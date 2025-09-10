szeptember 10., szerda

2 órája

Kovács „Kokó” István nem kertelt, egyenesen elmondta a véleményét a Sztárboxról – videóval

Vajon milyen hatással van a mai fiatalokra? Kovács „Kokó” István elmondta a véleményét a Sztárboxról.

Balogh Efraim

Kovács „Kokó” István a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökeként járt Hajdúhadházon szeptember 10-én, szerdán, hogy bejelentsék Csáfordi Dénessel, a város polgármesterével közösen, hogy megrendezik az utánpótlás ökölvívó magyar bajnokságot, amit október elején bonyolítanak majd le. A sajtótájékoztató után a korábbi világbajnok bokszoló kifejtette portálunknak, hogy mit gondol Sztárbox című műsorról, milyen hatással van a fiatalokra. Sokakat a ringbe szólíthat vajon a Sztárbox 2025-ben?

Csáfordi Dénes (balra) és Kovács „Kokó” István együttműködést írtak alá – persze, nem a Sztárboxszal kapcsolatban, de megtörténhet, hogy csillagokra lelnek az ökölvívó bajnokságon
Sztárbox 2025: hiába celebműsor, attól még népszerűsíti az ökölvívást

Tudom, hogy furcsa, amit mondok, főleg a szövetség elnökeként, de a Sztárbox – ami mostmár a harmadik szezonján tölti –, nagyon-nagyon sokat tett a magyar ökölvívás érdekében, akarva, akaratlanul, tetszik, nem tetszik. Az, hogy a celebek, akikre bizony komoly figyelem irányul, átálltak egy sportra, és ott megpróbálják magukat megméretni, az hozta magával azt, hogy maga az ökölvívás lett a közbeszéd tárgya. Nagyon sokan beszélnek, szinte minden hétfő-kedden egy ilyen versenynap után, a munkahelyeken arról beszélnek, hogy: „Te láttad a – most éppen az utolsó adásban például – a Zdroba Patrikot, vagy láttad esetlegesen a Kulcsár Edinát, meg a Laky Zsuzsit? Mert a dacára annak, hogy ez egy celebműsor, ettől függetlenül van sportvonatkozása, és a sportágakon belül pedig szerencsére az ökölvívás. A gyerekek életében ez mást jelent. A gyerekek életében nem azt látják, hogy esetlegesen egy olyan celeb, aki mögött nincs akkora tartalom, hanem azt látják, hogy van egy sport, amit az ismert emberek űznek, amit az a színész, az a zenész, az a műsorvezető, akit ő követ, az Instagramon, a social mediaban, az ezzel a sporttal foglalkozik, és megjelenik a fejében a gondolat, ő is kipróbálja. Van ez a sport, akkor nézzük meg, hogy ilyen eredményes lehetek-e benne. És hogyha ez megjelent – márpedig érezhetően megjelent –, akkor ez nekünk egy óriási ajándék, akkor a gyerekek letalálnak majd az edzőterembe, akkor a gyerekek felhúzzák a kesztyűt, kipróbálják magukat a szorítón belül, és akkor nekünk már mondhatni, hogy nyert ügyünk van, hiszen onnantól már csak egy jó edzőre, egy jó közösségre van szükség, és akkor ezekből a gyerekekből előbb-utóbb ökölvívó lesz

 – foglalta össze véleményét Kovács „Kokó” István.

A utánpótlás ökölvívó magyar bajnokság részleteiről ebben a cikkünkben számoltunk be:

