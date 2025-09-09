Exkluzív videó: Az olasz futballsztár üzent is a magyaroknak!

Ahogyan írtuk, az olasz labdarúgó-válogatott Debrecenben lépett pályára Izrael ellen méghozzá világbajnoki selejtezőn. A meccs egészen drámaian alakult, volt minden, mint a búcsúban, végül a Squadra Azzurra tagjai örülhettek, hiszen 5–4-re nyertek. Érdekesség, hogy az olaszok egyik legjobbja, az Arsenal klasszis védője, Riccardo Calafiori nem lépett pályára a Nagyerdei Stadionban, de ezt aligha bánják a londoniak szurkolói.

Riccardo Calafiori üzent az Arsenal szurkolóknak. Forrás: Katona Ákos

Riccardo Calafiori üzent a magyaroknak

Az olasz bekk tavaly nyáron, több mint 60 millió euróért szerződött Észak-Londonba. Az angol sztárcsapat színeiben az idei szezonban eddig alapembernek számít, de az előző idényben is voltak emlékezetes pillanatai: a Manchester City elleni bombagól vagy a Wolverhampton. Idén az első fordulóban szerzett győztesgólt a Manchester UTD ellen, ráadásul a Premier League hónap játékosa díjára is nevezték. Ilyen ajánlólevél mellett érthetően sokan voltak kíváncsiak a játékára, de Gennaro Gattuso inkább pihentette játékosát. A meccset követően kizárólag portálunknak nyilatkozott a klasszis, amelynek a magyar Arsenal szurkolók örülhetnek a legjobban. – Üdvözlöm magyar Arsenal szurkolókat! Remélem, mihamarabb találkozunk! Bízom benne, hogy idén sikeres szezonunk lesz! – üzente a világklasszis futballista.