szeptember 16., kedd

Edit névnap

24°
+23
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lovaglás

25 perce

Szabó Gábor ismét jól szerepelt

Címkék#Ifj Szabó Gábor#Fau#Dr Pusztai Zsuzsanna#Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt#kanca

Haon.hu

– A Debreceni Egyetem sportklubjának lovasa parádésan kezdett, az első nap négy versenyszámából háromban neki szólt a taps. A hatéves lovak 125 centiméteres elődöntőjében az első helyet dr. Pusztai Zsuzsanna Comme Il Faut apaságú kancája, Carabella Z szerezte meg ifj. Szabó Gáborral. A páros kiemelkedő, 9 stíluspontot kapott teljesítményére. Az utánpótláslovak (7-8 éves) 130-135 centiméteres elődöntőjében az élen a magyar tenyésztésű Genius Conference végzett a DEAC kiválóságával. Az első versenynapot a 145 centiméteres felnőtt elődöntő zárta 33 induló párossal. A C szabály szerinti, vadászugratás versenyszámban a verőhibák másodpercekké alakultak át, az első helyen pedig a legjobb időeredménnyel záró páros végezhetett. Izgalmas csatát láthatott a közönség jobbnál jobb lovaglásokkal. A győzelmet ezúttal is ifj. Szabó Gábor szerezte meg a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. kancájával, Mezőhegyes Chabalával – írta a deac.hu. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu