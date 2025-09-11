21 perce
Szilágyi Zoltán: Tanulnunk kell még a szerda-szombat ritmust
– Meggyőző lett a vége. Azzal a tervvel érkeztünk, hogy megnehezítjük a BL-résztvevő dolgát és jól is kezdtünk, de aztán elég sok labdát adtunk el, ezzel nagyobbra nyílt az olló. Tanulságos mérkőzést játszottuk, jó gyakorlás volt, hiszen elvesztettük az irányítónkat és így csapatként kellett helytállni. Az utolsó tíz percben olyan kézilabdát játszottunk, ami vállalható volt – értékelt a szerdai DVSC–Vasas meccs után a vendégek trénere, Konkoly Csaba.
A hazaiak mestere, Szilágyi Zoltán szerint jól kezdtek és összességében is jól helyt álltak a vendégek. – Kicsit álmosan kezdtük mindkét félidőt, elég sok hibával. Védekezésben húsz percig nem nagyon voltunk hatékonyak. Tanulnunk kell még a szerda-szombat ritmust, de remélem hamar megszokjuk. A második félidő már magabiztosabbra sikerült, örülök, hogy mindenkinek tudtam játéklehetőséget adni – mondta.