Brutális verekedés a sorsdöntő Eb-selejtezőn, egymást ütötték a román szurkolók - videóval
A párharc első meccsén Debrecenben nyert a magyar válogatott. A Románia-Magyarország futsal Eb-selejtező első félidejében verekedés miatt félbeszakadt a meccs.
1-0-s román vezetésnél verekedés miatt félbeszakadt Craiovában a magyar és a román futsalválogatott Eb-selejtezője szerda este - írja a Magyar Nemzet. Nagy botrány kerekedett a Románia-Magyarország meccsen.
Mint írják, a hazai szurkolók egy része összeverekedett a rohamrendőrökkel, többen átfutottak a pályán, majd petárda is robbant, ezért a játékvezetők azonnal félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe. A párharc első meccsét múlt csütörtökön Debrecenben 3-2-re a magyarok nyerték.
Az biztos, hogy nem a román és a magyar drukkerek között történt meg a nézőtéri verekedés, hanem román vert románt. Két, egymással ellenséges ultracsoport csapott össze a craiovai csarnokban.
Az M4Sport közvetítésében így történt a verekedés:
A mérkőzés azóta az ultrák nélkül folytatódott, a jelenlegi állás 2-1 a hazai csapatnak.
