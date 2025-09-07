Jégkorong
55 perce
Sikerrel hangolt az idényre a DEAC
Az UTE gárdáját fogadta szombati felkészülési találkozóján a Debreceni Jégcsarnokban a DEAC. Ahogy pénteken a FEHA elleni edzőmeccsen, úgy ezúttal is sokan összegyűltek a lelátón buzdítani a hazaiakat.
A meccsen végig dominált a DEAC, így simán győztek a hazaiak. A mérkőzés tudósítását itt olvashatják.
Ezt ne hagyja ki!Hajrá, Magyarország!
2025.09.05. 16:26
Megvan a győztes csapat? – ők léphetnek pályára Románia ellen Debrecenben!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre