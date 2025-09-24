Brutális verekedés a sorsdöntő Eb-selejtezőn, egymást ütötték a román szurkolók - videóval

1-0-s román vezetésnél verekedés miatt félbeszakadt Craiovában a magyar és a román futsalválogatott Eb-selejtezője szerda este - írja a Magyar Nemzet. Nagy botrány kerekedett a Románia-Magyarország meccsen.

Verekedés miatt félbeszakadt a Románia-Magyarország Eb-selejtező

Forrás: Facebook/M4 Sport

Mint írják, a hazai szurkolók egy része összeverekedett a rohamrendőrökkel, többen átfutottak a pályán, majd petárda is robbant, ezért a játékvezetők azonnal félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe. A párharc első meccsét múlt csütörtökön Debrecenben 3-2-re a magyarok nyerték.

Az biztos, hogy nem a román és a magyar drukkerek között történt meg a nézőtéri verekedés, hanem román vert románt. Két, egymással ellenséges ultracsoport csapott össze a craiovai csarnokban.

Az M4Sport közvetítésében így történt a verekedés:

A mérkőzés azóta az ultrák nélkül folytatódott, a jelenlegi állás 2-1 a hazai csapatnak.

