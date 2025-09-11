szeptember 11., csütörtök

21 perce

Szilágyi Zoltán: Tanulnunk kell még a szerda-szombat ritmust

Szilágyi Zoltán: Tanulnunk kell még a szerda-szombat ritmust

Szilágyi Zoltán, a DVSC Schaeffler vezetőedzője

Fotó: Katona Ákos

– Meggyőző lett a vége. Azzal a tervvel érkeztünk, hogy megnehezítjük a BL-résztvevő dolgát és jól is kezdtünk, de aztán elég sok labdát adtunk el, ezzel nagyobbra nyílt az olló. Tanulságos mérkőzést játszottuk, jó gyakorlás volt, hiszen elvesztettük az irányítónkat és így csapatként kellett helytállni. Az utolsó tíz percben olyan kézilabdát játszottunk, ami vállalható volt – értékelt a szerdai DVSC–Vasas meccs után a vendégek trénere, Konkoly Csaba.

DVSC Schaeffler–Vasas kézilabda mérkőzés 2025. szeptember

Fotók: Katona Ákos

A hazaiak mestere, Szilágyi Zoltán szerint jól kezdtek és összességében is jól helyt álltak a vendégek. – Kicsit álmosan kezdtük mindkét félidőt, elég sok hibával. Védekezésben húsz percig nem nagyon voltunk hatékonyak. Tanulnunk kell még a szerda-szombat ritmust, de remélem hamar megszokjuk. A második félidő már magabiztosabbra sikerült, örülök, hogy mindenkinek tudtam játéklehetőséget adni – mondta.

