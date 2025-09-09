szeptember 9., kedd

Ádám névnap

20°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videó

59 perce

Exkluzív videó: Az olasz futballsztár üzent is a magyaroknak!

Címkék#Riccardo Calafiori#Izrael#Nagyerdei Stadion#Debrecen#Debreceni VSC

Az olasz labdarúgó-válogatott egészen frenetikus meccset játszott az izraeli nemzeti csapattal. A találkozón ugyan nem lépett pályára az angol Arsenal sztárja, Riccardo Calafiori, de portálunknak így is nyilatkozott.

Orosz Krisztofer

Ahogyan írtuk, az olasz labdarúgó-válogatott Debrecenben lépett pályára Izrael ellen méghozzá világbajnoki selejtezőn. A meccs egészen drámaian alakult, volt minden, mint a búcsúban, végül a Squadra Azzurra tagjai örülhettek, hiszen 5–4-re nyertek. Érdekesség, hogy az olaszok egyik legjobbja, az Arsenal klasszis védője, Riccardo Calafiori nem lépett pályára a Nagyerdei Stadionban, de ezt aligha bánják a londoniak szurkolói. 

Riccardo Calafiori
Riccardo Calafiori üzent az Arsenal szurkolóknak. Forrás: Katona Ákos

Riccardo Calafiori üzent a magyaroknak 

Az olasz bekk tavaly nyáron, több mint 60 millió euróért szerződött Észak-Londonba. Az angol sztárcsapat színeiben az idei szezonban eddig alapembernek számít, de az előző idényben is voltak emlékezetes pillanatai: a Manchester City elleni bombagól vagy a Wolverhampton. Idén az első fordulóban szerzett győztesgólt a Manchester UTD ellen, ráadásul a Premier League hónap játékosa díjára is nevezték. Ilyen ajánlólevél mellett érthetően sokan voltak kíváncsiak a játékára, de Gennaro Gattuso inkább pihentette játékosát. A meccset követően kizárólag portálunknak nyilatkozott a klasszis, amelynek a magyar Arsenal szurkolók örülhetnek a legjobban. – Üdvözlöm magyar Arsenal szurkolókat! Remélem, mihamarabb találkozunk! Bízom benne, hogy idén sikeres szezonunk lesz! – üzente a világklasszis futballista. 

Érdekesség, valóban összejöhet a találkozó: amennyiben a Bajnokok Ligájában is sikeres lesz a londoni klub és eljut a döntőbe, úgy a Puskás Arénában vívhatják a döntőt. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu