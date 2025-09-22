Megható jelenetek: két nappal édesapja halála után játszott – Sós Bence a gólja után rögtön hozzá szaladt – videóval!

Két nappal édesapja halála után játszott a Kazincbarcika fiatal játékosa, Szőke Gergő. Az Újpest legyőzése utáni interjúban a gólszerző – a DVSC-ben nevelkedett – Sós Bence emelte ki csapattársát, aki a tragédia utáni napon már edzésre jelentkezett – hívta fel rá a figyelmet az M4 Sport.

