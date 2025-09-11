Szilágyi Zoltán: Tanulnunk kell még a szerda-szombat ritmust

– Meggyőző lett a vége. Azzal a tervvel érkeztünk, hogy megnehezítjük a BL-résztvevő dolgát és jól is kezdtünk, de aztán elég sok labdát adtunk el, ezzel nagyobbra nyílt az olló. Tanulságos mérkőzést játszottuk, jó gyakorlás volt, hiszen elvesztettük az irányítónkat és így csapatként kellett helytállni. Az utolsó tíz percben olyan kézilabdát játszottunk, ami vállalható volt – értékelt a szerdai DVSC–Vasas meccs után a vendégek trénere, Konkoly Csaba.