, bőven volt változás a keretben:
Érkezők: Álex Bermejo (Alejandro „Álex” Bermejo Escribano, spanyol, SC Farense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Julien Dacosta (Julien Joachim Dacosta Mendy, francia, FC Sochaux-Montbéliard – Franciaország), Adrián Guerrero (Adrián Guerrero Aguilar, spanyol, CD Tenerife – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Vjacseszlav Kulbacsuk (ukrán, FC Dziugas Telsiai – Litvánia), Fran Manzanara (Francisco Jesús López de la Manzanara Delgado, spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország), Josua Mejías (Josua Antonio Mejías García, venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: Dejan Djokic (svájci, FC Sion – Svájc), Djordje Gordics (szerb, Lommel – Belgium; legutóbb kölcsönben NK Radomlje – Szlovénia), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia), Pape Sissoko (mali, Reims - Franciaország), Varga Ádám (Ferencvárosi TC), Víctor Camarasa
Kölcsönből visszatértek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba 1912 Előre), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bodnár Balázs, Regenyei Gergő, Szakál Dénes, Tercza Gergő
Távozók: Henrik Rönlöff Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Neven Djurasek (horvát, Zrinjski Mostar – Bosznia-Hercegovina), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC, szabadon igazolhatóként), Jorgo Pëllumbi (albán)
Kölcsönbe távozók: Kaye Shedrac Daniel (nigériai, Karcagi SE), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd, ismét kölcsönbe). Kooperációs kölcsön (Karcagi SC): Engedi Márk, Kohut Máté, Sain Balázs Csaba
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország, onnan Radomiak Radom – Lengyelország, végleg), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –
Az NB I. állása:
1. Paksi FC 6 4 2 – 18–9 9 14
2. Ferencvárosi TC 5 3 1 1 12–4 8 10
3. Debreceni VSC 6 3 1 2 10–10 0 10
4. Puskás Akadémia 6 3 1 2 10–10 0 10
5. Kisvárda 5 3 1 1 7–8 –1 10
6. ETO FC Győr 5 2 3 – 13–7 6 9
7. Újpest FC 6 2 1 3 10–8 2 7
8. MTK Budapest 6 2 1 3 12–13 –1 7
9. Diósgyőri VTK 6 1 3 2 10–14 –4 6
10. Nyíregyháza Spartacus 6 1 1 4 7–14 –7 4
11. Zalaegerszegi TE 6 – 4 2 10–14 –4 4
12. Kazincbarcika 5 – 1 4 4–12 –8 1
A DVSC eddigi meccseinek eredménye:
- ZTE–DVSC 3–3
- DVSC–MTK 1–0
- KBSC–DVSC 1–2
- DVSC–Nyíregyháza 1–2
- Puskás Akadémia–DVSC 1–2
- DVSC–Ferencváros 0–3
- MOL Magyar Kupa: Veszprém-DVSC 0–2