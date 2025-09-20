Szűcs Tamás: A munkára koncentrálunk, de külföldön…

A Debreceni VSC 19 éves középpályása immár második idényét tölti a DVSC-nél. Szűcs Tamás sokak kedvence lett, hiszen szinte elnyűhetetlen a középpályán, folyamatosan akcióközelben van. A fiatal játékossal az M4 Sport készített interjút, amelyből több érdekes információt is megtudhatnak a drukkerek.

Szűcs Tamás: Motiváltnak kell lenni. Forrás: Napló-archív

Szűcs Tamás: Alapember lett

– Nagy megtiszteltetés, hogy csapatkapitány lehetek, de tudom, nagy felelősséggel jár. Nem úgy alakult a meccs, ahogy szerettük volna, bár sokáig vezettünk és egy nagyon peches góllal buktuk el a három pontot. Szélesi Zoltánnal megbeszéltük, nem volt minden megfelelő, meg kellett volna verni őket, mert ezek után csak nehezebb csapatok jönnek, Ukrajna és Törökország. Nem voltunk boldogok, de előttünk van még néhány meccs, azon dolgozunk, hogy javítsunk. A jelenre koncentrálok, hogy sikeres legyek, hogy felhívjam magamra a figyelmet a klubomnál és az U21-es válogatottnál. Ha úgy folytatom, ahogy eddig, akkor meghívhat a mester. Természetesen ez az ő döntése, türelmes vagyok – kezdte a DVSC alapembere.

Más szerepkörben játszik

A debreceni szurkolók tudják, Szűcs Tamás Koppenhágában töltött el két esztendőt, amelynek saját bevallása szerint nagyon sokat köszönhet. – Karrierem egyik legjobb döntése volt, hogy két évet eltöltöttem a Köbenhavnnél. Előtte a Honvédnál is sokat fejlődtem, de annak köszönhetem, hogy 19 évesen alapember lettem az NB I-ben, amit Dániában kaptam. Mielőtt kimentem, 10-es poszton játszottam, Dániában is ott próbálgattak. Nekem teljesen mindegy, melyik poszton játszom, kapusnak is berakhatnak, ameddig azt érzem, a csapat segítségére vagyok. Más szerepkör, de a középpályán 6-os, 8-as és 10-es pozícióban hasonló feladatokat kell ellátni, úgy érzem, mindhárom helyen megállom a helyem – folytatta.

Kipróbálná magát külföldön

– Tudatos döntés volt hazatérni. Kívülről visszalépésnek tűnhetett, de a jövőm szempontjából igenis előrelépés volt, abban a helyzetben erre volt szükségem. Persze minden játékos a legmagasabb szintre vágyik, de nekem most az a legfontosabb, hogy megháláljam a debreceni szurkolóktól, stábtól és csapattársaktól kapott bizalmat – nyilatkozta a középpályás.