Kovács „Kokó” István nem kertelt, egyenesen elmondta a véleményét a Sztárboxról – videóval

Tudom, hogy furcsa, amit mondok, főleg a szövetség elnökeként, de a Sztárbox – ami mostmár a harmadik szezonján tölti –, nagyon-nagyon sokat tett a magyar ökölvívás érdekében, akarva, akaratlanul, tetszik, nem tetszik. Az, hogy a celebek, akikre bizony komoly figyelem irányul, átálltak egy sportra, és ott megpróbálják magukat megméretni, az hozta magával azt, hogy maga az ökölvívás lett a közbeszéd tárgya. Nagyon sokan beszélnek, szinte minden hétfő-kedden egy ilyen versenynap után, a munkahelyeken arról beszélnek, hogy: „Te láttad a – most éppen az utolsó adásban például – a Zdroba Patrikot, vagy láttad esetlegesen a Kulcsár Edinát, meg a Laky Zsuzsit? Mert a dacára annak, hogy ez egy celebműsor, ettől függetlenül van sportvonatkozása, és a sportágakon belül pedig szerencsére az ökölvívás. A gyerekek életében ez mást jelent. A gyerekek életében nem azt látják, hogy esetlegesen egy olyan celeb, aki mögött nincs akkora tartalom, hanem azt látják, hogy van egy sport, amit az ismert emberek űznek, amit az a színész, az a zenész, az a műsorvezető, akit ő követ, az Instagramon, a social mediaban, az ezzel a sporttal foglalkozik, és megjelenik a fejében a gondolat, ő is kipróbálja. Van ez a sport, akkor nézzük meg, hogy ilyen eredményes lehetek-e benne. És hogyha ez megjelent – márpedig érezhetően megjelent –, akkor ez nekünk egy óriási ajándék, akkor a gyerekek letalálnak majd az edzőterembe, akkor a gyerekek felhúzzák a kesztyűt, kipróbálják magukat a szorítón belül, és akkor nekünk már mondhatni, hogy nyert ügyünk van, hiszen onnantól már csak egy jó edzőre, egy jó közösségre van szükség, és akkor ezekből a gyerekekből előbb-utóbb ökölvívó lesz