Labdarúgás

2 órája

Megható jelenetek: két nappal édesapja halála után játszott – Sós Bence a gólja után rögtön hozzá szaladt – videóval!

Címkék#DVSC#Kazincbarcika#Szőke Gergő#M4 Sport#Sós Bence

Haon.hu

Két nappal édesapja halála után játszott a Kazincbarcika fiatal játékosa, Szőke Gergő. Az Újpest legyőzése utáni interjúban a gólszerző – a DVSC-ben nevelkedett – Sós Bence emelte ki csapattársát, aki a tragédia utáni napon már edzésre jelentkezett – hívta fel rá a figyelmet az M4 Sport

