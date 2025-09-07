szeptember 7., vasárnap

Jégkorong

55 perce

Sikerrel hangolt az idényre a DEAC

Haon.hu

Az UTE gárdáját fogadta szombati felkészülési találkozóján a Debreceni Jégcsarnokban a DEAC. Ahogy pénteken a FEHA elleni edzőmeccsen, úgy ezúttal is sokan összegyűltek a lelátón buzdítani a hazaiakat. 

A meccsen végig dominált a DEAC, így simán győztek a hazaiak. A mérkőzés tudósítását itt olvashatják. 

 

 

