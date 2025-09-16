Szabó Gábor ismét jól szerepelt

– A Debreceni Egyetem sportklubjának lovasa parádésan kezdett, az első nap négy versenyszámából háromban neki szólt a taps. A hatéves lovak 125 centiméteres elődöntőjében az első helyet dr. Pusztai Zsuzsanna Comme Il Faut apaságú kancája, Carabella Z szerezte meg ifj. Szabó Gáborral. A páros kiemelkedő, 9 stíluspontot kapott teljesítményére. Az utánpótláslovak (7-8 éves) 130-135 centiméteres elődöntőjében az élen a magyar tenyésztésű Genius Conference végzett a DEAC kiválóságával. Az első versenynapot a 145 centiméteres felnőtt elődöntő zárta 33 induló párossal. A C szabály szerinti, vadászugratás versenyszámban a verőhibák másodpercekké alakultak át, az első helyen pedig a legjobb időeredménnyel záró páros végezhetett. Izgalmas csatát láthatott a közönség jobbnál jobb lovaglásokkal. A győzelmet ezúttal is ifj. Szabó Gábor szerezte meg a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. kancájával, Mezőhegyes Chabalával – írta a deac.hu.